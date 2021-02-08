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Чтобы промышленность провела экомодернизацию, нужно возвращать предприятиям часть эконалога и предусмотреть инвестиции из бюджета, - экологи

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Чтобы промышленность провела экомодернизацию, нужно возвращать предприятиям часть эконалога и предусмотреть инвестиции из бюджета, - экологи

Для того чтобы украинские промышленные предприятия провели экологическую модернизацию, необходимо оставлять им часть средств от эконалога, а также предусмотреть инвестиции из бюджета и механизмы для привлечения инвестиций.

Об этом заявили представители экологических организаций во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 на тему "Развитие промышленности, транспорта и инфраструктуры".

По словам вице-президента Профессиональной ассоциации экологов Украины по устойчивому развитию Валерии Заружко, на сегодня большая часть средств от эконалога не используются для природоохранных мероприятий, поскольку они перечисляются не в специальный целевой фонд, а в общий фонд бюджета.

"Эконалог нуждается в реформировании. Прежде всего, нужно изменить пропорцию - 70% его объема оставлять на местном уровне, а 30% - направлять в специальный целевой фонд", - сказала Заружко.

В свою очередь, председатель Комитета экологии и устойчивого развития ЕБА Станислав Зинченко отметил, что выполнение Украиной международных экологических обязательств не должно стать основанием для ухудшения конкурентных условий для отечественной энергетики и промышленности.

"Украина не может быть лидером в борьбе с изменениями климата. Лидерами этого процесса являются богатейшие страны мира, которые одновременно являются лидерами в выбросах парниковых газов. Но мы можем и должны ставить амбициозные цели для обеспечения устойчивого развития: например, в активном внедрении ресайклинга и создание новых отраслей переработки бытовых и промышленных отходов для их дальнейшего использования. У нас огромный потенциал в направлении циркулярной экономики: например использование шлаков при строительстве и ремонте дорог", - сказал Зинченко.

По его мнению, Украине нужно быть частью Зеленого курса еще на этапе разработки политик, чтобы с одной стороны быть полноценным партнером ЕС, а с другой - защищать украинские интересы на экспортных рынках. Однако сейчас Национально-определяемый вклад (НВВ2) и Позиционный документ не содержит четко определенных источников финансирования/инвестиций.

Именно поэтому, по его словам, Комитет экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации предлагают создать финансовые инструменты, которые помогут предприятиям с экомодернизацией. Среди инструментов привлечения иностранных инвестиций в декарбонизацію, экологическую модернизацию и отрасль переработки отходов, эффективное целевое использование поступлений от экологического налога, сотрудничество с международными финансовыми институтами и создание фондов, которые будут привлекать средства от международных финансовых учреждений.

Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

Вместе с тем президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что средствам от сбора экологического налога необходимо вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты.

в Свою очередь экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что принятие законопроекта о промышленные выбросы (№4167) в существующем виде нанесет удар по предприятиям и углубит промышленную кризис.
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Топ комментарии
+3
Нет ,надо просто сажать и закрывать ... Чтобы промышленность провела экомодернизацию, нужно возвращать предприятиям часть эконалога и предусмотреть инвестиции из бюджета, - экологи - Цензор.НЕТ 9623
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08.02.2021 16:09
+2
И все это опять руками налогоплательщиков. "обворуем вас, с вашей же помощью" Чтобы промышленность провела экомодернизацию, нужно возвращать предприятиям часть эконалога и предусмотреть инвестиции из бюджета, - экологи - Цензор.НЕТ 2883
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08.02.2021 16:04
+1
При слове "эколог" рука тянется к пистолету!
Ишь чего вздумали - соберём со всех деньги для модернизации предприятий ахметовых?
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08.02.2021 16:48
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И все это опять руками налогоплательщиков. "обворуем вас, с вашей же помощью" Чтобы промышленность провела экомодернизацию, нужно возвращать предприятиям часть эконалога и предусмотреть инвестиции из бюджета, - экологи - Цензор.НЕТ 2883
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08.02.2021 16:04 Ответить
В смысле?)) Просят же возвращать те налоги, которые заплатили сами предприятия, каким боком тут вообще какие-то условные "налогоплательщики"?)
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08.02.2021 21:45 Ответить
если предприятия заплатили налог,то это уже деньги государства, т.е.бюджета в который платят все налогоплательщики, вплоть до работающих пенсионеров. но возвращать налоги предлагается самым "зубожилим" промпредприятиям и это помимо возврата коррупционного,зачастую фиктивного НДС.
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09.02.2021 10:24 Ответить
Нет ,надо просто сажать и закрывать ... Чтобы промышленность провела экомодернизацию, нужно возвращать предприятиям часть эконалога и предусмотреть инвестиции из бюджета, - экологи - Цензор.НЕТ 9623
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08.02.2021 16:09 Ответить
При слове "эколог" рука тянется к пистолету!
Ишь чего вздумали - соберём со всех деньги для модернизации предприятий ахметовых?
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08.02.2021 16:48 Ответить
Внедрение действенного инструмента экологической модернизации Украины - это стимул как для государства, так и для бизнеса (за счет участия в природоохранных мероприятиях на принципах софинансирования).
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09.02.2021 00:00 Ответить
Ні, це як дотації для шахт гроші в прірву.
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08.02.2021 16:55 Ответить
ахметкины "экологи". штрафовать их сукк,быстрее модернизируются
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08.02.2021 20:32 Ответить
Ну да, в Украине же и так почти промышленности не осталось, добьём и ту, которая осталась (промышленные предприятия есть не только у Ахметова, вообще-то)
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08.02.2021 21:46 Ответить
вообще-то Ахметкины предприятия и не только привыкли свои проблемы решать за счет государства,что не удивительно учитывая что в стране построили олигархический капитализм.Потому и самая бедная страна в Европе ,преференции получают только олигархи,мелкий и средний бизнес доят. кто мешал им модернизироваться в "золотые годы"- в середине 2000-х годов, в период высоких цен на сырье и стальную продукцию, почему не вкладывались в экологию!?
и сейчас не будут,убери у них хоть все налоги.
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09.02.2021 10:13 Ответить
А что не так они говорят? Всё правильно, если мы хотим реально провести модернизацию в кратчайшие сроки, это адекватное решение. Только ж у нас эконалог разворовывается, едва ли они пойдут на такой шаг.
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08.02.2021 21:42 Ответить
поддерживаю, таким образом, появятся стимулы для инвестирования в экологическую модернизацию и внедрения высокотехнологичных производственных мощностей в Украине.
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08.02.2021 23:58 Ответить
 
 