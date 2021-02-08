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Умер мужчина, совершивший самоподжог во время протестов в Москве 31 января

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Умер мужчина, совершивший самоподжог во время протестов в Москве 31 января

Мужчина, который пытался покончить c собой в центре Москвы, умер в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

Погибший Виктор Руденко устроил самосожжение на улице Большая Бронная около метро "Тверская" днем 31 января. В это время в Москве проходила акция оппозиции в поддержку Алексея Навального.

Полицейские и прохожие успели сбить пламя, после чего мужчину с сильными ожогами тела доставили в больницу. По данным телеграм-канала 112, Руденко так и не пришел в сознание после попытки самоубийства.

В полиции заявляли, что погибший решил покончить с собой из-за мошенников, которые покушались на его квартиру.

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Источник "Интерфакса" сообщал, что у Руденко развилась паранойя и он наблюдался в психоневрологическом диспансере.
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Топ комментарии
+7
Який курва в тому сенс ?? Краще б спалив нах пару омонівців то був би то реально сенс
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08.02.2021 14:05
+3
Все бы кацапы самосожлись бы Умер мужчина, совершивший самоподжог во время протестов в Москве 31 января - Цензор.НЕТ 4860
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08.02.2021 13:55
+3
Это ж каким нужно быть типилом шоб умереть за навального Умер мужчина, совершивший самоподжог во время протестов в Москве 31 января - Цензор.НЕТ 8920 Умер мужчина, совершивший самоподжог во время протестов в Москве 31 января - Цензор.НЕТ 2515 Умер мужчина, совершивший самоподжог во время протестов в Москве 31 января - Цензор.НЕТ 2461
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08.02.2021 13:56
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Все бы кацапы самосожлись бы Умер мужчина, совершивший самоподжог во время протестов в Москве 31 января - Цензор.НЕТ 4860
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08.02.2021 13:55 Ответить
Это ж каким нужно быть типилом шоб умереть за навального Умер мужчина, совершивший самоподжог во время протестов в Москве 31 января - Цензор.НЕТ 8920 Умер мужчина, совершивший самоподжог во время протестов в Москве 31 января - Цензор.НЕТ 2515 Умер мужчина, совершивший самоподжог во время протестов в Москве 31 января - Цензор.НЕТ 2461
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08.02.2021 13:56 Ответить
Вони за двадцять два роки, нікого іншого 5ажаль не знають. Бо інших, або вбили, або посадили, або вислали (емігрували) з росії. Я навіть і не уявляю, як цей бісів совок, імперію з цих дибілів вичавити.
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08.02.2021 21:42 Ответить
Во во... Как там у вас говориться? Хвора людина? Помер чоловік, який скоїв самопідпал під час протестів у Москві 31 січня - Цензор.НЕТ 2643
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08.02.2021 21:56 Ответить
жарналистку из Коза пресс Ирину Славину все помнят которую до сожжения довела мусорня???... так вот к её дочери пришли э-шники и сказали что её мать была склонна к суициду и попросили не продолжать дело матери (издание Коза Пресс) которое продолжала вести её дочь... и все утерлись.... нет общества в расеи холуи да присмыкатели трусливые!.......
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08.02.2021 14:03 Ответить
У нас своя доморощенная б...дь (с соответствующим именем Снежана) заявляла о высокой суицидальной готовности "рагулей", имея в виду всех протестующих и воюющих.
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08.02.2021 17:28 Ответить
Який курва в тому сенс ?? Краще б спалив нах пару омонівців то був би то реально сенс
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08.02.2021 14:05 Ответить
Жаль что подобная тактика не используется их военными. Это могло бы очень сильно подорвать моральных дух врага...
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08.02.2021 14:09 Ответить
У себя сплошное говно,а лезут к другм.Российская армия (которую не звали) мешает строить дорогу в АхырБахе(Конец Смотрящего=Карабах) из Агдама в одноименные СУЗЫ(сжигал Искандер Магедонский)=Шуш=Шуша=УШ ЯША-Дух(Сознание)Живи.Перевод с индопэриджанского.Так же мешают флаг повесить в "Деревне императора Ганория(Кровей муж)" =Ган(Хан)Кэнди,котор.прев .Кремль в степанокерт(степан шаумян руков.большевиков войска вместе с пришлыми с дашнаками устроили резню местному нас. в Баку в 1918г.)
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08.02.2021 14:14 Ответить
ну кацапы даже и здесь "ниучомнивинаватые" Помер чоловік, який скоїв самопідпал під час протестів у Москві 31 січня - Цензор.НЕТ 8601
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08.02.2021 14:18 Ответить
долго промучился... Помер чоловік, який скоїв самопідпал під час протестів у Москві 31 січня - Цензор.НЕТ 838
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08.02.2021 14:53 Ответить
Пох.
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08.02.2021 14:58 Ответить
 
 