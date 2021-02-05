Темпи поширення коронавірусу у світі сповільнюються, - ВООЗ
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У світі щодня скорочуються нові випадки захворювання коронавірусом. Однак важливо зберігати пильність і продовжувати дотримуватися заходів, введених для боротьби з пандемією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керкхове на брифінгу.
"Ми справді спостерігаємо скорочення щодня виявлених випадків зараження. Це відбувається за рахунок цілої низки факторів, але насамперед завдяки заходам, які вводять країни, і які дозволяють переривати ланцюжки передачі і запобігати новим випадкам", - заявила вона.
За словами ван Керкхове, у скороченні захворюваності є і заслуга вакцин.
"Вакцини також грають свою роль, проте це не означає, що ці заходи можна скасовувати. Для багатьох країн настав дуже важливий період. Необхідно продовжувати дотримуватися взятого курсу і підходити до питання зняття обмежень дуже повільно", - додала вона.
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