Германия выделила 13,1 млн евро для 12 больниц на востоке Украины

Германия выделяет средства на общую сумму 13,1 млн евро для усиления 12 медицинских учреждений на востоке Украины.

Об этом сообщает посольство Германии в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Целью согласованного проекта является повышение возможностей учреждений здравоохранения на востоке Украины. Финансирование направляется на обновление строительного фонда и энергоэффективное обновление, а также на оснащение 12 медицинских учреждений современными медицинскими приборами и средствами индивидуальной защиты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Финансирование предоставило Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии.

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"В дополнение к и без того сложным условиям во многих общинах на Востоке Украины вызовы борьбы с пандемией стали дополнительным бременем. Поэтому мне очень приятно, что этим проектом мы можем предоставить людям на местах определенную поддержку и, надеюсь, некоторую уверенность в эти тяжелые времена", - заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Всего с 2008 года Федеральное правительство через KfW предоставило содействие на общую сумму 68,7 млн евро на развитие социальной инфраструктуры в Украине.

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