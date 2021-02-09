"Слуги народа" проведут съезд на день позже, чем планировали

Съезд политической партии "Слуга народа" состоится в четверг, 11 февраля, вместо среды, как было запланировано изначально.

Об этом сообщила заместитель главы одноименной фракции В верховной Раде Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Съезд перенесли на четверг. Это не связано с тем, что будут какие-то новые вопросы в повестке дня (кроме выдвижения кандидатов по 50-му и 87-м избирательных округах на промежуточных выборах в Раду. - Ред.). Это рабочий момент, связанный с графиком делегатов и будущих кандидатов", – пояснила Кравчук.

В пресс-службе партии "Слуга народа" уточнили, что после съезда также состоится брифинг председателя партии Александра Корниенко и кандидатов в народные депутаты Украины от партии на 50-м и 87-м избирательных округах на промежуточных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 28 марта 2021 года.

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