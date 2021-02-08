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Україна зніматиме обмеження для перехворілих і вакцинованих проти COVID-19, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна скасовуватиме обмеження для людей, які вакцинуються проти коронавірусу. А також для тих, хто перехворів на COVID-19.
Про це заявив у ході форуму "Україна 30", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, вакцинація один з правильних кроків для українців у питанні подорожей.
"Ми будемо як держава скасовувати заборони (карантинні. - Ред.) для людей, які вакцинуються або перехворіли на COVID-19", - заявив він.
Топ коментарі
+3 Оратівський жучелло
показати весь коментар08.02.2021 11:37
+3 Оратівський жучелло
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+2 Гонта Київський
показати весь коментар08.02.2021 11:50
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в твоём случае "хуже не будет"
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..