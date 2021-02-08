Приватні виконавці звинуватили Мін'юст у тиску і несправедливих санкціях

Між Міністерством юстиції України та приватними виконавцями назріває конфлікт. Останні звинувачують відомство в тиску й участь у застосуванні санкцій.

Про це, як пише РБК-Україна, йдеться в статті на ZN.ua.

"Згідно з виконавчими документами, сьогодні держава має право стягнути з боржників понад 1 трлн грн. За логікою, у поверненні трильйона гривень повинні бути зацікавлені всі. Однак несподівано головним гальмом для успішного стягнення боргів виступило Міністерство юстиції", - зазначає видання.

Зокрема, як наголошується в публікації, гальмує стягнення боргів Дисциплінарна комісія приватних виконавців при міністерстві.

На думку спільноти приватних виконавців України, комісія нібито чинить тиск на інститут приватних виконавців та усуває конкурентів Державної виконавчої служби.

На підтримку своєї заяви Асоціація наводить статистику дисциплінарних покарань, яка за останній рік зросла більш ніж у 10 разів: 28 засідань, 280 подань про залучення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності, 68 з яких задоволені.

"Міністерство юстиції України робить все, щоб боржник мав можливість ігнорувати рішення суду і уникати відповідальності. Сьогодні майже всі скарги боржників на дії приватних виконавців чомусь розглядаються Дисциплінарною комісією, хоча саме її завданням є формувати відповідний "фільтр" для величезної кількості представлень. Таким чином Дисциплінарна комісія при міністерстві сьогодні фактично намагається замінити собою судову владу в Україні", - заявив заступник голови Асоціації приватних виконавців України (АПІУ) Анатолій Телявський.

З метою привернення уваги громадськості та державних органів до проблеми, Асоціація приватних виконавців вже звернулася з офіційними листами до президента, голови Верховної ради, прем'єр-міністра та керівників міжнародних донорських проектів, спрямованих на підтримку реформ в Україні.

Спільнота вимагає змін у процедурі прийняття рішень Дисциплінарної комісії, або, в іншому випадку відставки керівництва Міністерства юстиції.

Нагадаємо, інститут приватних виконавців працює в Україні з 2017 року згідно з планом Реформування системи виконання судових рішень, прийнятих Кабінетом міністрів.

За виконавчу службу і контроль діяльності приватних виконавців у Міністерстві юстиції відповідає заступник міністра з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.