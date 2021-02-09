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Новини Політика України
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"Слуга народу" завтра проведе з'їзд, - нардепка Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Політична партія "Слуга народу" в середу проведе з'їзд, на якому розгляне висування кандидатів у двох округах на довиборах до Верховної Ради, повідомила заступниця глави однойменної фракції Євгенія Кравчук.

"На з'їзді розглядатимуться два питання: висунення у двох округах - в Івано-Франківській та Донецькій областях. Інших питань на порядку денному немає", - сказала вона "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас у пресслужбі партії "Слуга народу" повідомили, що йдеться про 50-й і 87-й одномандатні виборчі округи. Також після з'їзду відбудеться брифінг голови партії Олександра Корнієнка і кандидатів у народні депутати України від партії на цих округах.

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Як повідомлялося, проміжні вибори в округах №50 і №87 до Верховної Ради відбудуться 28 березня 2021 р.

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Куда съезжают?
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09.02.2021 14:40 Відповісти
Народ, а есть у нас что-то типа Новичка?
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09.02.2021 14:51 Відповісти
Да нафига тебе новичок?
Вкинь им туда взрывпакет - они собственным дерьмом истекут.
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09.02.2021 14:53 Відповісти
Да что-то текут-текут они говном, да не истекают. Не в этом их смерть. Точно! "Слуга народу" завтра проведе з'їзд, - нардепка Кравчук - Цензор.НЕТ 8846
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09.02.2021 15:01 Відповісти
А ты попробуй. Будеш долго смеятся
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09.02.2021 15:08 Відповісти
Да насмеялся уже... болит все с такого смеху.
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09.02.2021 15:14 Відповісти
"Слуга народа" завтра проведет съезд, - нардеп Кравчук

Сто лет спустя. Нью-большевики с нью-евреем-Вовой во главе. Ничего не меняется в этой стране "Слуга народу" завтра проведе з'їзд, - нардепка Кравчук - Цензор.НЕТ 6740
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09.02.2021 14:59 Відповісти
У Зеленского готовятся к роспуску Рады. Озвучена причина
Ходят слухи, что, после утверждения реформы об уменьшении количества нардепов до 300, президент Владимир Зеленский объявит о роспуске Верховной Рады. После этого, как результат, будут объявлены досрочные выборы. К такому сценарию, якобы, готовятся в Офисе Президента. Тем временем, источник утверждает, что уже сейчас идет работа по формированию избирательных штабов партии «Слуга народа». И, новые выборы, как и предыдущие, власть, как бы, планирует выиграть благодаря социальным сетям. Главное, чтобы не получилось как с TikTok кандидата в мэры Киева Ирины Верещук.
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09.02.2021 15:02 Відповісти
Ослик абиделся,он узнал что он ОСЕЛ.
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09.02.2021 15:30 Відповісти
Не знаю, чи вистачить голосів для запровадження норми про 300 нардепів (вірогідно, що не знайдуть); але достроковий розспуск Верховної Ради можливий лише з-за вимоги нового Майдану.
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09.02.2021 15:40 Відповісти
Видосик будет??
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09.02.2021 15:04 Відповісти
Увесь вечір на манежі - Два піаністи!
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09.02.2021 15:22 Відповісти
Дубінського виженуть з уродів (хоч сам він уродом залишиться), і призначать нового керівника Київського облосередку.
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09.02.2021 15:42 Відповісти
 
 