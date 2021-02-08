Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Дитячий садок в Обухівці Дніпропетровської області став відомим далеко за межами області й навіть країни.
Про садок написав авторитетний сайт ArchDaily, на якому публікують інформацію про найкращі зразки сучасної архітектури і дизайну.
За словами Юрія Голика, на створення садка в Обухівці пішло півтора року, в тому числі рік - на саме будівництво.
Складність полягала в тому, щоб реалізувати новаторські ідеї в рамках існуючих державних будівельних норм (ДБН) та архаїчних вимог контролюючих органів.
Однією з новацій стали вікна в підлогу на південній стороні будівлі. Це дозволяє в осінньо-зимовий період, коли сонце низько над горизонтом, отримувати більше сонячної енергії і додатково підігрівати приміщення. А для захисту від високого сонця в літній період є балкони другого поверху і фасадна пластика.
Садок доброзичливий як зсередини, так і зовні. У коридорах на стінах - мультяшні герої, яких діти можуть розфарбовувати, на стелях у спальнях - малюнки, які допомагають розслабитися і заснути. На подвір'ї - штучна трава, замість традиційного асфальту і щебеню. Повністю безбар'єрний вхід.
На будівництво садка в селі Обухівка Дніпропетровської області витратили 68 млн гривень. У цю суму входить все - від будівельних робіт, до закупівлі столових приборів і постільної білизни. Площа садка становить близько 2 000 кв м.
Проєкт створив молодий дніпропетровський архітектор Алекс Валентіров. Крім садка в Обухівці, він розробив проєкти реконструкції багатьох шкіл Дніпропетровської області.
Раніше Юрий Голик розповів, як у Дніпропетровській області з'явилися кращі в країні дитячі садки.
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мне такой дизайн не зашел совсем..
мне кажется для деток вот такой примерно подходит, и что бы деревья с кустарниками были..
примитивизм...и убожество
учебники ПГС и ПЦБ отдыхают
и сравните его с тем бездушным творением - как с фильма "Инвертор".
а там же детки, которые еще к мамкиным сиськам тянутся..
не чіпай його, схоже що це співвласник, що дуже яро захищає цей проект, рекламація йде і вони всі бігом на цензор
быстро на удивление заполнили...все ж таки ...гэйропа рядом...
РЯДОМ Я СКАЗАЛА
"Порядка 2 000 м² площади. 68 млн грн под ключ - от состояния пустыря до момента открытия и полной комплектации садика всем, включая все вилки, ложки, игрушки, наволочки и салфетки.
С тех пор ничего подобного никем построено не было", - пишет Голик о детском саде в Обуховке Днепропетровской области.
Другой впечатляющий проект команды Резниченко - садик в форме сот в Подгородном. Еще один сад по этому проекту был открыт летом 2019 года в Романково" (https://news.obozrevatel.com/society/v-seti-pokazali-odni-iz-luchshih-v-ukraine-detsadov.htm)
- Почему не порадоваться хорошему? Или привычка везде г"вно и "зраду" искать?