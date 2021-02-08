Украина активно готовится к старту вакцинации, - Офис президента
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Кабинет Министров Украины и органы власти активно готовятся к старту вакцинации против COVID-19 в стране. Ожидается, что этот процесс будет запущен в феврале текущего года.
В частности, уже проработан вопрос соблюдения холодовой цепи, что необходимо для хранения и транспортировки вакцин. Об этом сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании под его председательством, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
При этом отмечается, что власть готовит возможности для записи граждан на вакцинацию.
"Каждая категория населения должна иметь возможность легко записаться на вакцинацию, узнать четко дату и место, когда они могут получить прививку. Правительство должно открыто и прозрачно коммуницировать относительно формирования очереди. Именно для этого мы говорили о создании специального сайта, где можно будет записаться на вакцинацию. Также будет использоваться приложение "Дія", которое уже показало эффективность и имеет доверие населения. Но если люди не имеют возможности свободно пользоваться Интернетом, то запись можно будет осуществить через семейного врача", - отметил глава государства.
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Тій курці до зеленського дуже далеко)
Любой нормальный , адекватный, образованный человек не примет никакой медпрепарат не ознакомившись с противопоказаниями к нему!
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 12. Профілактичні щеплення
Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та
ЗОБОВ'ЯЗАНІ НАДАТИ ОБ'ЄКТИВНУ ІНФОРМАЦІЮ ОСОБАМ, ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ ЩЕПЛЕННЯ, АБО ЇХ ЗАКОННИМ ПРЕДСТАВНИКАМ
ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ ТА ПРО МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.
Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань
Медичні протипоказання, порядок проведення профілактичних щеплень ТА РЕЄСТРАЦІЇ ПОСТВАКЦИНАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.