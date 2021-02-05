Інтергал-Буд підтвердив наміри забудувати парк на Жмаченка, 20
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Будівельна компанія "Інтергал-Буд", яку звинувачують у незаконній забудові, відхрестилася від оприлюдненого проєкту житлового комплексу по вул. Генерала Жмаченка, 20.
Про це йдеться на сайті компанії.
Відео майбутньої забудови на місці парку, яка нагадує суцільну "китайську стіну", з’явилося на ютуб-каналі архітектурного бюро AB ARCHSENAL. Забудовник визнає що такий проєкт був, декілька років тому, але у своєму ж зверненні називає канал у ютубі "анонімним". Однак згідно з реєстром юридичних осіб, компанія AB ARCHSENAL зареєстрована у 2001 р. та діє досі. А перше ютуб-відео з’явилося 9 місяців тому.
Але своєю заявою "Інтергал-Буд" фактично підтвердив, що вже декілька років намагається забудувати зелену зону на вул. Генерала Жмаченка, 20.
Про що вже декілька років стверджують місцеві жителі.
Тут розташований сосновий ліс та будь-яке будівництво заборонено.
Ділянку орендувала Релігійна громада "Християнська надія", але за спроби почати будівництво договір оренди було розірвано, ділянка повернута громаді та їй надано статус парку. Незважаючи на це, ДАБІ видало дозвіл на будівництво житла під виглядом "реконструкції духовно-благодійного комплексу". Зараз це рішення церква разом з "Інтергал-Буд", який контролює екснардеп Володимир Зубик, намагаються скасувати в Господарському суді м. Києва. Та свої наміри не приховують.
"Містечко добра", як називає сайт "Інтергал-Буду" незаконну забудову, – це п’ять будинків на 27 поверхів. Лише одна черга – 46 тис. кв. м. Це приблизно 750 квартир. Експерти будівельного ринку підтверджують, що такі відеовізуалізації роблять лише на фінальних стадіях проєкту, адже це дуже дорого. Вартість такого 3d-ролику майже на п’ять хвилин – щонайменше 600 тисяч гривень. Релігійна громада таких грошей не має, а архітектурне бюро не буде працювати собі в збиток. Тож сплатити за складну роботу з візуалізації міг "Інтергал-Буд".
На наш запит щодо форми та часу співпраці с ТОВ "Архітектурне бюро "АРХСЕНАЛ" пресслужба "Інтергал-Буд" не відповіла.
А відео на ютуб-каналі бюро вже недоступне, "обмежив автор"
Будь ласка, зачекайте...
І найсмішніше чути про люмпен від нащадка роботяг з під Крижополя отримавших в кінці 80х двушку в панельці
вообще удивительно,как можно жить в таких милейших забудовах,типа Фридома,в том же районе - с одной стороны бульвар Перова,с другой - многополосный Броварской плюс рельсы метро,с третьей - железная дорога плюс Сокар,и всё это впритык,вплотную к дому..
Правда, застройщик жк патриотика пошел в своем *********** еще дальше - поставил храм под окнами многоэтажки. Не знаю, как они там уживаются.
Вирізка з ВІКІпедії:
"Народний депутат України 5-го скликання з травня 2006 по листопад 2007 від Блоку Юлії Тимошенко, № 64 в списку. У липні 2006 року перейшов в антикризову коаліцію - Партії регіонів, СПУ і Компартії, яка згодом була перейменована в Коаліцію національної єдності.
Народний депутат України 6-го скликання з листопада 2007 по грудень 2012 від Партії регіонів, № 98 в списку.
.......................Зубик брав участь у підтримці Євромайдану пальним і наметами. Компанія «Інтергал-Буд» передала сім квартир сім'ям загиблих на Майдані."
Нікого не нагадує? Типова пристосуванська морда, де гроші - там і я.
А по теме, американцы не дураки в пригородах жить. Там в скворечниках только нищета и студенты живут и то арендуют. У нас 95% людей в этих многоэтажках живут, а некоторые еще платят за это миллионы долларов. Ментально мы все же наверное больше азиаты, а не европейцы.