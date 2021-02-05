В Раде презентовали концепцию законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук
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Нардепы, ведущие ученые и эксперты рассказали о своем видение предмета референдума, субъектов инициирования, территории, времени, подготовки и проведения местных референдумов, правовых последствий, гарантий и предохранителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
По словам вице-спикера Руслана Стефанчука, законопроект о местном референдуме является насущным.
Разработчиками концепции предложено, чтобы вопросы, которые не могут быть предметом референдума, были несколько расширены и дополнены с учетом компетенций местной власти.
"К этим компетенциям не относятся вопросы отделения, выделения или самоорганизации. На местных референдумах могут рассматриваться вопросы, касающиеся хозяйства или лучшего обеспечения жизни на уровне соответствующих административно-территориальных единиц. Для остальных существует всеукраинский референдум", - отметил Стефанчук.
Наиболее дискуссионными оказались вопросы о частоте проведения местных референдумов; количества вопросов, которые могут выноситься на один местный референдум; порядка наложения вето территориальной громады на решения горсовета и тому подобное.
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Цього ніяк не можна допускати!
"Подарили" что-ли? Маркетолухи любят ездить по ушам.
Есть же нормальные слова-аналоги.