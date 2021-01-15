В Украину доставлены 20 автомобилей "Хамви" для ВСУ, - посольство США. ФОТО
В Украину прибыли 20 автомобилей "Хамви" и 84 лодки в качестве помощи для ВСУ от США.
Об этом сообщило на странице в Фейсбук посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Ничто не могло остановить доставку 20 Хамви для Сухопутные войск ВСУ и Командования Сил специальных операций ВСУ, а также 84 лодок для ВМС ВСУ в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - говорится в сообщении.
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+68 mrSmith
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прапора что на топливном складе сидят своих баб на майбахах катают
лучше скажи почему кацапсины так стесняются своей триколорной тряпки и выходят из-под прокси под чужим флагом?
Стойкий к некоторым минам.
Так что, не переживайте.