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Украина активно готовится к старту вакцинации, - Офис президента

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина активно готовится к старту вакцинации, - Офис президента

Кабинет Министров Украины и органы власти активно готовятся к старту вакцинации против COVID-19 в стране. Ожидается, что этот процесс будет запущен в феврале текущего года.

В частности, уже проработан вопрос соблюдения холодовой цепи, что необходимо для хранения и транспортировки вакцин. Об этом сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании под его председательством, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

При этом отмечается, что власть готовит возможности для записи граждан на вакцинацию.

"Каждая категория населения должна иметь возможность легко записаться на вакцинацию, узнать четко дату и место, когда они могут получить прививку. Правительство должно открыто и прозрачно коммуницировать относительно формирования очереди. Именно для этого мы говорили о создании специального сайта, где можно будет записаться на вакцинацию. Также будет использоваться приложение "Дія", которое уже показало эффективность и имеет доверие населения. Но если люди не имеют возможности свободно пользоваться Интернетом, то запись можно будет осуществить через семейного врача", - отметил глава государства.

Читайте также: Украина будет включена в первую волну по поставкам вакцин от коронавируса в рамках COVAX, - гендиректор ВООЗ Гебрейесус

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Скільки вже можна триндіти про це, балаболи?
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08.02.2021 13:31 Ответить
Бачили як курка квокче знісши яйце?.
Тій курці до зеленського дуже далеко)
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08.02.2021 13:34 Ответить
Вакцінація почнеться в мариюбрє, зуб даю
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08.02.2021 13:34 Ответить
в якомусь лютому ))))
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08.02.2021 13:33 Ответить
Прикольно то, что когда сам момент вакцинации настанет - некого будет вакцинировать. Украинцы народ помиркованый. Просто так вакцинироваться вряд ли пойдет. Ну и традиционно украинцы не верят нашему руководству, соответственно не верят качеству вакцины.
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08.02.2021 13:35 Ответить
Для чего колоться, если согласно данным ВОЗ, ни одна вакцина не защищает от заражения и передачи инфекции?
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08.02.2021 13:39 Ответить
Судя по ситуации старт то будет , а вот финиша не намечается , причем нигде в мире ! Будет как с гриппом есть и вакцина есть и грипп и все призывают вакцинироваться
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08.02.2021 13:41 Ответить
Это как - активно? Ладошки потираете? Или, свои попки замываете?
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08.02.2021 13:55 Ответить
На старт... Внимание... Фальстарт... Все пропало..
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08.02.2021 13:56 Ответить
зараз будэ бомбыть наши вуха
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08.02.2021 14:00 Ответить
Старт вакцинации должен начаться с ознакомления украинцев с Инструкциями к вакцинам!
Любой нормальный , адекватный, образованный человек не примет никакой медпрепарат не ознакомившись с противопоказаниями к нему!
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08.02.2021 14:07 Ответить


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист населення від інфекційних хвороб


Стаття 12. Профілактичні щеплення
Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та
ЗОБОВ'ЯЗАНІ НАДАТИ ОБ'ЄКТИВНУ ІНФОРМАЦІЮ ОСОБАМ, ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ ЩЕПЛЕННЯ, АБО ЇХ ЗАКОННИМ ПРЕДСТАВНИКАМ
ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ ТА ПРО МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.
Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань
Медичні протипоказання, порядок проведення профілактичних щеплень ТА РЕЄСТРАЦІЇ ПОСТВАКЦИНАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
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08.02.2021 14:08 Ответить
 
 