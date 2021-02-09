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Новини Політика України
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Законопроєкт про місцевий референдум почнемо обробляти поетапно наступного тижня, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про місцевий референдум почнемо обробляти поетапно наступного тижня, - Стефанчук

У парламенті вислухали представників громадянського суспільства щодо законопроєкту про місцевий референдум і починають його опрацьовувати наступного тижня.

Про це розповів під час брифінгу в Києві перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Нам була представлена представниками громадянського суспільства – ОПОРА, РПР, Центру політико-правових реформ – їхня концепція бачення закону про місцевий референдум. Ми обговорили його, дискусія тривала близько 2,5 годин, визначили найбільш спірні питання. І я думаю, що вже починаючи з наступного тижня ми почнемо поетапне опрацювання цього законопроєкту", - сказав Стефанчук.

За його словами, визначені п’ять питань, на розгляді яких сконцентруються: 1) предмету місцевого референдуму, 2) хто може ініціювати, 3) які види можуть бути: імперативні й консультативні, 4) питання по суб’єктах, обов’язковості, 5) скільки питань виноситься на місцевий референдум. Стефанчук зауважив, що після вирішення цих питань перейдуть до наступного етапу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді презентували концепцію законопроєкту про місцевий референдум, - Стефанчук

"Крім цих двох законів (про загальнонаціональний і місцевий референдум. – Ред), у нас ще буде близько 5-6 законів, які спрямовані на розвиток прямої демократії", - розповів Стефанчук.

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Топ коментарі
+4
Я, наивный, думал, что закон обрабатывают/разрабатывают до его принятия, а не после.
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09.02.2021 13:12
+2
Законопроєкт про місцевий референдум почнемо обробляти поетапно наступного тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1714
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09.02.2021 13:22
+2
Стефанчук БЕГЕМОТ-УРОД , как раз в курсе ! И по заданию кремблядей ПРОПИХИВАЕТ развал Украины !
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09.02.2021 13:42
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о местном поэтапно, потому что он и нахрен вам не нужен,

а об всеукраинском по быренькому приняли
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09.02.2021 13:10 Відповісти
Я, наивный, думал, что закон обрабатывают/разрабатывают до его принятия, а не после.
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09.02.2021 13:12 Відповісти
стефанчук-гідроцефал, ти не в курсі, чим завершилися так звані "рехферендуми" на окупованій частині України?!
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09.02.2021 13:17 Відповісти
в законе все угрозы убрали! нельзя голосовать за отделение от Украины!
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09.02.2021 13:19 Відповісти
Стефанчук БЕГЕМОТ-УРОД , как раз в курсе ! И по заданию ********** ПРОПИХИВАЕТ развал Украины !
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09.02.2021 13:42 Відповісти
Нужно референдумы электронные делать ибо не нужно никаких бумажек печатать и это практически ничего не будет стоить и можно будет проводить референдумов сколько хочешь! Закон о коллаборантах надо первым проголосовать! Нужно этих гнид всех пересажать!
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09.02.2021 13:18 Відповісти
Законопроєкт про місцевий референдум почнемо обробляти поетапно наступного тижня, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1714
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09.02.2021 13:22 Відповісти
Чергова профанація від ЗЕбільних виродків.
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09.02.2021 13:27 Відповісти
Обрабатывайте падлы, обрабатывайте, потом при помощи этих референдумов в Украину вернутся памятники Ленину, названия улиц именами палачей украинского народа, региональные языки. А вы, падлы, обрабатывайте.
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09.02.2021 13:47 Відповісти
Коли прийдуть Патріоти України до влади то заборонять усі референдуми й посадять до в'язниці зралників.
Які бл#дь референдуми коли є зовнішня агресія й 20-25% вати в Україні "надаДружістьСнаРассєєй" ... падлюки!
Як мінімум спочатку має бути прийнятий Закон про негромодянина й усім хто "сСрассєя дружіть" паспорт негромодянина.
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09.02.2021 13:48 Відповісти
Всё это фигня.
Главное внести смертную казнь!
За невыполнение волеизъявления народа на референдуме.
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09.02.2021 13:57 Відповісти
 
 