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Зубик (11) забудова (353)

Інтергал-Буд підтвердив наміри забудувати парк на Жмаченка, 20

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Будівельна компанія "Інтергал-Буд", яку звинувачують у незаконній забудові, відхрестилася від оприлюдненого проєкту житлового комплексу по вул. Генерала Жмаченка, 20.

Про це йдеться на сайті компанії.

Відео майбутньої забудови на місці парку, яка нагадує суцільну "китайську стіну", з’явилося на ютуб-каналі архітектурного бюро AB ARCHSENAL.  Забудовник визнає що такий проєкт був, декілька років тому, але у своєму ж зверненні називає канал у ютубі "анонімним". Однак згідно з реєстром юридичних осіб, компанія AB ARCHSENAL зареєстрована у 2001 р. та діє досі. А перше ютуб-відео з’явилося 9 місяців тому.

Інтергал-Буд підтвердив наміри забудувати парк на Жмаченка, 20 01

Але своєю заявою "Інтергал-Буд" фактично підтвердив, що вже декілька років намагається забудувати зелену зону на вул. Генерала Жмаченка, 20.

Про що вже декілька років стверджують місцеві жителі.

Тут розташований сосновий ліс та будь-яке будівництво заборонено.

Ділянку орендувала Релігійна громада "Християнська надія", але за спроби почати будівництво договір оренди було розірвано, ділянка повернута громаді та їй надано статус парку. Незважаючи на це, ДАБІ видало дозвіл на будівництво житла під виглядом "реконструкції духовно-благодійного комплексу". Зараз це рішення церква разом з "Інтергал-Буд", який контролює екснардеп Володимир Зубик, намагаються скасувати в Господарському суді м. Києва. Та свої наміри не приховують.

"Містечко добра", як називає сайт "Інтергал-Буду" незаконну забудову, – це п’ять будинків на 27 поверхів. Лише одна черга – 46 тис. кв. м. Це приблизно 750 квартир. Експерти будівельного ринку підтверджують, що такі відеовізуалізації роблять лише на фінальних стадіях проєкту, адже це дуже дорого. Вартість такого 3d-ролику майже на п’ять хвилин – щонайменше 600 тисяч гривень. Релігійна громада таких грошей не має, а архітектурне бюро не буде працювати собі в збиток. Тож сплатити за складну роботу з візуалізації міг "Інтергал-Буд".

На наш запит щодо форми та часу співпраці с ТОВ "Архітектурне бюро "АРХСЕНАЛ" пресслужба "Інтергал-Буд" не відповіла.

