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В Україну доставлено 20 автомобілів "Хамві" для ЗСУ, - посольство США. ФОТО

В Україну прибули 20 автомобілів "Хамві" і 84 човни як допомога для ЗСУ від США.

Про це повідомило на сторінці в Фейсбук посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

В Україну доставлено 20 автомобілів Хамві для ЗСУ, - посольство США 01

"Ніщо не могло зупинити доставку 20 Хамві для Сухопутних військ ЗСУ та Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також 84 човнів для ВМС ЗСУ в рамках Ініціативи сприяння безпеці України", - сказано в повідомленні.

В Україну доставлено 20 автомобілів Хамві для ЗСУ, - посольство США 02

Автор: 

армія (3782) оборона (4855) допомога (8484) США (23607) ЗСУ (7717)


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Топ коментарі
+68
По ходу, США больше заинтересованы в обеспечении украинской армии, чем руководство Украины...
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15.01.2021 19:08 Відповісти
+18
Судя по тому, как закинули под сукно поставки крылатых ракет "Нептун" и производство САУ, так оно и есть!
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15.01.2021 19:30 Відповісти
+18
Чтобы понять кто такой Трамп, достаточно посмотреть как за него рвут жопу за поребриком. Там сейчас буквально истерика - нашего Трампушку обидели, это конец свободе слова, это конец демократии, это конец США, это конец света!
Конечно смотреть на этот цирк весьма ржачно, потому что за демократию и свободу слова рвут жопы те, кто всю свою многовековую историю боролся против демократии и свободы слова. Но есть же идиоты, которые верят в их искренность. Даже в нашей стране таких полно.
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15.01.2021 19:43 Відповісти
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А чо там на фотці американський Ф-18 Хорнет?)))
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15.01.2021 19:26 Відповісти
Нах тим штатам ця п'яна срань, що з вами робити мокши??)))
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15.01.2021 19:27 Відповісти
шо ни будь такое уже пора подогнать...вата пердаки разорвет от ужаса...
В Украину доставлены 20 автомобилей "Хамви" для ВСУ, - посольство США - Цензор.НЕТ 8509
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15.01.2021 19:22 Відповісти
а танк Оплот пора или уже нет?
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17.01.2021 07:54 Відповісти
Good!еще надо 'petriot' комплексы!
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15.01.2021 19:23 Відповісти
Як мені подобаються комменти кацапні ))) Мокша сидить за кермом Москвича 2140 і дивлячись на Mercedes S класу мукає - Хлам...!
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15.01.2021 19:34 Відповісти
штат ценят Украину почти как Египет
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15.01.2021 19:34 Відповісти
А де ті шо були отримані при Порошенку?
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15.01.2021 19:38 Відповісти
Хто їх бачив? Може нацгвардія?
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15.01.2021 21:09 Відповісти
Есть в Николаеве в бригадах дшб и морпехов.
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16.01.2021 19:07 Відповісти
В войсках находятся.
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15.01.2021 21:21 Відповісти
Наприклад, у 80 ОДШБ
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15.01.2021 21:27 Відповісти
БЫЛО БЫ ЗДОРОВО ЕСЛИ ПОМИМО ПОМОЩИ ВДАРИЛИ ПО ЗЕЛЁНЫМ СОПЛЯМ ЧТОБ РАБОТАЛИ НА УКРАИНУ А НЕ СЕБЕ В КАРМАН !
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15.01.2021 19:42 Відповісти
жрут топливо как слоны...дорогое удовольствие...
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15.01.2021 19:53 Відповісти
не на рибалку їздити
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15.01.2021 21:05 Відповісти
Это транспорт для войск, а не для того, чтобы пиццу доставлять или в такси работать.
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15.01.2021 23:21 Відповісти
ето транспорт для ВСУ а не для того,чтоб баб катать
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16.01.2021 08:10 Відповісти
так это и хорошо что жрет,

прапора что на топливном складе сидят своих баб на майбахах катают
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17.01.2021 07:56 Відповісти
мокша, какое твое свинячее дело,кто кого катает в Украине? завидуй молча!
лучше скажи почему кацапсины так стесняются своей триколорной тряпки и выходят из-под прокси под чужим флагом?
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17.01.2021 13:03 Відповісти
Та не 20 а 20 000 надо ...
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15.01.2021 20:04 Відповісти
и на том дякуем США
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16.01.2021 08:11 Відповісти
Спасибі союзникам за допомогу.
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15.01.2021 20:05 Відповісти
thanks USA

В Україну доставлено 20 автомобілів "Хамві" для ЗСУ, - посольство США - Цензор.НЕТ 2386
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16.01.2021 08:12 Відповісти
пм отрикашетит не более
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15.01.2021 20:24 Відповісти
Как раз СВД, ПКМ и АКМ держит.
Стойкий к некоторым минам.
Так что, не переживайте.
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15.01.2021 21:22 Відповісти
если ромбом...разве пукалку 5.54
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16.01.2021 18:00 Відповісти
Якщо нам не потрібний патронний завод на сьомому році війни, то для чого Хамві?
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15.01.2021 21:10 Відповісти
Еще бы санкций на слуг народа, и было бы вообще здорово
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15.01.2021 21:56 Відповісти
что за 84 лодки?? я так понял надувные? Лучше бы передали 2-3 подводные лодки.)
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16.01.2021 00:34 Відповісти
Нужно побольше просить хамеров! Поскольку Америка переходит на новый тип машин!
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16.01.2021 01:06 Відповісти
или потому , что Байден уже одной ногой в Белом Доме
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16.01.2021 08:15 Відповісти
Избавились от металлолома.
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16.01.2021 17:45 Відповісти
Гарні броньовані Хамери для України, вата горить, кацапи повсирались

В Україну доставлено 20 автомобілів "Хамві" для ЗСУ, - посольство США - Цензор.НЕТ 8010
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16.01.2021 18:50 Відповісти
колёса прикольные, каждая такая поставка поднимает общую планку требований. Сразу отдайте на производство, пусть полностью разберут и соберут обратно
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17.01.2021 02:51 Відповісти
Дикуни радiють металлолому як папуаси бусам,ми того вартi...
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17.01.2021 03:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/480690, кацапсина, в борьбе украинцев против москальной орды-любая помощь сгодиться! и на том дякуем нашим друзьям и союзникам США!
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17.01.2021 21:21 Відповісти
Учись, Таран, як треба працювати. Зміцнюй, а не зливай ЗСУ.
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17.01.2021 10:57 Відповісти
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