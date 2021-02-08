РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
54698 посетителей онлайн
Новости Общество
22637 50
детсад (236) Днепропетровщина (891) Голик Юрий (74)

Украинский детский садик впервые попал в базу лучших архитектурных объектов мира

Новости Цензор.НЕТ Общество

Детский садик в Обуховке Днепропетровской области стал известен далеко за пределами области и даже страны.

 О садике написал авторитетный сайт ArchDaily, на котором публикуют информацию о лучших образцах современной архитектуры и дизайна.

Украинский детский садик впервые попал в базу лучших архитектурных объектов мира 01
Украинский детский садик впервые попал в базу лучших архитектурных объектов мира 02
Украинский детский садик впервые попал в базу лучших архитектурных объектов мира 03

По словам Юрия Голика, на создание садика в Обуховке ушло полтора года, в том числе год – на само строительство.

Сложность заключалась в том, чтобы реализовать новаторские идеи в рамках существующих государственных строительных норм (ДБН) и архаичных требований контролирующих органов.

Одной из новаций стали окна в пол на южной стороне здания. Это позволяет в осенне-зимний период, когда солнце низко над горизонтом, получать больше солнечной энергии и донагревать помещение. А для защиты от высокого солнца в летний период существуют балконы второго этажа и фасадная пластика.

Садик дружелюбный как изнутри, так и снаружи. В коридорах на стенах – мультяшные герои, которых дети могут раскрашивать, на потолках в спальнях – рисунки, которые помогают расслабиться и заснуть. Во дворе – искусственная трава, вместо традиционного асфальта и щебня. Полностью безбарьерный вход.

На строительство садика в селе Обуховка Днепропетровской области потратили 68 млн гривен. В эту сумму входит все – от строительных работ, до закупки столовых приборов и постельного белья. Площадь садика составляет порядка 2 000 кв м.

Проект создал молодой днепропетровский архитектор Алекс Валентиров. Кроме садика в Обуховке, он разработал проекты реконструкции многих школ Днепропетровской области.

Украинский детский садик впервые попал в базу лучших архитектурных объектов мира 04
Украинский детский садик впервые попал в базу лучших архитектурных объектов мира 05

Ранее Юрий Голик рассказал, как в Днепропетровской области появились лучшие в стране детские садики.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+12
Молодцы! При наличии желания -можем! А плохим тацорам - далее все знают.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:38
+9
хм.. - чет на казарму похоже, уюта 0.
мне такой дизайн не зашел совсем..
показать весь комментарий
08.02.2021 13:40
+7
Это называется Хай-тек дизайн.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодцы! При наличии желания -можем! А плохим тацорам - далее все знают.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:38 Ответить
Главное, чтобы не пришёл рузьге мир, не уничтожил всё, и не убил детей
показать весь комментарий
08.02.2021 14:14 Ответить
и обуховку не превратил в бухаловку
показать весь комментарий
08.02.2021 16:35 Ответить
+100500
показать весь комментарий
08.02.2021 14:15 Ответить
хм.. - чет на казарму похоже, уюта 0.
мне такой дизайн не зашел совсем..
показать весь комментарий
08.02.2021 13:40 Ответить
Это называется Хай-тек дизайн.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:43 Ответить
возможно так и называется, но чет дрожь от такого дизайна..
мне кажется для деток вот такой примерно подходит, и что бы деревья с кустарниками были..
Украинский детский садик впервые попал в базу лучших архитектурных объектов мира - Цензор.НЕТ 7077
показать весь комментарий
08.02.2021 13:47 Ответить
Минуле століття.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:52 Ответить
Хоч так! Це теж досягнення.
показать весь комментарий
08.02.2021 16:36 Ответить
У вас дуже поганий смак.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:25 Ответить
Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 36 Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 67
показать весь комментарий
08.02.2021 13:56 Ответить
только не хватает орнамента от колючей проволоки или спиралей Бруно...фииии...
примитивизм...и убожество Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 8069
учебники ПГС и ПЦБ отдыхают Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 1929
показать весь комментарий
08.02.2021 14:18 Ответить
Вот это хорошие новости!
показать весь комментарий
08.02.2021 13:41 Ответить
Децентрализация!
показать весь комментарий
08.02.2021 13:42 Ответить
Дело вкуса. Мне не нравится. Тоскливо как-то
показать весь комментарий
08.02.2021 13:49 Ответить
вот взял с инета садик в Киеве..
и сравните его с тем бездушным творением - как с фильма "Инвертор". Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 7985
а там же детки, которые еще к мамкиным сиськам тянутся..

Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 9796
показать весь комментарий
08.02.2021 14:01 Ответить
Якщо у вас рагульський смак, то краще б не ганьбилися.
показать весь комментарий
08.02.2021 15:27 Ответить
ліжка довші +2 метра це нікого не бентежить, чи все для фарсу? Украинский детский садик впервые попал в базу лучших архитектурных объектов мира - Цензор.НЕТ 6507
показать весь комментарий
08.02.2021 13:52 Ответить
Ви не можете відрізнити реальні фото від візуалізації? Буває...
показать весь комментарий
08.02.2021 13:54 Ответить
мабуть фотошоп має рацію, але дитяче і доросле ліжко відрізняється розмірами, в данному випадку я не бачу розміру (дитячого) Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 8681
показать весь комментарий
08.02.2021 14:00 Ответить
Відрізняються, так. І ви вирішили це зараз повідомити світу як непересічну істину? Чи просто захотілося доколупатися?
показать весь комментарий
08.02.2021 14:03 Ответить
навпаки, скоріш у Вас незрозумілий захист цього проекта, тіпа модні фотки зафотошоплені з дітьми і без тіней, ні ракурсу взагалі нічого, вірити в цю казку?
показать весь комментарий
08.02.2021 14:15 Ответить
Та доколупуйтеся, то ваша особиста справа.
показать весь комментарий
08.02.2021 14:16 Ответить
не переймайтесь так, до Вас особисто нічого не маю, маю недовіру до дніпропетровського архитектора А.Валентирова і суму у розмірі 68 млн гривень, яким чином і з чиєї кишені ці гроші були взяті, і такі фотки фейкові викинули в нет Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 8133
показать весь комментарий
08.02.2021 14:30 Ответить
Шедевр? Примитивная коробка с большими окнами. Нет формы, нет идеи, нет творчества. Территория и забор - отдельная тема. Для полноты картины не хватает колючей проволоки и вышек с пулеметами. И не спрашивайте "сколько на это стоило". Юра Голик не любит таких вопросов.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:58 Ответить
В кожного свої асоціації- ностальгуєте?
показать весь комментарий
08.02.2021 14:01 Ответить
Обычно я не отвечаю клаводрочерам, которым нечего сказать по сути, но для вас сделаю исключение. Об "ассоциациях" сказали вы, а не я. Так что спросите себя на счет "ностальгии".
показать весь комментарий
08.02.2021 14:22 Ответить
А спробуй це мовою написати, совкодрочерне чудо, якому кулеметні вишки у дитсадку ввижаються.
показать весь комментарий
08.02.2021 14:30 Ответить
Могу и "мовою". Только от этого, твоя одна извилина не превратится в мозг. Смысл?
показать весь комментарий
08.02.2021 14:39 Ответить
Vladimir T fd7dc273

