В Раде презентовали концепцию законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук

Нардепы, ведущие ученые и эксперты рассказали о своем видение предмета референдума, субъектов инициирования, территории, времени, подготовки и проведения местных референдумов, правовых последствий, гарантий и предохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

По словам вице-спикера Руслана Стефанчука, законопроект о местном референдуме является насущным.

Разработчиками концепции предложено, чтобы вопросы, которые не могут быть предметом референдума, были несколько расширены и дополнены с учетом компетенций местной власти.

"К этим компетенциям не относятся вопросы отделения, выделения или самоорганизации. На местных референдумах могут рассматриваться вопросы, касающиеся хозяйства или лучшего обеспечения жизни на уровне соответствующих административно-территориальных единиц. Для остальных существует всеукраинский референдум", - отметил Стефанчук.

Наиболее дискуссионными оказались вопросы о частоте проведения местных референдумов; количества вопросов, которые могут выноситься на один местный референдум; порядка наложения вето территориальной громады на решения горсовета и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теперь по результатам референдума Кабмин должен готовить законопроект, если он этого не сделает, можно судиться, - вице-спикер ВР Стефанчук