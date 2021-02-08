Германия выделила 13,1 млн евро для 12 больниц на востоке Украины
Новости Цензор.НЕТ Общество
Германия выделяет средства на общую сумму 13,1 млн евро для усиления 12 медицинских учреждений на востоке Украины.
Об этом сообщает посольство Германии в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Целью согласованного проекта является повышение возможностей учреждений здравоохранения на востоке Украины. Финансирование направляется на обновление строительного фонда и энергоэффективное обновление, а также на оснащение 12 медицинских учреждений современными медицинскими приборами и средствами индивидуальной защиты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
Финансирование предоставило Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии.
Смотрите на Цензор.НЕТ: В рамках гуманитарной инициативы "Допомога Схід" военно-медицинским учреждениям Одессы передали оборудование на почти 800 тыс. грн, - Наев. ФОТОрепортаж
"В дополнение к и без того сложным условиям во многих общинах на Востоке Украины вызовы борьбы с пандемией стали дополнительным бременем. Поэтому мне очень приятно, что этим проектом мы можем предоставить людям на местах определенную поддержку и, надеюсь, некоторую уверенность в эти тяжелые времена", - заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
Всего с 2008 года Федеральное правительство через KfW предоставило содействие на общую сумму 68,7 млн евро на развитие социальной инфраструктуры в Украине.
Также на Цензор.НЕТ: В Украину доставлены 20 автомобилей "Хамви" для ВСУ, - посольство США. ФОТО
Пожалуйста, подождите...
-- вот за вами и ходят -- то с клизьмой, то с судном...
Я б не дал ни ломаного центика -- шо б вам ноги с жопы народ повырывал с болячек, голода и холода.
Да жалко, всё ж -- дурных особенно...