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Частные исполнители обвинили Минюст в давлении и несправедливых санкциях

Новости Цензор.НЕТ Общество

Частные исполнители обвинили Минюст в давлении и несправедливых санкциях

Между Министерством юстиции Украины и частными исполнителями назревает конфликт. Последние обвиняют ведомство в давлении и участившемся применении санкций.

Об этом, как пишет РБК Украинаговорится в статье на ZN.ua.

"Согласно исполнительным документам, сегодня государство имеет право взыскать с должников свыше 1 трлн грн. По логике, в возвращении триллиона гривен должны быть заинтересованы все. Однако неожиданно главным тормозом для успешного взыскания долгов выступило Министерство юстиции", - отмечает издание.

В частности, как отмечается в публикации, тормозит взыскание долгов Дисциплинарная комиссия частных исполнителей при министерстве.

По мнению сообщества частных исполнителей Украины, комиссия якобы оказывает давление на институт частных исполнителей и устраняет конкурентов Государственной исполнительной службы.

В поддержку своего заявления Ассоциация приводит статистику дисциплинарных наказаний, которая за последний год выросла более чем в 10 раз: 28 заседаний, 280 представлений о привлечении частных исполнителей к дисциплинарной ответственности, 68 из которых удовлетворены.

"Министерство юстиции Украины делает все, чтобы должник имел возможность игнорировать решение суда и избегать ответственности. Сегодня почти все жалобы должников на действия частных исполнителей почему-то рассматриваются Дисциплинарной комиссией, хотя именно ее задачей является формировать соответствующий "фильтр" для огромного количества представлений. Таким образом Дисциплинарная комиссия при министерстве сегодня фактически пытается заменить собой судебную власть в Украине", - заявил заместитель главы Ассоциации частных исполнителей Украины (АЧИУ) Анатолий Телявский.

С целью привлечения внимания общественности и государственных органов к проблеме, Ассоциация частных исполнителей уже обратилась с официальными письмами к президенту, председателю Верховной рады, премьер-министру и руководителям международных донорских проектов, направленных на поддержку реформ в Украине.

Сообщество требует изменений в процедуре принятия решений Дисциплинарной комиссии, либо, в противном случае, отставки руководства Министерства юстиции.

Напомним, институт частных исполнителей работает в Украине с 2017 года в соответствии с планом Реформирования системы исполнения судебных решений, принятым Кабинетом министров.

За исполнительную службу и контроль деятельности частных исполнителей в Министерстве юстиции отвечает заместитель министра по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.
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Частные исполнители - это коллекторы? Так это же явные бандиты. Частные исполнители обвинили Минюст в давлении и несправедливых санкциях - Цензор.НЕТ 5462
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08.02.2021 15:49 Ответить
Та хватит исполнять ... Частные исполнители обвинили Минюст в давлении и несправедливых санкциях - Цензор.НЕТ 8210
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08.02.2021 15:51 Ответить
обвинили Минюст / Не получается у Малюськи честное накопление капитала: копеечка к копеечке, платная камера к платной камере, платное СИЗО к платному СИЗО, платная тюрьма к платной тюрьме.
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08.02.2021 15:55 Ответить
Что украинский Минюст,, что подконтрольные ему шакалята - частные исполнители, это аморальные твари из одного бандформирования. Эти выродки в условиях антиконституционного карантина, блокируя зарплатные, пенсионные карточки и счета для выплат пособий по безработице, поставили не одну тысячу украинских граждан на грань выживания. Именно эти твари несут ответственность за тысячи самоубийств во время игр ЗЕбильной власти в пандемию...
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08.02.2021 16:13 Ответить
100% правда! Исполнители, это конченные твари.
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09.02.2021 03:04 Ответить
Эти приватные исполнители обыкновенные бандиты, работают с такими же грабительскими и мошенническими украинскими банками, типа привата.
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09.02.2021 07:03 Ответить
 
 