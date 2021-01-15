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В Украину доставлены 20 автомобилей "Хамви" для ВСУ, - посольство США. ФОТО

В Украину прибыли 20 автомобилей "Хамви" и 84 лодки в качестве помощи для ВСУ от США.

Об этом сообщило на странице в Фейсбук посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

В Украину доставлены 20 автомобилей Хамви для ВСУ, - посольство США 01

"Ничто не могло остановить доставку 20 Хамви для Сухопутные войск ВСУ и Командования Сил специальных операций ВСУ, а также 84 лодок для ВМС ВСУ в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США профинансируют строительство двух баз для морской охраны в Мариуполе и Бердянске, - Госпогранслужба. ФОТО

В Украину доставлены 20 автомобилей Хамви для ВСУ, - посольство США 02

Автор: 

армия (8506) оборона (5252) помощь (7903) США (27325) ВСУ (6735)


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Топ комментарии
+68
По ходу, США больше заинтересованы в обеспечении украинской армии, чем руководство Украины...
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15.01.2021 19:08 Ответить
+18
Судя по тому, как закинули под сукно поставки крылатых ракет "Нептун" и производство САУ, так оно и есть!
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15.01.2021 19:30 Ответить
+18
Чтобы понять кто такой Трамп, достаточно посмотреть как за него рвут жопу за поребриком. Там сейчас буквально истерика - нашего Трампушку обидели, это конец свободе слова, это конец демократии, это конец США, это конец света!
Конечно смотреть на этот цирк весьма ржачно, потому что за демократию и свободу слова рвут жопы те, кто всю свою многовековую историю боролся против демократии и свободы слова. Но есть же идиоты, которые верят в их искренность. Даже в нашей стране таких полно.
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15.01.2021 19:43 Ответить
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А чо там на фотці американський Ф-18 Хорнет?)))
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15.01.2021 19:26 Ответить
Нах тим штатам ця п'яна срань, що з вами робити мокши??)))
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15.01.2021 19:27 Ответить
шо ни будь такое уже пора подогнать...вата пердаки разорвет от ужаса...
В Украину доставлены 20 автомобилей "Хамви" для ВСУ, - посольство США - Цензор.НЕТ 8509
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15.01.2021 19:22 Ответить
а танк Оплот пора или уже нет?
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17.01.2021 07:54 Ответить
Good!еще надо 'petriot' комплексы!
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15.01.2021 19:23 Ответить
Як мені подобаються комменти кацапні ))) Мокша сидить за кермом Москвича 2140 і дивлячись на Mercedes S класу мукає - Хлам...!
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15.01.2021 19:34 Ответить
штат ценят Украину почти как Египет
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15.01.2021 19:34 Ответить
А де ті шо були отримані при Порошенку?
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15.01.2021 19:38 Ответить
Хто їх бачив? Може нацгвардія?
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15.01.2021 21:09 Ответить
Есть в Николаеве в бригадах дшб и морпехов.
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16.01.2021 19:07 Ответить
В войсках находятся.
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15.01.2021 21:21 Ответить
Наприклад, у 80 ОДШБ
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15.01.2021 21:27 Ответить
БЫЛО БЫ ЗДОРОВО ЕСЛИ ПОМИМО ПОМОЩИ ВДАРИЛИ ПО ЗЕЛЁНЫМ СОПЛЯМ ЧТОБ РАБОТАЛИ НА УКРАИНУ А НЕ СЕБЕ В КАРМАН !
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15.01.2021 19:42 Ответить
жрут топливо как слоны...дорогое удовольствие...
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15.01.2021 19:53 Ответить
не на рибалку їздити
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15.01.2021 21:05 Ответить
Это транспорт для войск, а не для того, чтобы пиццу доставлять или в такси работать.
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15.01.2021 23:21 Ответить
ето транспорт для ВСУ а не для того,чтоб баб катать
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16.01.2021 08:10 Ответить
так это и хорошо что жрет,

прапора что на топливном складе сидят своих баб на майбахах катают
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17.01.2021 07:56 Ответить
мокша, какое твое свинячее дело,кто кого катает в Украине? завидуй молча!
лучше скажи почему кацапсины так стесняются своей триколорной тряпки и выходят из-под прокси под чужим флагом?
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17.01.2021 13:03 Ответить
Та не 20 а 20 000 надо ...
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15.01.2021 20:04 Ответить
и на том дякуем США
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16.01.2021 08:11 Ответить
Спасибі союзникам за допомогу.
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15.01.2021 20:05 Ответить
thanks USA

В Україну доставлено 20 автомобілів "Хамві" для ЗСУ, - посольство США - Цензор.НЕТ 2386
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16.01.2021 08:12 Ответить
пм отрикашетит не более
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15.01.2021 20:24 Ответить
Как раз СВД, ПКМ и АКМ держит.
Стойкий к некоторым минам.
Так что, не переживайте.
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15.01.2021 21:22 Ответить
если ромбом...разве пукалку 5.54
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16.01.2021 18:00 Ответить
Якщо нам не потрібний патронний завод на сьомому році війни, то для чого Хамві?
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15.01.2021 21:10 Ответить
Еще бы санкций на слуг народа, и было бы вообще здорово
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15.01.2021 21:56 Ответить
что за 84 лодки?? я так понял надувные? Лучше бы передали 2-3 подводные лодки.)
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16.01.2021 00:34 Ответить
Нужно побольше просить хамеров! Поскольку Америка переходит на новый тип машин!
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16.01.2021 01:06 Ответить
или потому , что Байден уже одной ногой в Белом Доме
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16.01.2021 08:15 Ответить
Избавились от металлолома.
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16.01.2021 17:45 Ответить
Гарні броньовані Хамери для України, вата горить, кацапи повсирались

В Україну доставлено 20 автомобілів "Хамві" для ЗСУ, - посольство США - Цензор.НЕТ 8010
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16.01.2021 18:50 Ответить
колёса прикольные, каждая такая поставка поднимает общую планку требований. Сразу отдайте на производство, пусть полностью разберут и соберут обратно
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17.01.2021 02:51 Ответить
Дикуни радiють металлолому як папуаси бусам,ми того вартi...
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17.01.2021 03:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/480690, кацапсина, в борьбе украинцев против москальной орды-любая помощь сгодиться! и на том дякуем нашим друзьям и союзникам США!
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17.01.2021 21:21 Ответить
Учись, Таран, як треба працювати. Зміцнюй, а не зливай ЗСУ.
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17.01.2021 10:57 Ответить
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