Рано утром в многоэтажке Харькова произошел пожар: один человек погиб, 13 - спасены, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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В Харькове в 14-этажном доме произошел смертельный пожар. Пожарные спасли 13 человек, однако один человек все же погиб.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.
№9 февраля в 4:41 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в 14-этажном жилом доме по адресу: г. Харьков, проспект Гагарина, 165.
На момент прибытия пожарных горела квартира на 11-м этаже на площади около 100 кв.м", - сказано в сообщении.
Отмечается, что из-за сильного задымления верхних этажей спасателям пришлось выводить на свежий воздух 22 человека. Еще 13 жильцов дома были спасены.
"В 7:03 пожар был локализован и в 8:58 окончательно ликвидирован. Во время тушения пожара в квартире пожарными было обнаружено тело погибшего мужчины 1984 г.р. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются", - сказано в сообщении.
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KaterinaBocharova
@ESBocharova 1 мин
Ми вижили лише дивом...
KaterinaBocharova@ESBocharova 5 ч
Дякую всім за допомогу!!!
Мене відвезли до брата. Батько та інший брат залишись чекати, поки встановлять тимчасові двері.
Квартири майже немає... Наркоман сусід помер. Знаю, так не можна казати, але я рада. Сьогодні він ледве не згубив стільки життів! Звісно, я рада, що ми вижили, але руки досі тримтять. Ми були сковані пожежою. На якійсь момент мені здалося, що все. Це кінець. Відрізані від порятунку.
Стояли на балконі в спальній одежі. Я була босоніж. Брат встиг стягнути ковдру з дивана. 3 години... Цей сморід не покидає мене.
Дочекались коли пожежники увійдуть. А потім все було наче не з нами. Наче це не моя квартира розвалена. Спалена та залита водою. Я досі не можу це все зрозуміти. Дякую, що ми живі...