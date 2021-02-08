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Щоб промисловість провела екомодернізацію, потрібно повертати підприємствам частину екоподатку та передбачити інвестиції з бюджету, - екологи

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Щоб промисловість провела екомодернізацію, потрібно повертати підприємствам частину екоподатку та передбачити інвестиції з бюджету, - екологи

Для того, щоб українські промислові підприємства провели екологічну модернізацію, необхідно залишати їм частину коштів від екоподатку, а також передбачити інвестиції з бюджету та механізми для залучення інвестицій.

Про це заявили представники екологічних організацій під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 на тему "Розвиток промисловості, транспорту та інфраструктури".

За словами віцепрезидента Професійної асоціації екологів України зі сталого розвитку Валерії Заружко, на сьогодні більша частина коштів від екоподатку не використовуються для природоохоронних заходів, оскільки вони перераховуються не в спеціальний цільовий фонд, а в загальний фонд бюджету.

"Екоподаток потребує реформування. Перш за все, потрібно змінити пропорцію - 70% його обсягу залишати на місцевому рівні, а 30% - спрямовувати у спеціальний цільовий фонд", - сказала Заружко.

Своєю чергою, голова Комітету екології та сталого розвитку ЄБА Станіслав Зінченко наголосив на тому, що виконання Україною міжнародних екологічних зобов’язань не повинно стати основою для погіршення конкурентних умов для вітчизняної енергетики та промисловості.

"Україна не може бути лідером у боротьбі зі змінами клімату. Лідерами цього процесу є найбагатші країни світу, які водночас є лідерами у викидах парникових газів. Але ми можемо і повинні ставити амбітні цілі для забезпечення сталого розвитку: наприклад, у активному запровадженні ресайклінгу та створення нових галузей - переробки побутових та промислових відходів задля їх подальшого використання. В нас величезний потенціал у напрямку циркулярної економіки: наприклад використання шлаків при будівництві та ремонті доріг", - сказав Зінченко.

На його думку, Україні потрібно бути частиною Зеленого курсу ще на етапі розробки політик, аби з одного боку бути повноцінним партнером з ЄС, а з іншого - захищати українські інтереси на експортних ринках. Проте зараз Національно-визначений внесок (НВВ2) і Позиційний документ не містять чітко визначених джерел фінансування/інвестицій.

Саме тому, за його словами, Комітет екології та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації пропонує створити фінансові інструменти, які допоможуть підприємствам з екомодернізацією. Серед цих інструментів - залучення іноземних інвестицій в декарбонізацію, екологічну модернізацію та галузь переробки відходів, ефективне цільове використання надходжень від екологічного податку, співпраця з міжнародними фінансовими інституціями та створення фондів, які будуть залучати кошти від міжнародних фінансових установ.

Нагадаємо, раніше Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.

Водночас президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що коштам від збору екологічного податку необхідно повернути цільовий характер і направляти їх виключно на екологічні проєкти.

Своєю чергою експрем’єр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах заявив, що ухвалення законопроєкту про промислові викиди (№4167) в існуючому вигляді завдасть удару по підприємствах і поглибить промислову кризу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Нет ,надо просто сажать и закрывать ... Чтобы промышленность провела экомодернизацию, нужно возвращать предприятиям часть эконалога и предусмотреть инвестиции из бюджета, - экологи - Цензор.НЕТ 9623
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08.02.2021 16:09
+2
И все это опять руками налогоплательщиков. "обворуем вас, с вашей же помощью" Чтобы промышленность провела экомодернизацию, нужно возвращать предприятиям часть эконалога и предусмотреть инвестиции из бюджета, - экологи - Цензор.НЕТ 2883
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08.02.2021 16:04
+1
При слове "эколог" рука тянется к пистолету!
Ишь чего вздумали - соберём со всех деньги для модернизации предприятий ахметовых?
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08.02.2021 16:48
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И все это опять руками налогоплательщиков. "обворуем вас, с вашей же помощью" Чтобы промышленность провела экомодернизацию, нужно возвращать предприятиям часть эконалога и предусмотреть инвестиции из бюджета, - экологи - Цензор.НЕТ 2883
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08.02.2021 16:04 Відповісти
В смысле?)) Просят же возвращать те налоги, которые заплатили сами предприятия, каким боком тут вообще какие-то условные "налогоплательщики"?)
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08.02.2021 21:45 Відповісти
если предприятия заплатили налог,то это уже деньги государства, т.е.бюджета в который платят все налогоплательщики, вплоть до работающих пенсионеров. но возвращать налоги предлагается самым "зубожилим" промпредприятиям и это помимо возврата коррупционного,зачастую фиктивного НДС.
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09.02.2021 10:24 Відповісти
Нет ,надо просто сажать и закрывать ... Чтобы промышленность провела экомодернизацию, нужно возвращать предприятиям часть эконалога и предусмотреть инвестиции из бюджета, - экологи - Цензор.НЕТ 9623
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08.02.2021 16:09 Відповісти
При слове "эколог" рука тянется к пистолету!
Ишь чего вздумали - соберём со всех деньги для модернизации предприятий ахметовых?
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08.02.2021 16:48 Відповісти
Внедрение действенного инструмента экологической модернизации Украины - это стимул как для государства, так и для бизнеса (за счет участия в природоохранных мероприятиях на принципах софинансирования).
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09.02.2021 00:00 Відповісти
Ні, це як дотації для шахт гроші в прірву.
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08.02.2021 16:55 Відповісти
ахметкины "экологи". штрафовать их сукк,быстрее модернизируются
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08.02.2021 20:32 Відповісти
Ну да, в Украине же и так почти промышленности не осталось, добьём и ту, которая осталась (промышленные предприятия есть не только у Ахметова, вообще-то)
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08.02.2021 21:46 Відповісти
вообще-то Ахметкины предприятия и не только привыкли свои проблемы решать за счет государства,что не удивительно учитывая что в стране построили олигархический капитализм.Потому и самая бедная страна в Европе ,преференции получают только олигархи,мелкий и средний бизнес доят. кто мешал им модернизироваться в "золотые годы"- в середине 2000-х годов, в период высоких цен на сырье и стальную продукцию, почему не вкладывались в экологию!?
и сейчас не будут,убери у них хоть все налоги.
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09.02.2021 10:13 Відповісти
А что не так они говорят? Всё правильно, если мы хотим реально провести модернизацию в кратчайшие сроки, это адекватное решение. Только ж у нас эконалог разворовывается, едва ли они пойдут на такой шаг.
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08.02.2021 21:42 Відповісти
поддерживаю, таким образом, появятся стимулы для инвестирования в экологическую модернизацию и внедрения высокотехнологичных производственных мощностей в Украине.
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08.02.2021 23:58 Відповісти
 
 