В Украину доставлены 20 автомобилей "Хамви" для ВСУ, - посольство США. ФОТО

В Украину прибыли 20 автомобилей "Хамви" и 84 лодки в качестве помощи для ВСУ от США.

Об этом сообщило на странице в Фейсбук посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Ничто не могло остановить доставку 20 Хамви для Сухопутные войск ВСУ и Командования Сил специальных операций ВСУ, а также 84 лодок для ВМС ВСУ в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - говорится в сообщении.

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