В Україну доставлено 20 автомобілів "Хамві" для ЗСУ, - посольство США. ФОТО

В Україну прибули 20 автомобілів "Хамві" і 84 човни як допомога для ЗСУ від США.

Про це повідомило на сторінці в Фейсбук посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніщо не могло зупинити доставку 20 Хамві для Сухопутних військ ЗСУ та Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також 84 човнів для ВМС ЗСУ в рамках Ініціативи сприяння безпеці України", - сказано в повідомленні.