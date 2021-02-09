Законопроект о местном референдуме начнем обрабатывать поэтапно на следующей неделе, - Стефанчук

В парламенте выслушали представителей гражданского общества по законопроекту о местном референдуме и начинают его обрабатывать на следующей неделе.

Об этом рассказал на брифинге в Киеве первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Нам была представлена представителями гражданского общества - ОПОРА, РПР, Центра политико-правовых реформ - их концепция видения закона о местном референдуме. Мы обсудили его, дискуссия длилась около 2,5 часов, определили наиболее спорные вопросы. И я думаю, что уже начиная со следующей недели мы начнем поетапную проработку этого законопроекта", - сказал Стефанчук.

По его словам, определенны пять вопросов, на рассмотрении которых сконцентрируются: 1) предмете референдума, 2) кто может инициировать, 3) какие виды могут быть: императивные и консультативные, 4) вопросы по субъектам, обязательности, 5) сколько вопросов выносится на местный референдум.

Стефанчук отметил, что после решения этих вопросов перейдут к следующему этапу.

"Кроме этих двух законов (об общенациональном и местном референдуме. - Ред.), у нас еще будет около 5-6 законов, направленных на развитие прямой демократии", - рассказал Стефанчук.

Читайте: В Раду не поступали инициативы о внеочередном заседании на этой неделе, - Стефанчук