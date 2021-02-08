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Создавали порнофото должников и угрожали физической расправой: киберполицейские разоблачили группу коллекторов-шантажистов. ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Киберполиция разоблачила преступную группу коллекторов, которые шантажировали и создавали порнографический контент с изображением клиентов-должников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, фигуранты предоставляли кредитные услуги, а в случае неуплаты займа - шантажировали клиентов. 

Установлено, что участниками преступной схемы были более 30 человек. Фигуранты создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты. В штате компании были и коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников. Злоумышленники с помощью фоторедакторов изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников. После этого угрожали распространить такие материалы или применить физическую расправу.

По предварительным подсчетам, злоумышленники совершили более 360 тыс таких угроз гражданам из разных регионов Украины.

Работники полиции провели 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов. По результатам изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, серверное оборудование и "черновые" записи. Обыски одновременно проходили на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в столице.

Создавали порнофото должников и угрожали физической расправой: киберполицейские разоблачили группу коллекторов-шантажистов 01
Фото: сайт полиции

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

Сообщается также, что группировка злоумышленников разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции.

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Топ комментарии
+11
Коллекторов нужно объявить вне закона, а за подобную практику вводить уголовное наказание. Если у кого есть реальные долги ( и это доказано), этим должны заниматься суды. А не "узаконенные бандиты",. Пока еще не разрешено законодательно свободное ношение оружия, и их просто не стали отстреливать ..
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08.02.2021 12:27
+9
Почему коллекторы (читай бандиты) вообще у нас в пределах правового поля?Не пора ли быть нормальными людьми и запретить этих титушек навеки вечные?
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08.02.2021 12:48
+7
Снять гей-портно с этими фотохудожниками. Это ж очевидно!!!
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08.02.2021 12:22
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Снять гей-портно с этими фотохудожниками. Это ж очевидно!!!
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08.02.2021 12:22 Ответить
Их и так жизнь наказала... как же жизнь должна дать трещину, что бы заниматься такой ....ей?!
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08.02.2021 12:30 Ответить
Ненене. "Доктор сказал "в морг", значит в морг" (с)
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08.02.2021 12:31 Ответить
ХА ХА ХА ТАК ЭТО НЕ МЫ ДОЛЖНЫ УБЛЮДКАМ КОЛЛЕКТОРАМ И НАМ ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ ДОЛЖНЫ ПОРНОГРАФИЯ СТОИТ БОЛЬШЕ ВСЕХ КРЕДИТОВ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ АЛЛЕ ЖЛОБЫ А ГДЕ МОЙ ГОНОРАР ТО ????? Створювали порнофото боржників і погрожували фізичною розправою: кіберполіцейські викрили групу колекторів-шантажистів - Цензор.НЕТ 6704
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08.02.2021 13:09 Ответить
Створювали порнофото боржників і погрожували фізичною розправою: кіберполіцейські викрили групу колекторів-шантажистів - Цензор.НЕТ 7785
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08.02.2021 13:11 Ответить
и передать в места, где они проведут ближайшие пару лет...
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08.02.2021 12:35 Ответить
И как проведут! Именины сердца!
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08.02.2021 12:36 Ответить
нихто нигде ближайшие пару лет не проведёт, коллекторы - ето мусорской бизнес, всё у них там порешается за лавешечку
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08.02.2021 12:46 Ответить
Молодці. От тільки щось не сильно поліція квапилася...
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08.02.2021 12:26 Ответить
Так полиция ж хочет кушать больше, а не меньше...
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08.02.2021 12:30 Ответить
Коллекторов нужно объявить вне закона, а за подобную практику вводить уголовное наказание. Если у кого есть реальные долги ( и это доказано), этим должны заниматься суды. А не "узаконенные бандиты",. Пока еще не разрешено законодательно свободное ношение оружия, и их просто не стали отстреливать ..
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08.02.2021 12:27 Ответить
интересно, а вот эти мешки с телефонами и ноутбуками потом - возвращают, или все идет в пользу "бедных".
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08.02.2021 12:31 Ответить
В полиции нет бедных, есть недавно вступившие в ряды...
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08.02.2021 12:37 Ответить
))))) да возвращають)) ближайшим родственникам, айфоны на таможнях конфисковывают вагонами, на аукционе я их не видел, только один хлам с компьютерами 2000 годов.
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08.02.2021 12:47 Ответить
Люди, учитесь обходится без кредитов. Ведь это такая кабала.
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08.02.2021 12:34 Ответить
МВФ?...
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08.02.2021 12:47 Ответить
Или берите в переходах, те можно не отдавать!
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08.02.2021 12:54 Ответить
Почему коллекторы (читай бандиты) вообще у нас в пределах правового поля?Не пора ли быть нормальными людьми и запретить этих титушек навеки вечные?
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08.02.2021 12:48 Ответить
Они не в пределах правового поля. Не было до последнего времени закона, регулирующего их деятельность. Посему говорить что они работали в пределах правового поля нельзя. Это рекет.
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08.02.2021 13:23 Ответить
с паспортом?? Створювали порнофото боржників і погрожували фізичною розправою: кіберполіцейські викрили групу колекторів-шантажистів - Цензор.НЕТ 422
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08.02.2021 12:59 Ответить
Знайте свои права, телефонные звонки спорные финансовые вопросы не решают, а решают в суде и только в суде. А что касается колекторских контор, как они любят себя называть-финансовые, они вообще вне закона и должны доказать право требования долга в заказном письме под роспись и только по Укрпочте, вам и вашим юристам решать или платить им или решить через суд. А так посылайте этих гарнитурных клоунов пешое эротическое путешествие и.е. на х@й и не бойтесь, кроме тупых дзвонков и пугалок основанных на околоюридеческом бреде они ничего не сделают. А начнут художествами заниматься в фоторедакторах, заявление в полицию или киберполицию, если копы написали отписку-заяаление а прокуратуру а бездействие полиции.
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08.02.2021 13:05 Ответить
 
 