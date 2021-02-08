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дитячий садок (321) Дніпропетровщина (2370) Голик (120)

Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Дитячий садок в Обухівці Дніпропетровської області став відомим далеко за межами області й навіть країни.

Про садок написав авторитетний сайт ArchDaily, на якому публікують інформацію про найкращі зразки сучасної архітектури і дизайну.

Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних обєктів світу 01
Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних обєктів світу 02
Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних обєктів світу 03

За словами Юрія Голика, на створення садка в Обухівці пішло півтора року, в тому числі рік - на саме будівництво.

Складність полягала в тому, щоб реалізувати новаторські ідеї в рамках існуючих державних будівельних норм (ДБН) та архаїчних вимог контролюючих органів.

Однією з новацій стали вікна в підлогу на південній стороні будівлі. Це дозволяє в осінньо-зимовий період, коли сонце низько над горизонтом, отримувати більше сонячної енергії і додатково підігрівати приміщення. А для захисту від високого сонця в літній період є балкони другого поверху і фасадна пластика.

Садок доброзичливий як зсередини, так і зовні. У коридорах на стінах - мультяшні герої, яких діти можуть розфарбовувати, на стелях у спальнях - малюнки, які допомагають розслабитися і заснути. На подвір'ї - штучна трава, замість традиційного асфальту і щебеню. Повністю безбар'єрний вхід.

На будівництво садка в селі Обухівка Дніпропетровської області витратили 68 млн гривень. У цю суму входить все - від будівельних робіт, до закупівлі столових приборів і постільної білизни. Площа садка становить близько 2 000 кв м.

Проєкт створив молодий дніпропетровський архітектор Алекс Валентіров. Крім садка в Обухівці, він розробив проєкти реконструкції багатьох шкіл Дніпропетровської області.

Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних обєктів світу 04
Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних обєктів світу 05

Раніше Юрий Голик розповів, як у Дніпропетровській області з'явилися кращі в країні дитячі садки.
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Топ коментарі
+12
Молодцы! При наличии желания -можем! А плохим тацорам - далее все знают.
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08.02.2021 13:38
+9
хм.. - чет на казарму похоже, уюта 0.
мне такой дизайн не зашел совсем..
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08.02.2021 13:40
+7
Это называется Хай-тек дизайн.
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08.02.2021 13:43
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Молодцы! При наличии желания -можем! А плохим тацорам - далее все знают.
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08.02.2021 13:38 Відповісти
Главное, чтобы не пришёл рузьге мир, не уничтожил всё, и не убил детей
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08.02.2021 14:14 Відповісти
и обуховку не превратил в бухаловку
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08.02.2021 16:35 Відповісти
+100500
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08.02.2021 14:15 Відповісти
хм.. - чет на казарму похоже, уюта 0.
мне такой дизайн не зашел совсем..
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08.02.2021 13:40 Відповісти
Это называется Хай-тек дизайн.
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08.02.2021 13:43 Відповісти
возможно так и называется, но чет дрожь от такого дизайна..
мне кажется для деток вот такой примерно подходит, и что бы деревья с кустарниками были..
Украинский детский садик впервые попал в базу лучших архитектурных объектов мира - Цензор.НЕТ 7077
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08.02.2021 13:47 Відповісти
Минуле століття.
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08.02.2021 13:52 Відповісти
Хоч так! Це теж досягнення.
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08.02.2021 16:36 Відповісти
У вас дуже поганий смак.
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08.02.2021 15:25 Відповісти
Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 36 Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 67
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08.02.2021 13:56 Відповісти
только не хватает орнамента от колючей проволоки или спиралей Бруно...фииии...
примитивизм...и убожество Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 8069
учебники ПГС и ПЦБ отдыхают Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 1929
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08.02.2021 14:18 Відповісти
Вот это хорошие новости!
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08.02.2021 13:41 Відповісти
Децентрализация!
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08.02.2021 13:42 Відповісти
Дело вкуса. Мне не нравится. Тоскливо как-то
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08.02.2021 13:49 Відповісти
вот взял с инета садик в Киеве..
и сравните его с тем бездушным творением - как с фильма "Инвертор". Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 7985
а там же детки, которые еще к мамкиным сиськам тянутся..

Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 9796
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08.02.2021 14:01 Відповісти
Якщо у вас рагульський смак, то краще б не ганьбилися.
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08.02.2021 15:27 Відповісти
ліжка довші +2 метра це нікого не бентежить, чи все для фарсу? Украинский детский садик впервые попал в базу лучших архитектурных объектов мира - Цензор.НЕТ 6507
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08.02.2021 13:52 Відповісти
Ви не можете відрізнити реальні фото від візуалізації? Буває...
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08.02.2021 13:54 Відповісти
мабуть фотошоп має рацію, але дитяче і доросле ліжко відрізняється розмірами, в данному випадку я не бачу розміру (дитячого) Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 8681
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08.02.2021 14:00 Відповісти
Відрізняються, так. І ви вирішили це зараз повідомити світу як непересічну істину? Чи просто захотілося доколупатися?
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08.02.2021 14:03 Відповісти
навпаки, скоріш у Вас незрозумілий захист цього проекта, тіпа модні фотки зафотошоплені з дітьми і без тіней, ні ракурсу взагалі нічого, вірити в цю казку?
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08.02.2021 14:15 Відповісти
Та доколупуйтеся, то ваша особиста справа.
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08.02.2021 14:16 Відповісти
не переймайтесь так, до Вас особисто нічого не маю, маю недовіру до дніпропетровського архитектора А.Валентирова і суму у розмірі 68 млн гривень, яким чином і з чиєї кишені ці гроші були взяті, і такі фотки фейкові викинули в нет Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 8133
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08.02.2021 14:30 Відповісти
Шедевр? Примитивная коробка с большими окнами. Нет формы, нет идеи, нет творчества. Территория и забор - отдельная тема. Для полноты картины не хватает колючей проволоки и вышек с пулеметами. И не спрашивайте "сколько на это стоило". Юра Голик не любит таких вопросов.
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08.02.2021 13:58 Відповісти
В кожного свої асоціації- ностальгуєте?
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08.02.2021 14:01 Відповісти
Обычно я не отвечаю клаводрочерам, которым нечего сказать по сути, но для вас сделаю исключение. Об "ассоциациях" сказали вы, а не я. Так что спросите себя на счет "ностальгии".
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08.02.2021 14:22 Відповісти
А спробуй це мовою написати, совкодрочерне чудо, якому кулеметні вишки у дитсадку ввижаються.
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08.02.2021 14:30 Відповісти
Могу и "мовою". Только от этого, твоя одна извилина не превратится в мозг. Смысл?
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08.02.2021 14:39 Відповісти
Vladimir T fd7dc273

