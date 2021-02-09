"Слуга народу" завтра проведе з'їзд, - нардепка Кравчук
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Політична партія "Слуга народу" в середу проведе з'їзд, на якому розгляне висування кандидатів у двох округах на довиборах до Верховної Ради, повідомила заступниця глави однойменної фракції Євгенія Кравчук.
"На з'їзді розглядатимуться два питання: висунення у двох округах - в Івано-Франківській та Донецькій областях. Інших питань на порядку денному немає", - сказала вона "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Водночас у пресслужбі партії "Слуга народу" повідомили, що йдеться про 50-й і 87-й одномандатні виборчі округи. Також після з'їзду відбудеться брифінг голови партії Олександра Корнієнка і кандидатів у народні депутати України від партії на цих округах.
Як повідомлялося, проміжні вибори в округах №50 і №87 до Верховної Ради відбудуться 28 березня 2021 р.
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