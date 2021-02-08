Україна зніматиме обмеження для перехворілих і вакцинованих проти COVID-19, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна скасовуватиме обмеження для людей, які вакцинуються проти коронавірусу. А також для тих, хто перехворів на COVID-19.

Про це заявив у ході форуму "Україна 30", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вакцинація один з правильних кроків для українців у питанні подорожей.

"Ми будемо як держава скасовувати заборони (карантинні. - Ред.) для людей, які вакцинуються або перехворіли на COVID-19", - заявив він.

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