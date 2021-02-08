Украинский детский садик впервые попал в базу лучших архитектурных объектов мира
Новости Цензор.НЕТ Общество
Детский садик в Обуховке Днепропетровской области стал известен далеко за пределами области и даже страны.
О садике написал авторитетный сайт ArchDaily, на котором публикуют информацию о лучших образцах современной архитектуры и дизайна.
По словам Юрия Голика, на создание садика в Обуховке ушло полтора года, в том числе год – на само строительство.
Сложность заключалась в том, чтобы реализовать новаторские идеи в рамках существующих государственных строительных норм (ДБН) и архаичных требований контролирующих органов.
Одной из новаций стали окна в пол на южной стороне здания. Это позволяет в осенне-зимний период, когда солнце низко над горизонтом, получать больше солнечной энергии и донагревать помещение. А для защиты от высокого солнца в летний период существуют балконы второго этажа и фасадная пластика.
Садик дружелюбный как изнутри, так и снаружи. В коридорах на стенах – мультяшные герои, которых дети могут раскрашивать, на потолках в спальнях – рисунки, которые помогают расслабиться и заснуть. Во дворе – искусственная трава, вместо традиционного асфальта и щебня. Полностью безбарьерный вход.
На строительство садика в селе Обуховка Днепропетровской области потратили 68 млн гривен. В эту сумму входит все – от строительных работ, до закупки столовых приборов и постельного белья. Площадь садика составляет порядка 2 000 кв м.
Проект создал молодой днепропетровский архитектор Алекс Валентиров. Кроме садика в Обуховке, он разработал проекты реконструкции многих школ Днепропетровской области.
Ранее Юрий Голик рассказал, как в Днепропетровской области появились лучшие в стране детские садики.
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мне такой дизайн не зашел совсем..
мне кажется для деток вот такой примерно подходит, и что бы деревья с кустарниками были..
примитивизм...и убожество
учебники ПГС и ПЦБ отдыхают
и сравните его с тем бездушным творением - как с фильма "Инвертор".
а там же детки, которые еще к мамкиным сиськам тянутся..
не чіпай його, схоже що це співвласник, що дуже яро захищає цей проект, рекламація йде і вони всі бігом на цензор
быстро на удивление заполнили...все ж таки ...гэйропа рядом...
РЯДОМ Я СКАЗАЛА
"Порядка 2 000 м² площади. 68 млн грн под ключ - от состояния пустыря до момента открытия и полной комплектации садика всем, включая все вилки, ложки, игрушки, наволочки и салфетки.
С тех пор ничего подобного никем построено не было", - пишет Голик о детском саде в Обуховке Днепропетровской области.
Другой впечатляющий проект команды Резниченко - садик в форме сот в Подгородном. Еще один сад по этому проекту был открыт летом 2019 года в Романково" (https://news.obozrevatel.com/society/v-seti-pokazali-odni-iz-luchshih-v-ukraine-detsadov.htm)
- Почему не порадоваться хорошему? Или привычка везде г"вно и "зраду" искать?