А відео на ютуб-каналі бюро вже недоступне, "обмежив автор"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
В Киеве давно пора запретить строительство новых ЖК , у нас валом перспектив вокруг города . Достаточно продлить ветку метро от Красного Хутора до Борисполя и там полей лет на 50 стройки хватит , то же самое если Лесную до Броваров , а если соединить Академ городок с Теремками через Вишневое и С Борщаговку то ...... Но не кто этим заниматься не будет пока есть возможность сносить , парки , стадионы и детские площадки.
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05.02.2021 17:06
+6
Скоро так і парк "Перемога" виріжуть і забудують огидними будинками.
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05.02.2021 17:22
+5
понаехавшему в Киев провинциальному бычью, для которого и строят в этом ******** комплексе квартиры, похер на парки, им лишь бы втулить свою жопу в столицу, а там хоть трава не расти. В принципе, для таких же быков только с шальными деньгами, также позастраивали в историческом центре говновысоток уничтожив низкоэтажный архитектурный ансамбль 19 века. Противно плять!
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05.02.2021 17:07
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05.02.2021 16:51 Відповісти
В Киеве давно пора запретить строительство новых ЖК , у нас валом перспектив вокруг города . Достаточно продлить ветку метро от Красного Хутора до Борисполя и там полей лет на 50 стройки хватит , то же самое если Лесную до Броваров , а если соединить Академ городок с Теремками через Вишневое и С Борщаговку то ...... Но не кто этим заниматься не будет пока есть возможность сносить , парки , стадионы и детские площадки.
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05.02.2021 17:06 Відповісти
При отсутвии законов, ограничений и сложившейся практике нарушать любые законы и правила и не нести никакой ответственности за это, никто осваивать новые площади не станет. Проще дать чиновникам Кличка и депутатам откат - и строй себе хоть в парке, хоть в ботсаду.
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05.02.2021 20:58 Відповісти
Так я и не утверждаю , что этот вопрос решается хотелками Кличка или кого то другого . Особенно учитывая строительное лобби и в ВР и Киевраде. Но что то я не наблюдаю и петиций от граждан радующихся застройкам парков. Только не частного случая , а решение этой проблемы именно на законодательном уровне. К стати и самим застройщикам строить целые микрорайоны со всей инфраструктурой куда выгоднее чем того маразма , что сей час твориться .
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06.02.2021 09:13 Відповісти
понаехавшему в Киев провинциальному бычью, для которого и строят в этом ******** комплексе квартиры, похер на парки, им лишь бы втулить свою жопу в столицу, а там хоть трава не расти. В принципе, для таких же быков только с шальными деньгами, также позастраивали в историческом центре говновысоток уничтожив низкоэтажный архитектурный ансамбль 19 века. Противно плять!
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05.02.2021 17:07 Відповісти
не защищаю застройщика....но с каких пор такие как вы будут указывать кому жить в Киеве?
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05.02.2021 17:11 Відповісти
А я что тебе запрещаю жить в Киеве?! Просто целевая аудитория всех этих ******** 25 этажек настроенных в зашкваренных местах без инфраструктуры - понаехавший люмпен, которому похер, что их дом стоит в говне, главное, что они уже куевляне. Вот так и живем.
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05.02.2021 17:21 Відповісти
помню времена,когда нельзя было пройти Крест,не встетив двух-трёх знакомых,сейчас туда страшно вообще выйти...
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05.02.2021 17:29 Відповісти
Ага, в конце 90-х, на Кресте в день Киева или день Конституции/молодежи, всегда был общегородской движняк и концерт. Идёшь гулять с одной компанией знакомых, а возвращаешься на район уже с другой. При этом успевашь за вечер пересечься еще с несколькими знакомыми движняками. А это все без мобилок и соцсетей.
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05.02.2021 17:44 Відповісти
Дивно, як правило кєнти з Троєщини дальше ларька з півасом і сємками ніколи не вибиралися.
І найсмішніше чути про люмпен від нащадка роботяг з під Крижополя отримавших в кінці 80х двушку в панельці
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05.02.2021 23:10 Відповісти
со временем и парк Победы застроят..
вообще удивительно,как можно жить в таких милейших забудовах,типа Фридома,в том же районе - с одной стороны бульвар Перова,с другой - многополосный Броварской плюс рельсы метро,с третьей - железная дорога плюс Сокар,и всё это впритык,вплотную к дому.. Інтергал-Буд підтвердив наміри забудувати парк на Жмаченка, 20 - Цензор.НЕТ 4622
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05.02.2021 17:25 Відповісти
церковь вместе с застройщиками Інтергал-Буд підтвердив наміри забудувати парк на Жмаченка, 20 - Цензор.НЕТ 532 как неожиданно
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05.02.2021 17:09 Відповісти
На урловской построили церковь между жилыми домами. В воскресенье утром, когда звенят зазывающие колокола, жители этих домов вызывают полицию, чтобы сектанты дали поспать людям в выходной день.
Правда, застройщик жк патриотика пошел в своем *********** еще дальше - поставил храм под окнами многоэтажки. Не знаю, как они там уживаются.
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05.02.2021 17:29 Відповісти
Скоро так і парк "Перемога" виріжуть і забудують огидними будинками.
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05.02.2021 17:22 Відповісти
Класичний "державник" з досвідом.
Вирізка з ВІКІпедії:
"Народний депутат України 5-го скликання з травня 2006 по листопад 2007 від Блоку Юлії Тимошенко, № 64 в списку. У липні 2006 року перейшов в антикризову коаліцію - Партії регіонів, СПУ і Компартії, яка згодом була перейменована в Коаліцію національної єдності.
Народний депутат України 6-го скликання з листопада 2007 по грудень 2012 від Партії регіонів, № 98 в списку.

.......................Зубик брав участь у підтримці Євромайдану пальним і наметами. Компанія «Інтергал-Буд» передала сім квартир сім'ям загиблих на Майдані."
Нікого не нагадує? Типова пристосуванська морда, де гроші - там і я.
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05.02.2021 17:34 Відповісти
"Стоимость такого 3d-ролика почти на пять минут - не менее 600 000 гривен." Нихерасе расценки) Это кто-то хорошо так отмывает в этой канторе. Знаю полно людей которые максимум за 3к баксов такое сбацают и даже лучше.

А по теме, американцы не дураки в пригородах жить. Там в скворечниках только нищета и студенты живут и то арендуют. У нас 95% людей в этих многоэтажках живут, а некоторые еще платят за это миллионы долларов. Ментально мы все же наверное больше азиаты, а не европейцы.
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05.02.2021 22:44 Відповісти
Лучше б переживали, что в киевских ЖК неадекватная цена
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06.02.2021 08:42 Відповісти
Наскільки мені відомо, Архсенал та, запропонована ними на етапі конкурсу концепція проєкту, не мають до фінального проєктного рішення жодного стосунку. Забудовник зможе легко (і справедливо) піддати сумніву правдивість матеріалу на підставі цієї невідповідності. Скаже, що тепер проєкт інший (кращий) і нема про що розмовляти, а активісти та журналісти свідомо вводять громадськість в оману. Варто якнайшвидше написати матеріал з реальним проєктом, який і був затверджений замовником та містом. І саме на ньому зосередити вогонь.
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07.02.2021 13:08 Відповісти
 
 