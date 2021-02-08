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Україна зніматиме обмеження для перехворілих і вакцинованих проти COVID-19, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна зніматиме обмеження для перехворілих і вакцинованих проти COVID-19, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна скасовуватиме обмеження для людей, які вакцинуються проти коронавірусу. А також для тих, хто перехворів на COVID-19.

Про це заявив у ході форуму "Україна 30", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вакцинація один з правильних кроків для українців у питанні подорожей.

"Ми будемо як держава скасовувати заборони (карантинні. - Ред.) для людей, які вакцинуються або перехворіли на COVID-19", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука". ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+3
А смысл? ну поставили мне штамп на лбу что вакцинированный и переболевший, что дальше? Я смогу куда то уехать? Посетить какое то учреждение или заведение вне карантинного графика?
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08.02.2021 11:37
+3
Фээ, АТБ? Я, вакцинированный, представитель золотого миллиарда, да в клоаке заразной городской черни? как минимум мне теперь светит ВИП-билет в Эпицентр.
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08.02.2021 11:44
+2
Ця 43 річна брехлива аморальна тварина має намір в угоду фармацевтичній мафії і сатаністам-глобалістам перетворити весь український люд на ГМО з абсолютно непередбачуваними пролонгованими наслідками. Він і його зграя слуг неукраїнського народу нищить і розкрадає все до чого може дотягнутися своїми загрібущими лапами.
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08.02.2021 11:50
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А вакцина где, клоун?
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08.02.2021 11:34 Відповісти
А смысл? ну поставили мне штамп на лбу что вакцинированный и переболевший, что дальше? Я смогу куда то уехать? Посетить какое то учреждение или заведение вне карантинного графика?
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08.02.2021 11:37 Відповісти
сможеш в атб без маски ходить и в рогатом ездить Украина будет снимать ограничения для переболевших и привившихся от COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 693
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08.02.2021 11:39 Відповісти
Фээ, АТБ? Я, вакцинированный, представитель золотого миллиарда, да в клоаке заразной городской черни? как минимум мне теперь светит ВИП-билет в Эпицентр.
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08.02.2021 11:44 Відповісти
и Велюр...
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08.02.2021 11:46 Відповісти
Україна зніматиме обмеження для перехворілих і вакцинованих проти COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8533
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08.02.2021 13:20 Відповісти
так за штампік на лобку ж доведеться сплатити падаток, ПДВ, пенсійний збір, страховий збір на випадок непередбачуваного стертя, нотаріальну довідку в перукаря, за право передати штампік у спадщину, за резервувацію місця для нового штампіка, і платиковий пашпорт носія штампіка з геральдичними позначками у вигляді голографічного зображення мерзенної пики віруса))
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08.02.2021 12:31 Відповісти
супер)) всі будемо миготіти всіма фарбами аліка еспреса)
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08.02.2021 12:43 Відповісти
Ця 43 річна брехлива аморальна тварина має намір в угоду фармацевтичній мафії і сатаністам-глобалістам перетворити весь український люд на ГМО з абсолютно непередбачуваними пролонгованими наслідками. Він і його зграя слуг неукраїнського народу нищить і розкрадає все до чого може дотягнутися своїми загрібущими лапами.
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08.02.2021 11:50 Відповісти
перетворити весь український люд на ГМО з абсолютно непередбачуваними пролонгованими наслідками. (c)

в твоём случае "хуже не будет"
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08.02.2021 16:39 Відповісти
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
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08.02.2021 11:53 Відповісти
 
 