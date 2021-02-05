РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15254 посетителя онлайн
Новости За рубежом Коронавирус и карантин
2 615 37
ВОЗ (773) карантин (16730) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ

В мире ежедневно сокращается новые случаи заболевания коронавирусом. Однако важно сохранять бдительность и продолжать соблюдать меры, введенные для борьбы с пандемией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове на брифинге.

"Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения. Это происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря мерам, которые вводят страны, и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи", - заявила она.

По словам ван Керкхове, в сокращении заболеваемости есть и заслуга вакцин.

"Вакцины также играют свою роль, однако это не значит, что данные меры можно отменять. Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться взятого курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ призвала фармакологические компании поделиться производственными мощностями с производителями вакцин

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2675
показать весь комментарий
05.02.2021 21:24
+5
Якби я сповідувався, то сміялась би вся церква. Ось так, сраний ватнік. Ой, ти ж сьогодні Івгєніч, Івгєнавіч Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3395
показать весь комментарий
05.02.2021 21:32
+3
Не расслабляйтесь, Китай что нибудь придумает.
показать весь комментарий
05.02.2021 21:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А яку дурнею ви нас будете лякати після цього коронавіруса- вже щось вигадали?
показать весь комментарий
05.02.2021 21:21 Ответить
Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2675
показать весь комментарий
05.02.2021 21:24 Ответить
Очікуваний для тебе результат.
показать весь комментарий
05.02.2021 21:26 Ответить
Іншу відповідь від тебе я і не очікував. Ти передбачуваний.
показать весь комментарий
05.02.2021 21:28 Ответить
Це ти так питав? А виглядає як каяття.
показать весь комментарий
05.02.2021 21:30 Ответить
Якби я сповідувався, то сміялась би вся церква. Ось так, сраний ватнік. Ой, ти ж сьогодні Івгєніч, Івгєнавіч Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3395
показать весь комментарий
05.02.2021 21:32 Ответить
ДУРАНТИНОФІЛУ сАШІ..

ІДІ ПРОСПІСЬ Темпи поширення коронавірусу у світі сповільнюються, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 657
показать весь комментарий
05.02.2021 22:40 Ответить
Прювєт паша дура зєбільна!
показать весь комментарий
05.02.2021 22:43 Ответить
Та в цього стіки варіацій, з якими не впрорається жодна вакцина, шо і нашим онукам вистачить, а ми до того часу, якшо доживемо, звикнемо і до карантинів, і до шкарпеток по талонам.
показать весь комментарий
05.02.2021 21:30 Ответить
Грядьот зомбі-апокаліпсис... Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6693


Гейтс предсказал следующую пандемию «в десятки раз хуже» COVID-19

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс заявил, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung

«Мы не подготовлены к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года будет иначе. <...> Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже», - полагает Гейтс.
показать весь комментарий
05.02.2021 21:30 Ответить
Знов нагадую, шо в 19-му ВОЗ анонсував єпідемію СНІДу. Зараз навакцинують і почнеться, бо природа на такий ідіотизм не здатна. Майже все давно регулюється людьми.
показать весь комментарий
05.02.2021 21:39 Ответить
І ця пандемія в лапках була створена тіки для вакцинації. Досі герпеси не подолали, від яких, шо економіка страждає, шо здоров'я, а взялись за шмарклі.
показать весь комментарий
05.02.2021 21:43 Ответить
а де про рептилоїдів? Темпи поширення коронавірусу у світі сповільнюються, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4420
показать весь комментарий
05.02.2021 22:41 Ответить
Темпи поширення коронавірусу у світі сповільнюються, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4818
показать весь комментарий
05.02.2021 22:53 Ответить
Так рептилоидов еще Пушкин разоблачил

В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.

За что коварные рептилоиды его и убрали. Темпи поширення коронавірусу у світі сповільнюються, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5519
показать весь комментарий
06.02.2021 09:36 Ответить
Все элементарно. Мутации случайны, одни усиливают заразность и патогенность, другие уменьшают. Но те эпидемии, где заразность и или патогенность снижены мы просто не заметим. Как коровью оспу.
показать весь комментарий
06.02.2021 09:32 Ответить
Главное вакцины продать. Для этого и вся истерия. Вспомните свиной грипп, птичий...
показать весь комментарий
05.02.2021 21:22 Ответить
Не расслабляйтесь, Китай что нибудь придумает.
показать весь комментарий
05.02.2021 21:24 Ответить
Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9342 Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3277
показать весь комментарий
05.02.2021 21:31 Ответить
и кнопка от включения замедления распространения вируса находится в руках степанова и других олимпийских чемпионов в области новой статистики.
показать весь комментарий
05.02.2021 23:06 Ответить
Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ

Темпы распространения коронавируса в Украине разрастаются - минздрав украины
показать весь комментарий
05.02.2021 23:49 Ответить
Вот смотрите - Коронавирус может и ни такой уж и страшный, но после поголовной вакцинации и переболевших Ковидом число жителей Земли резко уменьшится,, Плюс экономики стран летят в писту и просвета не видно .. Ну и чем он (ковид)ни боевой вирус !? И ведь это еще не финал!?
показать весь комментарий
05.02.2021 23:59 Ответить
В истории есть примеры, когда после (в результате) вакцинации число жителей Земли резко уменьшалось?
показать весь комментарий
06.02.2021 09:58 Ответить
а сейчас что делается ? умирают вакцинированные которые жили бы еще... и это только начало..
показать весь комментарий
06.02.2021 12:59 Ответить
Да, в 17 веке, до эры вакцинации, все были такими долгожителями...
показать весь комментарий
06.02.2021 13:09 Ответить
да не передергивай... хочешь коли себе хоть спутник, хоть новичок..я все сказал - умный поймет меня правильно, а что поймет дурак мне пох..
показать весь комментарий
06.02.2021 13:18 Ответить
А ты кроме спутника других вакцин не знаешь? С тобой все ясно. Лечись боярой.
показать весь комментарий
06.02.2021 13:20 Ответить
ты блин дятел косорылый следи за выхлопом а то оштрафую за лишнее СО !! о коронавирусе было известно еще с 1960 года и ПО СЕЙ ДЕНЬ вакцины так и создать не удалось - потому что от коронавирусов(любых штамов) вакцин НЕТ так как они постоянно мутируют .. а тут за год - Вуаля, вакцины на любой вкус !!! так что прививайся и дальше - добивай свой иммунитет!!
показать весь комментарий
06.02.2021 18:17 Ответить
Что, припекло, чучело ватное?
Если б ты читало больше, то знало бы, что раньше вакцинами от коронавирусов никто не занимался, ибо заболевания, вызванные им были ОРВИ с легким течением. Первое серьезное SARS - 2002 год - 8098 случаев, из которых 774 закончились смертельным исходом. Второе - MERS-CoV 2012-2015 там около 2500 случаев.
Поскольку случаев не особо много, а заразность невысокая и вспышки не сильно распространились, то с вакцинами там сильно не заморачивались.
показать весь комментарий
06.02.2021 18:44 Ответить
пздц вирусолог-чепушило нарисовался !!! Коронавирусы- это разновидность штамов обычного гриппа !!! их пытались и пытаются изучить постоянно - но безуспешно... сильные мутации и плюс его кацапы подшаманили для повышения убийственного эффекта.. (все- отползай черт)
показать весь комментарий
06.02.2021 18:49 Ответить
пздц вирусолог - это про тебя.
показать весь комментарий
06.02.2021 19:18 Ответить
Украинские подопытные кролики - Украина подписалась под закупкой вакцины, которой пока не прививают ни в одной стране мира.
Вакцина Novavax для Украины будет произведена в Индии. Власть подписалась под закупкой вакцины, которой пока не прививают ни в одной стране мира.

Сегодня на сайте президента появилось сообщение о том, что уже с февраля в Украину начинаются поставки вакцины от коронавируса. Причем, не по гуманитарной помощи, а за деньги и в больших количествах.
По словам Владимира Зеленского, получено подтверждение на 12 миллионов доз инъекции английской AstraZeneca и малоизвестной американской Novavax.
Производство этих препаратов будет налажено в Индии. Контракт позволит вакцинировать шесть миллионов украинцев.
Любопытно, что это уже третья версия о том, какая вакцина от коронавируса придет в Украину.
показать весь комментарий
07.02.2021 00:27 Ответить
Ща наделают прививок, и ускорится. И появятся новые мутации.
показать весь комментарий
06.02.2021 08:41 Ответить
От дурні. Перестаньте тести робити - взагалі пропаде.
показать весь комментарий
06.02.2021 09:47 Ответить
Назвати сeрeд причин змeншeння захворюваності основну причину - набутий природний імуeітeт - ВООЗ нe можe. Цe, мабуть, нeполіткорeктно.
показать весь комментарий
06.02.2021 12:35 Ответить
 
 