не чіпай його, схоже що це співвласник, що дуже яро захищає цей проект, рекламація йде і вони всі бігом на цензор
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08.02.2021 14:44 Відповісти
Возможно. Но меня больше поражает когда убогое пытается об архитектуре и искусстве рассуждать. А когда понимает, что жиденько обделалось, включает "урапатриотизм".
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08.02.2021 14:58 Відповісти
Тобто не здатне ти мовою спілкуватися.
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08.02.2021 14:49 Відповісти
МОЛОДЦІ!
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08.02.2021 14:07 Відповісти
Всегда найдется несколько десятков предурей обблювающих Терьмом то, что нравится тысячам людей.
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08.02.2021 14:13 Відповісти
Кроватки,розовые для девочек,зеленые-для мальчиков,а те шо сдвинуты вместе- для семейных пар я так понимаю)
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08.02.2021 14:14 Відповісти
Схоже важкувато тепер з поняттям "найкращий". Голий модерн. Мабуть дітям не дуже цікаво. Важко розвивати фантазію в квадратній коробці.
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08.02.2021 14:16 Відповісти
Что вам нравится? Вот ЭТО? Хоть кто нибудь знает, сколько стоит туда пристроить чадо? Глаза вылезут и уши отпадут как узнаете. Это не для простых смертных, это для элиты. И такими садиками да школами застроили весь Львов. Я уже молчу про авалон люксы для особых людей. Я понимаю действительно для людей бы делали те школы и садики. А мне в акадаемию шаг ребенка отдать дешевле, чем в такой расфуфиренный сад.
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08.02.2021 14:18 Відповісти
в нашем городке тоже открыли такое .... по 16к в месяц с ребятененочка...
быстро на удивление заполнили...все ж таки ...гэйропа рядом...
РЯДОМ Я СКАЗАЛА Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 5712 Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 8802 Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 5712
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08.02.2021 14:24 Відповісти
16тыс.... И это только на дите. А комунналка? а личные интересы? Я посчитал, что такое может себе позволить только человек с бизнесом и чистым доходом в 1000-1500 долларов , хотя бы... Это без учета, что работает и жена и др. А у нас средняя зарплата доже 1000баксов не дотягивает. Вот и вопрос, как?
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08.02.2021 14:44 Відповісти
Людина, яка має дохід у 1-1.5к зелені, не може дозволити витрачати 16к гривняків на дітсадочок. Це аксіома. Або, ця людине несповна розуиу.
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08.02.2021 16:45 Відповісти
Погоджуюся.
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08.02.2021 17:00 Відповісти
Элита в селе Обуховка? А говорят Украина - страна 3-го мира. А у нас богачи и элита в рядовом селе.
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08.02.2021 16:00 Відповісти
Вы не поверите, даже я не поверил бы... Но люди в областях, значительно состоятельнее чем коренные городские. Я это называю рогулизмом ярковыраженным.
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08.02.2021 16:02 Відповісти
судячи з фоток це молодий і дуже творчий архітектор. Мені сподобались жалюзі над ігровою площадкою. Зразу ж видно, що він поняття не має, як будуються корівники, які збільшені до 5 9 поверхів. а всі зміни до архітектурної діяльності повинні бути тільки стосовно того, що архітектор є керівником будівництва, ДАБІ, і саме такий комплекс робіт та відповідальності необхідно оплачувати. а то учні бабушкіна заполонили київські пейзажі, з них такі архітектори як з Остапа Бендера художник.
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08.02.2021 14:39 Відповісти
ага та сама архітектурна школа що на Андриївському узвозі Києва побудувала театр схожий на морський контейнер
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08.02.2021 21:08 Відповісти
Я так понимаю, что эти картинки просто проэкт. А сколько будет стоить это построить и откуда деньги?...
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08.02.2021 14:58 Відповісти
єто не проект, це проплачена рекламація, вони працюють ще з 2018 року, це так для факту. Ціни я так розумію космос, намагаюся звязатися з адміністрацією по поводу цін, пока нульц Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу - Цензор.НЕТ 923
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08.02.2021 15:24 Відповісти
Алло,форумчане! Вы текст и ссылку прочитали? Это не проект, этот и другие садики УЖЕ построены и работают в СЕЛАХ! -"Два детских сада, построенных в Днепропетровской области командой бывшего главы ОГА Валентина Резниченко, до сих пор остаются лучшими в стране. О проектах, которым исполняется два года, в Facebook написал Юрий Голик.
"Порядка 2 000 м² площади. 68 млн грн под ключ - от состояния пустыря до момента открытия и полной комплектации садика всем, включая все вилки, ложки, игрушки, наволочки и салфетки.
С тех пор ничего подобного никем построено не было", - пишет Голик о детском саде в Обуховке Днепропетровской области.

Другой впечатляющий проект команды Резниченко - садик в форме сот в Подгородном. Еще один сад по этому проекту был открыт летом 2019 года в Романково" (https://news.obozrevatel.com/society/v-seti-pokazali-odni-iz-luchshih-v-ukraine-detsadov.htm)
- Почему не порадоваться хорошему? Или привычка везде г"вно и "зраду" искать?
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08.02.2021 16:37 Відповісти
ну и почему умалчивается что этот садик был спроектирован и профинансирован ещё Порошенком?
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08.02.2021 18:07 Відповісти
 
 