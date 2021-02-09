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Рано утром в многоэтажке Харькова произошел пожар: один человек погиб, 13 - спасены, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Харькове в 14-этажном доме произошел смертельный пожар. Пожарные спасли 13 человек, однако один человек все же погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

№9 февраля в 4:41 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в 14-этажном жилом доме по адресу: г. Харьков, проспект Гагарина, 165.

На момент прибытия пожарных горела квартира на 11-м этаже на площади около 100 кв.м", - сказано в сообщении.

Рано утром в многоэтажке Харькова произошел пожар: один человек погиб, 13 - спасены, - ГСЧС 01

Отмечается, что из-за сильного задымления верхних этажей спасателям пришлось выводить на свежий воздух 22 человека. Еще 13 жильцов дома были спасены.

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"В 7:03 пожар был локализован и в 8:58 окончательно ликвидирован. Во время тушения пожара в квартире пожарными было обнаружено тело погибшего мужчины 1984 г.р. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются", - сказано в сообщении.

Рано утром в многоэтажке Харькова произошел пожар: один человек погиб, 13 - спасены, - ГСЧС 02
Рано утром в многоэтажке Харькова произошел пожар: один человек погиб, 13 - спасены, - ГСЧС 03
Рано утром в многоэтажке Харькова произошел пожар: один человек погиб, 13 - спасены, - ГСЧС 04
Рано утром в многоэтажке Харькова произошел пожар: один человек погиб, 13 - спасены, - ГСЧС 05
Рано утром в многоэтажке Харькова произошел пожар: один человек погиб, 13 - спасены, - ГСЧС 06

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горіла сусідня квартира...



KaterinaBocharova

@ESBocharova 1 мин

Ми вижили лише дивом...

Рано-вранці в багатоповерхівці Харкова сталася пожежа: одна людина загинула, 13 - врятовано, - ДСНС - Цензор.НЕТ 592
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09.02.2021 18:09 Ответить


KaterinaBocharova@ESBocharova 5 ч

Дякую всім за допомогу!!!
Мене відвезли до брата. Батько та інший брат залишись чекати, поки встановлять тимчасові двері.
Квартири майже немає... Наркоман сусід помер. Знаю, так не можна казати, але я рада. Сьогодні він ледве не згубив стільки життів! Звісно, я рада, що ми вижили, але руки досі тримтять. Ми були сковані пожежою. На якійсь момент мені здалося, що все. Це кінець. Відрізані від порятунку.
Стояли на балконі в спальній одежі. Я була босоніж. Брат встиг стягнути ковдру з дивана. 3 години... Цей сморід не покидає мене.
Дочекались коли пожежники увійдуть. А потім все було наче не з нами. Наче це не моя квартира розвалена. Спалена та залита водою. Я досі не можу це все зрозуміти. Дякую, що ми живі...
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09.02.2021 18:11 Ответить
Співчуваю. Бажаю вам найшвидше подолати всі труднощі.
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13.02.2021 16:13 Ответить
 
 