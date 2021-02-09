Рано утром в многоэтажке Харькова произошел пожар: один человек погиб, 13 - спасены, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Харькове в 14-этажном доме произошел смертельный пожар. Пожарные спасли 13 человек, однако один человек все же погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

№9 февраля в 4:41 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в 14-этажном жилом доме по адресу: г. Харьков, проспект Гагарина, 165.

На момент прибытия пожарных горела квартира на 11-м этаже на площади около 100 кв.м", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за сильного задымления верхних этажей спасателям пришлось выводить на свежий воздух 22 человека. Еще 13 жильцов дома были спасены.

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"В 7:03 пожар был локализован и в 8:58 окончательно ликвидирован. Во время тушения пожара в квартире пожарными было обнаружено тело погибшего мужчины 1984 г.р. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются", - сказано в сообщении.













