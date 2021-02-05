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Въезд крупногабаритного транспорта в столицу ограничат 8 февраля, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Въезд крупногабаритного транспорта в столицу ограничат 8 февраля, - КГГА

В связи с тем, что по прогнозу синоптиков 8 февраля в Киеве ожидается значительный снегопад и значительное снижение температуры, будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации.

"О точном времени начала действия ограничения проинформируют отдельно", - отметили в горадминистрации в пятницу вечером.

В КГГА объяснили, что такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

"Просим водителей крупногабаритного транспорта заранее учесть эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева", - призвали в горадминистрации.

Также городская власть обращается к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

"Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - подчеркнули в КГГА.

Как сообщалось, по прогнозу синоптиков, 8 февраля в Киеве ожидается значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 15-20см), на дорогах гололедица. Также ожидается значительное снижение температуры: ночью 13-16 ° мороза, днем 7-10 ° мороза.

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Автор: Роман Свиридович
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Дякую за попередження- бо я кожного дня за кермом по Києву 100-150 км.
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05.02.2021 20:31 Ответить
После того, как он поставил опечаток копыта на бюллетень, о нем вряд ли ко-то вспомнит до следующих выборов...
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05.02.2021 21:13 Ответить
А почему не навсегда? У нас тут фуры на Оболони себя как дома чувствуют.

Интересно, кто-то видел фуру в Будапеште или Праге?
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05.02.2021 23:06 Ответить
 
 