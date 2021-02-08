Создавали порнофото должников и угрожали физической расправой: киберполицейские разоблачили группу коллекторов-шантажистов. ВИДЕО+ФОТО

Киберполиция разоблачила преступную группу коллекторов, которые шантажировали и создавали порнографический контент с изображением клиентов-должников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, фигуранты предоставляли кредитные услуги, а в случае неуплаты займа - шантажировали клиентов.

Установлено, что участниками преступной схемы были более 30 человек. Фигуранты создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты. В штате компании были и коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников. Злоумышленники с помощью фоторедакторов изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников. После этого угрожали распространить такие материалы или применить физическую расправу.

По предварительным подсчетам, злоумышленники совершили более 360 тыс таких угроз гражданам из разных регионов Украины.

Работники полиции провели 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов. По результатам изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, серверное оборудование и "черновые" записи. Обыски одновременно проходили на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в столице.



Фото: сайт полиции

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

Сообщается также, что группировка злоумышленников разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции.