В Україну доставлено 20 автомобілів "Хамві" для ЗСУ, - посольство США. ФОТО
В Україну прибули 20 автомобілів "Хамві" і 84 човни як допомога для ЗСУ від США.
Про це повідомило на сторінці в Фейсбук посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніщо не могло зупинити доставку 20 Хамві для Сухопутних військ ЗСУ та Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також 84 човнів для ВМС ЗСУ в рамках Ініціативи сприяння безпеці України", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+68 mrSmith
показати весь коментар15.01.2021 19:08 Відповісти Посилання
+18 mrSmith
показати весь коментар15.01.2021 19:30 Відповісти Посилання
+18 Ярослав Волохов
показати весь коментар15.01.2021 19:43 Відповісти Посилання
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прапора что на топливном складе сидят своих баб на майбахах катают
лучше скажи почему кацапсины так стесняются своей триколорной тряпки и выходят из-под прокси под чужим флагом?
Стойкий к некоторым минам.
Так что, не переживайте.