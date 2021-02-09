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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" завтра проведет съезд, - нардеп Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Политическая партия "Слуга народа" в среду проведет съезд, на котором рассмотрит выдвижение кандидатов двум округам на довыборах в Верховную Раду, сообщила заместитель главы одноименной фракции Евгения Кравчук.

"На съезде будут рассматриваться два вопроса: выдвижение по двум округам - в Ивано-Франковской и Донецкой областях. Других вопросов в повестке дня нет", – сказала она "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем, в пресс-службе партии "Слуга народа" сообщили, что речь идет о 50-м и 87-м одномандатных избирательных округах. Также после съезда состоится брифинг председателя партии Александра Корниенко и кандидатов в народные депутаты Украины от партии на этих округах.

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Как сообщалось, промежуточные выборы в округах №50 и №87 в Верховную Раду состоятся 28 марта 2021г.

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Куда съезжают?
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09.02.2021 14:40 Ответить
Народ, а есть у нас что-то типа Новичка?
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09.02.2021 14:51 Ответить
Да нафига тебе новичок?
Вкинь им туда взрывпакет - они собственным дерьмом истекут.
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09.02.2021 14:53 Ответить
Да что-то текут-текут они говном, да не истекают. Не в этом их смерть. Точно! "Слуга народу" завтра проведе з'їзд, - нардепка Кравчук - Цензор.НЕТ 8846
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09.02.2021 15:01 Ответить
А ты попробуй. Будеш долго смеятся
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09.02.2021 15:08 Ответить
Да насмеялся уже... болит все с такого смеху.
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09.02.2021 15:14 Ответить
"Слуга народа" завтра проведет съезд, - нардеп Кравчук

Сто лет спустя. Нью-большевики с нью-евреем-Вовой во главе. Ничего не меняется в этой стране "Слуга народу" завтра проведе з'їзд, - нардепка Кравчук - Цензор.НЕТ 6740
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09.02.2021 14:59 Ответить
У Зеленского готовятся к роспуску Рады. Озвучена причина
Ходят слухи, что, после утверждения реформы об уменьшении количества нардепов до 300, президент Владимир Зеленский объявит о роспуске Верховной Рады. После этого, как результат, будут объявлены досрочные выборы. К такому сценарию, якобы, готовятся в Офисе Президента. Тем временем, источник утверждает, что уже сейчас идет работа по формированию избирательных штабов партии «Слуга народа». И, новые выборы, как и предыдущие, власть, как бы, планирует выиграть благодаря социальным сетям. Главное, чтобы не получилось как с TikTok кандидата в мэры Киева Ирины Верещук.
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09.02.2021 15:02 Ответить
Ослик абиделся,он узнал что он ОСЕЛ.
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09.02.2021 15:30 Ответить
Не знаю, чи вистачить голосів для запровадження норми про 300 нардепів (вірогідно, що не знайдуть); але достроковий розспуск Верховної Ради можливий лише з-за вимоги нового Майдану.
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09.02.2021 15:40 Ответить
Видосик будет??
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09.02.2021 15:04 Ответить
Увесь вечір на манежі - Два піаністи!
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09.02.2021 15:22 Ответить
Дубінського виженуть з уродів (хоч сам він уродом залишиться), і призначать нового керівника Київського облосередку.
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09.02.2021 15:42 Ответить
 
 