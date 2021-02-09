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Дискуссий об отмене 12-летнего школьного обучения в Украине нет, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Общество

Дискуссий об отмене 12-летнего школьного обучения в Украине нет, - Шкарлет

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что об отмене двенадцатилетнего обучения дискуссии не ведутся.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Шкарлет заявил в ходе форума "Украина 30".

"Об отмене двенадцатилетнего образования я таких дискуссий не помню...", - сказал министр.

Что касается вопроса о начале образования с 5-ти лет, то Шкарлет отметил, что он возник в связи с множеством обращений, о том, что дети очень поздно заканчивают обучение в школе.

По его словам, в мире есть много разных подходов к решению этого вопроса.

В связи с этим глава Минобразования обращался к руководителям областных управлений образования провести срез по громадам в отношении такого подхода.

В свою очередь, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак (фракция "Слуга народа") подчеркнул, что вопрос отмены двенадцатилетнего образования никто в Украине не обсуждает.

Что касается начала обучения с 5-ти лет, по его мнению, это возможно, но такой вариант не походит всем, так как у разных детей разные психофизические возможности в таком возрасте.

"Можно ли об этом говорить на уровне всей страны, то думаю, что нет. Можно ли дать выбор идти в 5 лет? Можно, и ничего это не запрещает делать и сейчас", - подчеркнул Бабак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменения в ВНО сейчас рассматриваются только в контексте ситуации с коронавирусом, - Шкарлет

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Топ комментарии
+2
бред пишешь. училок никто не спрашивает. они только вьіполняют.
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09.02.2021 20:40
+1
Ради чего мариновать ребенка (к концу уже взрослого с бородой) 12 лет в школе?
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09.02.2021 17:09
+1
Учить с 5-ти лет это вообще глупость. Зачем все эти эксперименты над бедными украинскими детишками.
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09.02.2021 17:12
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Ради чего мариновать ребенка (к концу уже взрослого с бородой) 12 лет в школе?
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09.02.2021 17:09 Ответить
10-12 клас тепер повинен готувати до професії. там повинно бути менше загальноосвітніх предметів, а більше за обраним фахом.
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09.02.2021 20:31 Ответить
Учить с 5-ти лет это вообще глупость. Зачем все эти эксперименты над бедными украинскими детишками.
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09.02.2021 17:12 Ответить
чтоб была надпись для туристов в будущем "пустыня Украина"
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09.02.2021 19:51 Ответить
ніхто і не планував вчити з 5 років у розумінні совків. мається на увазі у ігровій формі давати якісь знання дошкільнятам. що зараз і так робиться, лише без держави. тепер держава вирішила то під себе підгребти.
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09.02.2021 20:33 Ответить
шкарлєт,баран, ти ще зроби 15лєт обучєнія.
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09.02.2021 17:45 Ответить
зроблять! украинцам в тупое рыло уже сделали --- девки в 18 лет по школе будут лазить - телицы менструальные -раньше в 18 - это ВТОРОЙ курс института! - это вдобавок ко второй букве Г с хвостом и к словечкам типа ЕТЕР - для умалишенных
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09.02.2021 19:49 Ответить
перед тем как ляпать узким мозгом по клаве, узнала бьі, что 10-12 клас не будет в школе. они будут студентами лицеев, а єто отдельное заведение.
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09.02.2021 20:36 Ответить
если молодой человек в 17 лет не имеет возможности стать студентом ВУЗа,в том числе и в Польше, то все остальные промежуточные лицеи - надуманная фигня.
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10.02.2021 06:49 Ответить
Європа вчиться і такі як ти там вчаться.
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09.02.2021 20:34 Ответить
Дебилам-критиканам следует знать, что означает слово "студиенколедж" в Германии например и почему для немцев его нет, а для наших вундеркиндов есть...
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09.02.2021 18:19 Ответить
подгонка укринского мозга для учебьі в вьібранной европейской стране.
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09.02.2021 20:37 Ответить
Это все учительское лобби им надо больше учеников и больше часов без контроля качества. Надо как раньше всех троечников послн 8 лет в ПТУ, собрать сводные классы тех кто может и хочет учиться и давать им или точные науки или какое-то искусство
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09.02.2021 18:21 Ответить
бред пишешь. училок никто не спрашивает. они только вьіполняют.
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09.02.2021 20:40 Ответить
Щоб дискутувати бажано знайти адекватного співрозмовника. Про що можна говорити з позеленівшим ригом-плагіатором?
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09.02.2021 19:16 Ответить
Цікаво, а Шкарлет розуміє суть реформи "НУШ" та чому постійно "мусолять" цю тему про 12-ть років?! Він звагалі знає наскільки років ця реформа розрахована (і коли реформа НУШ завершиться, то самого Шкарлета вже не буде на посаді МОН 100%) та що таке "профілізація" після 10го класу?
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09.02.2021 19:53 Ответить
"профілізація" --- це профанолізація --- пройдеш цю профанація, а потім у ВУЗ не поступиш, а як поступиш, то нафіга рік чи ДВА втратив
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09.02.2021 19:59 Ответить
три роки. 10-12 клас - профільна школа. ну якщо не вступив, то приватна проблема. чи ти думаєш, що така профілізація - гарантія усьому?
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09.02.2021 20:38 Ответить
 
 