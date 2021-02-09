Законопроєкт про місцевий референдум почнемо обробляти поетапно наступного тижня, - Стефанчук

У парламенті вислухали представників громадянського суспільства щодо законопроєкту про місцевий референдум і починають його опрацьовувати наступного тижня.

Про це розповів під час брифінгу в Києві перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Нам була представлена представниками громадянського суспільства – ОПОРА, РПР, Центру політико-правових реформ – їхня концепція бачення закону про місцевий референдум. Ми обговорили його, дискусія тривала близько 2,5 годин, визначили найбільш спірні питання. І я думаю, що вже починаючи з наступного тижня ми почнемо поетапне опрацювання цього законопроєкту", - сказав Стефанчук.

За його словами, визначені п’ять питань, на розгляді яких сконцентруються: 1) предмету місцевого референдуму, 2) хто може ініціювати, 3) які види можуть бути: імперативні й консультативні, 4) питання по суб’єктах, обов’язковості, 5) скільки питань виноситься на місцевий референдум. Стефанчук зауважив, що після вирішення цих питань перейдуть до наступного етапу.

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"Крім цих двох законів (про загальнонаціональний і місцевий референдум. – Ред), у нас ще буде близько 5-6 законів, які спрямовані на розвиток прямої демократії", - розповів Стефанчук.