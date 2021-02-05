УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15206 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Коронавірус і карантин
2 615 37
ВООЗ (710) карантин (16095) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Темпи поширення коронавірусу у світі сповільнюються, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Темпи поширення коронавірусу у світі сповільнюються, - ВООЗ

У світі щодня скорочуються нові випадки захворювання коронавірусом. Однак важливо зберігати пильність і продовжувати дотримуватися заходів, введених для боротьби з пандемією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керкхове на брифінгу.

"Ми справді спостерігаємо скорочення щодня виявлених випадків зараження. Це відбувається за рахунок цілої низки факторів, але насамперед завдяки заходам, які вводять країни, і які дозволяють переривати ланцюжки передачі і запобігати новим випадкам", - заявила вона.

За словами ван Керкхове, у скороченні захворюваності є і заслуга вакцин.

"Вакцини також грають свою роль, проте це не означає, що ці заходи можна скасовувати. Для багатьох країн настав дуже важливий період. Необхідно продовжувати дотримуватися взятого курсу і підходити до питання зняття обмежень дуже повільно", - додала вона.

Читайте також: ВООЗ закликала фармакологічні компанії поділитися виробничими потужностями з виробниками вакцин
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2675
показати весь коментар
05.02.2021 21:24
+5
Якби я сповідувався, то сміялась би вся церква. Ось так, сраний ватнік. Ой, ти ж сьогодні Івгєніч, Івгєнавіч Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3395
показати весь коментар
05.02.2021 21:32
+3
Не расслабляйтесь, Китай что нибудь придумает.
показати весь коментар
05.02.2021 21:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А яку дурнею ви нас будете лякати після цього коронавіруса- вже щось вигадали?
показати весь коментар
05.02.2021 21:21 Відповісти
Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2675
показати весь коментар
05.02.2021 21:24 Відповісти
Очікуваний для тебе результат.
показати весь коментар
05.02.2021 21:26 Відповісти
Іншу відповідь від тебе я і не очікував. Ти передбачуваний.
показати весь коментар
05.02.2021 21:28 Відповісти
Це ти так питав? А виглядає як каяття.
показати весь коментар
05.02.2021 21:30 Відповісти
Якби я сповідувався, то сміялась би вся церква. Ось так, сраний ватнік. Ой, ти ж сьогодні Івгєніч, Івгєнавіч Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3395
показати весь коментар
05.02.2021 21:32 Відповісти
ДУРАНТИНОФІЛУ сАШІ..

ІДІ ПРОСПІСЬ Темпи поширення коронавірусу у світі сповільнюються, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 657
показати весь коментар
05.02.2021 22:40 Відповісти
Прювєт паша дура зєбільна!
показати весь коментар
05.02.2021 22:43 Відповісти
Та в цього стіки варіацій, з якими не впрорається жодна вакцина, шо і нашим онукам вистачить, а ми до того часу, якшо доживемо, звикнемо і до карантинів, і до шкарпеток по талонам.
показати весь коментар
05.02.2021 21:30 Відповісти
Грядьот зомбі-апокаліпсис... Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6693


Гейтс предсказал следующую пандемию «в десятки раз хуже» COVID-19

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс заявил, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung

«Мы не подготовлены к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года будет иначе. <...> Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже», - полагает Гейтс.
показати весь коментар
05.02.2021 21:30 Відповісти
Знов нагадую, шо в 19-му ВОЗ анонсував єпідемію СНІДу. Зараз навакцинують і почнеться, бо природа на такий ідіотизм не здатна. Майже все давно регулюється людьми.
показати весь коментар
05.02.2021 21:39 Відповісти
І ця пандемія в лапках була створена тіки для вакцинації. Досі герпеси не подолали, від яких, шо економіка страждає, шо здоров'я, а взялись за шмарклі.
показати весь коментар
05.02.2021 21:43 Відповісти
а де про рептилоїдів? Темпи поширення коронавірусу у світі сповільнюються, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4420
показати весь коментар
05.02.2021 22:41 Відповісти
Темпи поширення коронавірусу у світі сповільнюються, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4818
показати весь коментар
05.02.2021 22:53 Відповісти
Так рептилоидов еще Пушкин разоблачил

В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.

