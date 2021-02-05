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В'їзд великогабаритного транспорту в столицю обмежать 8 лютого, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

В'їзд великогабаритного транспорту в столицю обмежать 8 лютого, - КМДА

У зв'язку з тим, що за прогнозом синоптиків 8 лютого в Києві очікується значний снігопад і значне зниження температури, діятиме тимчасове обмеження в'їзду великогабаритного транспорту в Київ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації.

"Про точний час початку дії обмеження проінформують окремо", - зазначили в міськадміністрації в п'ятницю ввечері.

У КМДА пояснили, що таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автодорогах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

"Просимо водіїв великогабаритного транспорту заздалегідь врахувати цю інформацію і формувати свої маршрути в об'їзд Києва", - закликали в міськадміністрації.

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Також міська влада звертається до водіїв з проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та, по можливості, надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

"Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, буде евакуйовано", - підкреслили в КМДА.

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, 8 лютого в Києві очікується значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети (приріст снігу 15-20см), на дорогах ожеледиця. Також очікується значне зниження температури: вночі 13-16 ° морозу, вдень 7-10 ° морозу.
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Дякую за попередження- бо я кожного дня за кермом по Києву 100-150 км.
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05.02.2021 20:31 Відповісти
После того, как он поставил опечаток копыта на бюллетень, о нем вряд ли ко-то вспомнит до следующих выборов...
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05.02.2021 21:13 Відповісти
А почему не навсегда? У нас тут фуры на Оболони себя как дома чувствуют.

Интересно, кто-то видел фуру в Будапеште или Праге?
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05.02.2021 23:06 Відповісти
 
 