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Украина будет снимать ограничения для переболевших и привившихся от COVID-19, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет отменять ограничения для людей, которые вакцинируются от коронавируса. А также для тех, кто переболел COVID-19.
Об этом заявил в ходе форума "Украина 30", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, вакцинация один из правильных шагов для украинцев в вопросе путешествий.
"Мы будем как государство отменять запреты (карантинные. - Ред.) для людей, которые вакцинируются или переболевших COVID-19", - заявил он.
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... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..