РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
44813 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
645 12
референдум (453) Стефанчук Руслан (394)

Законопроект о местном референдуме начнем обрабатывать поэтапно на следующей неделе, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект о местном референдуме начнем обрабатывать поэтапно на следующей неделе, - Стефанчук

В парламенте выслушали представителей гражданского общества по законопроекту о местном референдуме и начинают его обрабатывать на следующей неделе.

Об этом рассказал на брифинге в Киеве первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Нам была представлена представителями гражданского общества - ОПОРА, РПР, Центра политико-правовых реформ - их концепция видения закона о местном референдуме. Мы обсудили его, дискуссия длилась около 2,5 часов, определили наиболее спорные вопросы. И я думаю, что уже начиная со следующей недели мы начнем поетапную проработку этого законопроекта", - сказал Стефанчук.

По его словам, определенны пять вопросов, на рассмотрении которых сконцентрируются: 1) предмете референдума, 2) кто может инициировать, 3) какие виды могут быть: императивные и консультативные, 4) вопросы по субъектам, обязательности, 5) сколько вопросов выносится на местный референдум.

Стефанчук отметил, что после решения этих вопросов перейдут к следующему этапу.

"Кроме этих двух законов (об общенациональном и местном референдуме. - Ред.), у нас еще будет около 5-6 законов, направленных на развитие прямой демократии", - рассказал Стефанчук.

Читайте: В Раду не поступали инициативы о внеочередном заседании на этой неделе, - Стефанчук

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+4
Я, наивный, думал, что закон обрабатывают/разрабатывают до его принятия, а не после.
показать весь комментарий
09.02.2021 13:12
+2
Законопроєкт про місцевий референдум почнемо обробляти поетапно наступного тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1714
показать весь комментарий
09.02.2021 13:22
+2
Стефанчук БЕГЕМОТ-УРОД , как раз в курсе ! И по заданию кремблядей ПРОПИХИВАЕТ развал Украины !
показать весь комментарий
09.02.2021 13:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
о местном поэтапно, потому что он и нахрен вам не нужен,

а об всеукраинском по быренькому приняли
показать весь комментарий
09.02.2021 13:10 Ответить
Я, наивный, думал, что закон обрабатывают/разрабатывают до его принятия, а не после.
показать весь комментарий
09.02.2021 13:12 Ответить
стефанчук-гідроцефал, ти не в курсі, чим завершилися так звані "рехферендуми" на окупованій частині України?!
показать весь комментарий
09.02.2021 13:17 Ответить
в законе все угрозы убрали! нельзя голосовать за отделение от Украины!
показать весь комментарий
09.02.2021 13:19 Ответить
Стефанчук БЕГЕМОТ-УРОД , как раз в курсе ! И по заданию ********** ПРОПИХИВАЕТ развал Украины !
показать весь комментарий
09.02.2021 13:42 Ответить
Нужно референдумы электронные делать ибо не нужно никаких бумажек печатать и это практически ничего не будет стоить и можно будет проводить референдумов сколько хочешь! Закон о коллаборантах надо первым проголосовать! Нужно этих гнид всех пересажать!
показать весь комментарий
09.02.2021 13:18 Ответить
Законопроєкт про місцевий референдум почнемо обробляти поетапно наступного тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1714
показать весь комментарий
09.02.2021 13:22 Ответить
Чергова профанація від ЗЕбільних виродків.
показать весь комментарий
09.02.2021 13:27 Ответить
Обрабатывайте падлы, обрабатывайте, потом при помощи этих референдумов в Украину вернутся памятники Ленину, названия улиц именами палачей украинского народа, региональные языки. А вы, падлы, обрабатывайте.
показать весь комментарий
09.02.2021 13:47 Ответить
Коли прийдуть Патріоти України до влади то заборонять усі референдуми й посадять до в'язниці зралників.
Які бл#дь референдуми коли є зовнішня агресія й 20-25% вати в Україні "надаДружістьСнаРассєєй" ... падлюки!
Як мінімум спочатку має бути прийнятий Закон про негромодянина й усім хто "сСрассєя дружіть" паспорт негромодянина.
показать весь комментарий
09.02.2021 13:48 Ответить
Всё это фигня.
Главное внести смертную казнь!
За невыполнение волеизъявления народа на референдуме.
показать весь комментарий
09.02.2021 13:57 Ответить
 
 