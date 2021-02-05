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Новости Политика Украины
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В Раде презентовали концепцию законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде презентовали концепцию законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук

Нардепы, ведущие ученые и эксперты рассказали о своем видение предмета референдума, субъектов инициирования, территории, времени, подготовки и проведения местных референдумов, правовых последствий, гарантий и предохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

По словам вице-спикера Руслана Стефанчука, законопроект о местном референдуме является насущным.

Разработчиками концепции предложено, чтобы вопросы, которые не могут быть предметом референдума, были несколько расширены и дополнены с учетом компетенций местной власти.

"К этим компетенциям не относятся вопросы отделения, выделения или самоорганизации. На местных референдумах могут рассматриваться вопросы, касающиеся хозяйства или лучшего обеспечения жизни на уровне соответствующих административно-территориальных единиц. Для остальных существует всеукраинский референдум", - отметил Стефанчук.

Наиболее дискуссионными оказались вопросы о частоте проведения местных референдумов; количества вопросов, которые могут выноситься на один местный референдум; порядка наложения вето территориальной громады на решения горсовета и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук 

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Імітація бурхливої діяльності триває !!)))
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05.02.2021 15:42
+4
Да мы уже видели ваши референдумы и соцопросы. Идите нах****
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05.02.2021 15:40
+2
Кремлівські посіпаки намагаються протягнути закон для легалізації "псевдореферендумів" в ОРДЛО.
Цього ніяк не можна допускати!
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05.02.2021 17:22
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Да мы уже видели ваши референдумы и соцопросы. Идите нах****
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05.02.2021 15:40 Ответить
Хай в громадян запитають чи їм ,в данний час,потрібен цей закон ,тай референдум також !!!)))
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05.02.2021 15:41 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!)))
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05.02.2021 15:42 Ответить
Все що прийняли ЗЕбільні табуретки під куполом ЗРАДИ, може лишень характеризуватись, як намагання виліпити кулю з лайна. Це ми зараз бачимо на прикладі недолугого закону про імпічмент президента і такого ж дегенеративного нежиттєздатного закону про національний референдум. Вся ця лайнотворчість ЗЕбільної влади, яка дуже дорого коштує бюджету України і українцям, вже дістала...
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05.02.2021 15:59 Ответить
які референдуми що за маячня
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05.02.2021 16:19 Ответить
Кремлівські посіпаки намагаються протягнути закон для легалізації "псевдореферендумів" в ОРДЛО.
Цього ніяк не можна допускати!
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05.02.2021 17:22 Ответить
Вони хочуть позбавити себе будь якої політичної відповідальності.
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05.02.2021 16:27 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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05.02.2021 16:31 Ответить
Почему "презентовали"? А не "представили"?
"Подарили" что-ли? Маркетолухи любят ездить по ушам.
Есть же нормальные слова-аналоги.
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05.02.2021 19:24 Ответить
Расширение территорий(по сути - потенциальная возможность развязывания войны) может выноситься на референдум(пусть и глобальный), а карантин - не может. Можно проголосовать "за", чтобы на твой дом упала ракета, а вот проголосовать за то, чтобы выйти на работу нельзя. Никак. Мне кажется некоторая нелогичность ситуации.
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09.02.2021 16:08 Ответить
 
 