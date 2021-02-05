ВООЗ закликала фармакологічні компанії поділитися виробничими потужностями з виробниками вакцин

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус закликав фармкомпанії надати свої потужності виробникам COVID-вакцин. Він підкреслив, що світові потрібна масштабне нарощування виробництва вакцин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в тексті заяви глави ВООЗ на сайті організації.

Гебреєсус заявив, що нещодавно компанія Sanofi надала свої потужності для виробництва вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech.

"Ми закликаємо інші компанії наслідувати цей приклад", - сказав він.

За словами гендиректора ВООЗ, це дозволить негайно використовувати виробничі потужності, які простоюють, і допоможе створити додаткові виробничі бази, особливо в Африці, Азії і Латинській Америці.

"Глобальне розширення виробництва також знизить залежність бідних країн від пожертвувань багатих", - підкреслив Гебреєсус.

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