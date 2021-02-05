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Новини Політика України
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У Раді презентували концепцію законопроєкту про місцевий референдум, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді презентували концепцію законопроєкту про місцевий референдум, - Стефанчук

Нардепи, провідні вчені та експерти розповіли про своє бачення предмета референдуму, суб'єктів ініціювання, території, часу, підготовки і проведення місцевих референдумів, правових наслідків, гарантій та запобіжників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

За словами віцеспікера Руслана Стефанчука, законопроєкт про місцевий референдум є нагальним.

Розробниками концепції запропоновано, щоб питання, які не можуть бути предметом референдуму, були дещо розширені й доповнені з урахуванням компетенцій місцевої влади.

"До цих компетенцій не належать питання відокремлення, виділення чи самоорганізації. На місцевих референдумах можуть розглядатися питання, які стосуються господарства або кращого забезпечення життя на рівні відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Для решти існує всеукраїнський референдум", - наголосив Стефанчук.

Найбільш дискусійними виявилися питання щодо частоти проведення місцевих референдумів; кількості питань, які можуть виноситися на один місцевий референдум; порядку накладення вето територіальної громади на рішення місцевої ради тощо.

Читайте також: Тепер за результатами референдуму Кабмін має готувати законопроєкт, якщо він цього не зробить, можна судитися, - віцеспікер ВР Стефанчук

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Імітація бурхливої діяльності триває !!)))
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05.02.2021 15:42
+4
Да мы уже видели ваши референдумы и соцопросы. Идите нах****
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05.02.2021 15:40
+2
Кремлівські посіпаки намагаються протягнути закон для легалізації "псевдореферендумів" в ОРДЛО.
Цього ніяк не можна допускати!
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05.02.2021 17:22
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Да мы уже видели ваши референдумы и соцопросы. Идите нах****
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05.02.2021 15:40 Відповісти
Хай в громадян запитають чи їм ,в данний час,потрібен цей закон ,тай референдум також !!!)))
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05.02.2021 15:41 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!)))
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05.02.2021 15:42 Відповісти
Все що прийняли ЗЕбільні табуретки під куполом ЗРАДИ, може лишень характеризуватись, як намагання виліпити кулю з лайна. Це ми зараз бачимо на прикладі недолугого закону про імпічмент президента і такого ж дегенеративного нежиттєздатного закону про національний референдум. Вся ця лайнотворчість ЗЕбільної влади, яка дуже дорого коштує бюджету України і українцям, вже дістала...
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05.02.2021 15:59 Відповісти
які референдуми що за маячня
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05.02.2021 16:19 Відповісти
Кремлівські посіпаки намагаються протягнути закон для легалізації "псевдореферендумів" в ОРДЛО.
Цього ніяк не можна допускати!
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05.02.2021 17:22 Відповісти
Вони хочуть позбавити себе будь якої політичної відповідальності.
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05.02.2021 16:27 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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05.02.2021 16:31 Відповісти
Почему "презентовали"? А не "представили"?
"Подарили" что-ли? Маркетолухи любят ездить по ушам.
Есть же нормальные слова-аналоги.
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05.02.2021 19:24 Відповісти
Расширение территорий(по сути - потенциальная возможность развязывания войны) может выноситься на референдум(пусть и глобальный), а карантин - не может. Можно проголосовать "за", чтобы на твой дом упала ракета, а вот проголосовать за то, чтобы выйти на работу нельзя. Никак. Мне кажется некоторая нелогичность ситуации.
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09.02.2021 16:08 Відповісти
 
 