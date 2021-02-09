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Новости Политика Украины
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"Слуги народа" проведут съезд на день позже, чем планировали

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуги народа" проведут съезд на день позже, чем планировали

Съезд политической партии "Слуга народа" состоится в четверг, 11 февраля, вместо среды, как было запланировано изначально.

Об этом сообщила заместитель главы одноименной фракции В верховной Раде Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Съезд перенесли на четверг. Это не связано с тем, что будут какие-то новые вопросы в повестке дня (кроме выдвижения кандидатов по 50-му и 87-м избирательных округах на промежуточных выборах в Раду. - Ред.). Это рабочий момент, связанный с графиком делегатов и будущих кандидатов", – пояснила Кравчук.

В пресс-службе партии "Слуга народа" уточнили, что после съезда также состоится брифинг председателя партии Александра Корниенко и кандидатов в народные депутаты Украины от партии на 50-м и 87-м избирательных округах на промежуточных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 28 марта 2021 года.

Также на Цензор.НЕТ: Рейтинг партий: "СН" - 22,2%, ОПЗЖ - 21,9%, "ЕС" - 18,1%, "Батькивщина" - 10,3%, - опрос Центра Разумкова

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Топ комментарии
+4
"...брифинг ... кандидатов в народные депутаты Украины от партии на 50-м и 87-м избирательных округах".

"Слуги народу" проведуть з'їзд на день пізніше, ніж планували - Цензор.НЕТ 4749
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09.02.2021 21:30
+3
Слуги Наріда нагадують мені повій які конкурують за увагу клієнта та називають одна одну триперносифвлістичними спідоносками, хоча в шкірвендиспансері вони стоять тихо.
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09.02.2021 20:56
+3
«Слуги наріда» - це опариши ожепезе, чи як там це постригіаське кодло зветься.
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09.02.2021 20:57
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Будут открывать "третий конверт"? "Слуги народа" проведут съезд на день позже, чем планировали - Цензор.НЕТ 8714
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09.02.2021 20:49 Ответить
та не.. отходят от тестирования сосен в воскресенье "Слуги народа" проведут съезд на день позже, чем планировали - Цензор.НЕТ 8522
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09.02.2021 20:52 Ответить
Слуги Наріда нагадують мені повій які конкурують за увагу клієнта та називають одна одну триперносифвлістичними спідоносками, хоча в шкірвендиспансері вони стоять тихо.
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09.02.2021 20:56 Ответить
Будут решать кто поедет провожать корабельную сосну... Киева сейчас локти кусает...
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09.02.2021 20:50 Ответить
Зеленое "Шапито" не укладывается в график сбора всех клоунов.
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09.02.2021 20:56 Ответить
«Слуги наріда» - це опариши ожепезе, чи як там це постригіаське кодло зветься.
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09.02.2021 20:57 Ответить
цей день - незворотня втрата для світової політики
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09.02.2021 20:57 Ответить
Ну то в сценарії "слуги наріда" так і є. В останньому сезоні Украіна пошматована на 25 частин.
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09.02.2021 20:59 Ответить
Это уже беда, надо же такому.
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09.02.2021 20:58 Ответить
Вухаста еліта
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09.02.2021 20:59 Ответить
А Яременко закажет на съезд женщин с антисоциальной жизненной позицией?!
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09.02.2021 20:59 Ответить
работа безкінечна знуренна праця слуги наріда. а ********* ж хочется хоть інколи

"Слуги народа" проведут съезд на день позже, чем планировали - Цензор.НЕТ 8850
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09.02.2021 21:05 Ответить
Так может в этом и проблема? Что когда они пишут законы они думают про ****...ся?! А потом принимают закон и народ прямо чувствует что его **..т!
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09.02.2021 21:08 Ответить
Не успевают пиндюлюну всем слугам впендюрить для придания правильного вектора)
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09.02.2021 21:04 Ответить
Може це й партія, але не політична. І найважливіше питання, яке перед нею стояло й стоїть - як все просрати.
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09.02.2021 21:04 Ответить
уже и сьезд не могут во время собрать.. клоуны *** "Слуги народу" проведуть з'їзд на день пізніше, ніж планували - Цензор.НЕТ 4447
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09.02.2021 21:10 Ответить
"...брифинг ... кандидатов в народные депутаты Украины от партии на 50-м и 87-м избирательных округах".

"Слуги народу" проведуть з'їзд на день пізніше, ніж планували - Цензор.НЕТ 4749
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09.02.2021 21:30 Ответить
То на кузню кадрів до Трускавця))
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09.02.2021 21:35 Ответить
На день пізніше ніж планували - от лишенько! Сумна новина.
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09.02.2021 22:09 Ответить
 
 