За что коварные рептилоиды его и убрали. Темпи поширення коронавірусу у світі сповільнюються, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5519
показати весь коментар
06.02.2021 09:36 Відповісти
Все элементарно. Мутации случайны, одни усиливают заразность и патогенность, другие уменьшают. Но те эпидемии, где заразность и или патогенность снижены мы просто не заметим. Как коровью оспу.
показати весь коментар
06.02.2021 09:32 Відповісти
Главное вакцины продать. Для этого и вся истерия. Вспомните свиной грипп, птичий...
показати весь коментар
05.02.2021 21:22 Відповісти
Не расслабляйтесь, Китай что нибудь придумает.
показати весь коментар
05.02.2021 21:24 Відповісти
Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9342 Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3277
показати весь коментар
05.02.2021 21:31 Відповісти
и кнопка от включения замедления распространения вируса находится в руках степанова и других олимпийских чемпионов в области новой статистики.
показати весь коментар
05.02.2021 23:06 Відповісти
Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ

Темпы распространения коронавируса в Украине разрастаются - минздрав украины
показати весь коментар
05.02.2021 23:49 Відповісти
Вот смотрите - Коронавирус может и ни такой уж и страшный, но после поголовной вакцинации и переболевших Ковидом число жителей Земли резко уменьшится,, Плюс экономики стран летят в писту и просвета не видно .. Ну и чем он (ковид)ни боевой вирус !? И ведь это еще не финал!?
показати весь коментар
05.02.2021 23:59 Відповісти
В истории есть примеры, когда после (в результате) вакцинации число жителей Земли резко уменьшалось?
показати весь коментар
06.02.2021 09:58 Відповісти
а сейчас что делается ? умирают вакцинированные которые жили бы еще... и это только начало..
показати весь коментар
06.02.2021 12:59 Відповісти
Да, в 17 веке, до эры вакцинации, все были такими долгожителями...
показати весь коментар
06.02.2021 13:09 Відповісти
да не передергивай... хочешь коли себе хоть спутник, хоть новичок..я все сказал - умный поймет меня правильно, а что поймет дурак мне пох..
показати весь коментар
06.02.2021 13:18 Відповісти
А ты кроме спутника других вакцин не знаешь? С тобой все ясно. Лечись боярой.
показати весь коментар
06.02.2021 13:20 Відповісти
ты блин дятел косорылый следи за выхлопом а то оштрафую за лишнее СО !! о коронавирусе было известно еще с 1960 года и ПО СЕЙ ДЕНЬ вакцины так и создать не удалось - потому что от коронавирусов(любых штамов) вакцин НЕТ так как они постоянно мутируют .. а тут за год - Вуаля, вакцины на любой вкус !!! так что прививайся и дальше - добивай свой иммунитет!!
показати весь коментар
06.02.2021 18:17 Відповісти
Что, припекло, чучело ватное?
Если б ты читало больше, то знало бы, что раньше вакцинами от коронавирусов никто не занимался, ибо заболевания, вызванные им были ОРВИ с легким течением. Первое серьезное SARS - 2002 год - 8098 случаев, из которых 774 закончились смертельным исходом. Второе - MERS-CoV 2012-2015 там около 2500 случаев.
Поскольку случаев не особо много, а заразность невысокая и вспышки не сильно распространились, то с вакцинами там сильно не заморачивались.
показати весь коментар
06.02.2021 18:44 Відповісти
пздц вирусолог-чепушило нарисовался !!! Коронавирусы- это разновидность штамов обычного гриппа !!! их пытались и пытаются изучить постоянно - но безуспешно... сильные мутации и плюс его кацапы подшаманили для повышения убийственного эффекта.. (все- отползай черт)
показати весь коментар
06.02.2021 18:49 Відповісти
пздц вирусолог - это про тебя.
показати весь коментар
06.02.2021 19:18 Відповісти
Украинские подопытные кролики - Украина подписалась под закупкой вакцины, которой пока не прививают ни в одной стране мира.
Вакцина Novavax для Украины будет произведена в Индии. Власть подписалась под закупкой вакцины, которой пока не прививают ни в одной стране мира.

Сегодня на сайте президента появилось сообщение о том, что уже с февраля в Украину начинаются поставки вакцины от коронавируса. Причем, не по гуманитарной помощи, а за деньги и в больших количествах.
По словам Владимира Зеленского, получено подтверждение на 12 миллионов доз инъекции английской AstraZeneca и малоизвестной американской Novavax.
Производство этих препаратов будет налажено в Индии. Контракт позволит вакцинировать шесть миллионов украинцев.
Любопытно, что это уже третья версия о том, какая вакцина от коронавируса придет в Украину.
показати весь коментар
07.02.2021 00:27 Відповісти
Ща наделают прививок, и ускорится. И появятся новые мутации.
показати весь коментар
06.02.2021 08:41 Відповісти
От дурні. Перестаньте тести робити - взагалі пропаде.
показати весь коментар
06.02.2021 09:47 Відповісти
Назвати сeрeд причин змeншeння захворюваності основну причину - набутий природний імуeітeт - ВООЗ нe можe. Цe, мабуть, нeполіткорeктно.
показати весь коментар
06.02.2021 12:35 Відповісти
 
 