не чіпай його, схоже що це співвласник, що дуже яро захищає цей проект, рекламація йде і вони всі бігом на цензор
показать весь комментарий
08.02.2021 14:44 Ответить
Возможно. Но меня больше поражает когда убогое пытается об архитектуре и искусстве рассуждать. А когда понимает, что жиденько обделалось, включает "урапатриотизм".
показать весь комментарий
08.02.2021 14:58 Ответить
Тобто не здатне ти мовою спілкуватися.
показать весь комментарий
08.02.2021 14:49 Ответить
МОЛОДЦІ!
показать весь комментарий
08.02.2021 14:07 Ответить
Всегда найдется несколько десятков предурей обблювающих Терьмом то, что нравится тысячам людей.
показать весь комментарий
08.02.2021 14:13 Ответить
Кроватки,розовые для девочек,зеленые-для мальчиков,а те шо сдвинуты вместе- для семейных пар я так понимаю)
показать весь комментарий
08.02.2021 14:14 Ответить
Схоже важкувато тепер з поняттям "найкращий". Голий модерн. Мабуть дітям не дуже цікаво. Важко розвивати фантазію в квадратній коробці.
показать весь комментарий
08.02.2021 14:16 Ответить
Что вам нравится? Вот ЭТО? Хоть кто нибудь знает, сколько стоит туда пристроить чадо? Глаза вылезут и уши отпадут как узнаете. Это не для простых смертных, это для элиты. И такими садиками да школами застроили весь Львов. Я уже молчу про авалон люксы для особых людей. Я понимаю действительно для людей бы делали те школы и садики. А мне в акадаемию шаг ребенка отдать дешевле, чем в такой расфуфиренный сад.
показать весь комментарий
08.02.2021 14:18 Ответить
в нашем городке тоже открыли такое .... по 16к в месяц с ребятененочка...
быстро на удивление заполнили...все ж таки ...гэйропа рядом...
РЯДОМ Я СКАЗАЛА Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 5712 Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 8802 Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 5712
показать весь комментарий
08.02.2021 14:24 Ответить
16тыс.... И это только на дите. А комунналка? а личные интересы? Я посчитал, что такое может себе позволить только человек с бизнесом и чистым доходом в 1000-1500 долларов , хотя бы... Это без учета, что работает и жена и др. А у нас средняя зарплата доже 1000баксов не дотягивает. Вот и вопрос, как?
показать весь комментарий
08.02.2021 14:44 Ответить
Людина, яка має дохід у 1-1.5к зелені, не може дозволити витрачати 16к гривняків на дітсадочок. Це аксіома. Або, ця людине несповна розуиу.
показать весь комментарий
08.02.2021 16:45 Ответить
Погоджуюся.
показать весь комментарий
08.02.2021 17:00 Ответить
Элита в селе Обуховка? А говорят Украина - страна 3-го мира. А у нас богачи и элита в рядовом селе.
показать весь комментарий
08.02.2021 16:00 Ответить
Вы не поверите, даже я не поверил бы... Но люди в областях, значительно состоятельнее чем коренные городские. Я это называю рогулизмом ярковыраженным.
показать весь комментарий
08.02.2021 16:02 Ответить
судячи з фоток це молодий і дуже творчий архітектор. Мені сподобались жалюзі над ігровою площадкою. Зразу ж видно, що він поняття не має, як будуються корівники, які збільшені до 5 9 поверхів. а всі зміни до архітектурної діяльності повинні бути тільки стосовно того, що архітектор є керівником будівництва, ДАБІ, і саме такий комплекс робіт та відповідальності необхідно оплачувати. а то учні бабушкіна заполонили київські пейзажі, з них такі архітектори як з Остапа Бендера художник.
показать весь комментарий
08.02.2021 14:39 Ответить
ага та сама архітектурна школа що на Андриївському узвозі Києва побудувала театр схожий на морський контейнер
показать весь комментарий
08.02.2021 21:08 Ответить
Я так понимаю, что эти картинки просто проэкт. А сколько будет стоить это построить и откуда деньги?...
показать весь комментарий
08.02.2021 14:58 Ответить
єто не проект, це проплачена рекламація, вони працюють ще з 2018 року, це так для факту. Ціни я так розумію космос, намагаюся звязатися з адміністрацією по поводу цін, пока нульц Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 923
показать весь комментарий
08.02.2021 15:24 Ответить
Алло,форумчане! Вы текст и ссылку прочитали? Это не проект, этот и другие садики УЖЕ построены и работают в СЕЛАХ! -"Два детских сада, построенных в Днепропетровской области командой бывшего главы ОГА Валентина Резниченко, до сих пор остаются лучшими в стране. О проектах, которым исполняется два года, в Facebook написал Юрий Голик.
"Порядка 2 000 м² площади. 68 млн грн под ключ - от состояния пустыря до момента открытия и полной комплектации садика всем, включая все вилки, ложки, игрушки, наволочки и салфетки.
С тех пор ничего подобного никем построено не было", - пишет Голик о детском саде в Обуховке Днепропетровской области.

Другой впечатляющий проект команды Резниченко - садик в форме сот в Подгородном. Еще один сад по этому проекту был открыт летом 2019 года в Романково" (https://news.obozrevatel.com/society/v-seti-pokazali-odni-iz-luchshih-v-ukraine-detsadov.htm)
- Почему не порадоваться хорошему? Или привычка везде г"вно и "зраду" искать?
показать весь комментарий
08.02.2021 16:37 Ответить
ну и почему умалчивается что этот садик был спроектирован и профинансирован ещё Порошенком?
показать весь комментарий
08.02.2021 18:07 Ответить
 
 