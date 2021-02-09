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Дискусії про скасування 12-річного шкільного навчання в Україні нема, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Дискусії про скасування 12-річного шкільного навчання в Україні нема, - Шкарлет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявляє, що про скасування дванадцятирічного навчання дискусії не проводяться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Шкарлет заявив під час форуму "Україна 30".

"Про скасування дванадцятирічної освіти я таких дискусій не пам'ятаю", - сказав міністр.

Щодо питання про початок освіти з 5 років міністр зазначив, що воно виникло у зв'язку з безліччю звернень про те, що діти дуже пізно завершують навчання в школі.

За його словами, у світі є багато різних підходів до вирішення цього питання.

У зв'язку з цим він звертався до керівників обласних управлінь освіти провести зріз за громадами стосовно такого підходу.

У свою чергу голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак (фракція "Слуга народу") наголосив, що питання скасування дванадцятирічної освіти ніхто в Україні не обговорюється.

Щодо початку навчання з 5 років, на його думку, це можливо, але такий варіант не походить усім, оскільки в різних дітей різні психофізичні можливості в такому віці.

"Чи можна про це говорити на рівні всієї країни - думаю, що ні. Чи можна дати вибір іти в 5 років? Можна, і нічого це не забороняє робити й зараз", - наголосив Бабак.

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Топ коментарі
+2
бред пишешь. училок никто не спрашивает. они только вьіполняют.
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09.02.2021 20:40
+1
Ради чего мариновать ребенка (к концу уже взрослого с бородой) 12 лет в школе?
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09.02.2021 17:09
+1
Учить с 5-ти лет это вообще глупость. Зачем все эти эксперименты над бедными украинскими детишками.
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09.02.2021 17:12
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Ради чего мариновать ребенка (к концу уже взрослого с бородой) 12 лет в школе?
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09.02.2021 17:09 Відповісти
10-12 клас тепер повинен готувати до професії. там повинно бути менше загальноосвітніх предметів, а більше за обраним фахом.
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09.02.2021 20:31 Відповісти
Учить с 5-ти лет это вообще глупость. Зачем все эти эксперименты над бедными украинскими детишками.
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09.02.2021 17:12 Відповісти
чтоб была надпись для туристов в будущем "пустыня Украина"
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09.02.2021 19:51 Відповісти
ніхто і не планував вчити з 5 років у розумінні совків. мається на увазі у ігровій формі давати якісь знання дошкільнятам. що зараз і так робиться, лише без держави. тепер держава вирішила то під себе підгребти.
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09.02.2021 20:33 Відповісти
шкарлєт,баран, ти ще зроби 15лєт обучєнія.
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09.02.2021 17:45 Відповісти
зроблять! украинцам в тупое рыло уже сделали --- девки в 18 лет по школе будут лазить - телицы менструальные -раньше в 18 - это ВТОРОЙ курс института! - это вдобавок ко второй букве Г с хвостом и к словечкам типа ЕТЕР - для умалишенных
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09.02.2021 19:49 Відповісти
перед тем как ляпать узким мозгом по клаве, узнала бьі, что 10-12 клас не будет в школе. они будут студентами лицеев, а єто отдельное заведение.
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09.02.2021 20:36 Відповісти
если молодой человек в 17 лет не имеет возможности стать студентом ВУЗа,в том числе и в Польше, то все остальные промежуточные лицеи - надуманная фигня.
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10.02.2021 06:49 Відповісти
Європа вчиться і такі як ти там вчаться.
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09.02.2021 20:34 Відповісти
Дебилам-критиканам следует знать, что означает слово "студиенколедж" в Германии например и почему для немцев его нет, а для наших вундеркиндов есть...
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09.02.2021 18:19 Відповісти
подгонка укринского мозга для учебьі в вьібранной европейской стране.
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09.02.2021 20:37 Відповісти
Это все учительское лобби им надо больше учеников и больше часов без контроля качества. Надо как раньше всех троечников послн 8 лет в ПТУ, собрать сводные классы тех кто может и хочет учиться и давать им или точные науки или какое-то искусство
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09.02.2021 18:21 Відповісти
бред пишешь. училок никто не спрашивает. они только вьіполняют.
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09.02.2021 20:40 Відповісти
Щоб дискутувати бажано знайти адекватного співрозмовника. Про що можна говорити з позеленівшим ригом-плагіатором?
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09.02.2021 19:16 Відповісти
Цікаво, а Шкарлет розуміє суть реформи "НУШ" та чому постійно "мусолять" цю тему про 12-ть років?! Він звагалі знає наскільки років ця реформа розрахована (і коли реформа НУШ завершиться, то самого Шкарлета вже не буде на посаді МОН 100%) та що таке "профілізація" після 10го класу?
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09.02.2021 19:53 Відповісти
"профілізація" --- це профанолізація --- пройдеш цю профанація, а потім у ВУЗ не поступиш, а як поступиш, то нафіга рік чи ДВА втратив
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09.02.2021 19:59 Відповісти
три роки. 10-12 клас - профільна школа. ну якщо не вступив, то приватна проблема. чи ти думаєш, що така профілізація - гарантія усьому?
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09.02.2021 20:38 Відповісти
 
 