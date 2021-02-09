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Новини Політика України
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"Слуги народу" проведуть з'їзд на день пізніше, ніж планували

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуги народу" проведуть з'їзд на день пізніше, ніж планували

З'їзд політичної партії "Слуга народу" відбудеться у четвер, 11 лютого, замість середи, як було заплановано спочатку.

Про це повідомила заступниця голови однойменної фракції у верховній Раді Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З'їзд перенесли на четвер. Це не пов'язано з тим, що будуть якісь нові питання в порядку денному (крім висунення кандидатів по 50-му і 87-му виборчих округах на проміжних виборах у Раду. - Ред.). Це робочий момент, пов'язаний з графіком делегатів і майбутніх кандидатів", - пояснила Кравчук.

У пресслужбі партії "Слуга народу" уточнили, що після з'їзду також відбудеться брифінг голови партії Олександра Корнієнка і кандидатів у народні депутати України від партії на 50-му і 87-му виборчих округах на проміжних виборах до Верховної Ради, які відбудуться 28 березня 2021 року.

Читайте також: "Слуга народу" завтра проведе з'їзд, - нардепка Кравчук

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Топ коментарі
+4
"...брифинг ... кандидатов в народные депутаты Украины от партии на 50-м и 87-м избирательных округах".

"Слуги народу" проведуть з'їзд на день пізніше, ніж планували - Цензор.НЕТ 4749
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09.02.2021 21:30
+3
Слуги Наріда нагадують мені повій які конкурують за увагу клієнта та називають одна одну триперносифвлістичними спідоносками, хоча в шкірвендиспансері вони стоять тихо.
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09.02.2021 20:56
+3
«Слуги наріда» - це опариши ожепезе, чи як там це постригіаське кодло зветься.
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09.02.2021 20:57
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Будут открывать "третий конверт"? "Слуги народа" проведут съезд на день позже, чем планировали - Цензор.НЕТ 8714
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09.02.2021 20:49 Відповісти
та не.. отходят от тестирования сосен в воскресенье "Слуги народа" проведут съезд на день позже, чем планировали - Цензор.НЕТ 8522
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09.02.2021 20:52 Відповісти
Слуги Наріда нагадують мені повій які конкурують за увагу клієнта та називають одна одну триперносифвлістичними спідоносками, хоча в шкірвендиспансері вони стоять тихо.
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09.02.2021 20:56 Відповісти
Будут решать кто поедет провожать корабельную сосну... Киева сейчас локти кусает...
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09.02.2021 20:50 Відповісти
Зеленое "Шапито" не укладывается в график сбора всех клоунов.
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09.02.2021 20:56 Відповісти
«Слуги наріда» - це опариши ожепезе, чи як там це постригіаське кодло зветься.
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09.02.2021 20:57 Відповісти
цей день - незворотня втрата для світової політики
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09.02.2021 20:57 Відповісти
Ну то в сценарії "слуги наріда" так і є. В останньому сезоні Украіна пошматована на 25 частин.
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09.02.2021 20:59 Відповісти
Это уже беда, надо же такому.
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09.02.2021 20:58 Відповісти
Вухаста еліта
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09.02.2021 20:59 Відповісти
А Яременко закажет на съезд женщин с антисоциальной жизненной позицией?!
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09.02.2021 20:59 Відповісти
работа безкінечна знуренна праця слуги наріда. а ********* ж хочется хоть інколи

"Слуги народа" проведут съезд на день позже, чем планировали - Цензор.НЕТ 8850
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09.02.2021 21:05 Відповісти
Так может в этом и проблема? Что когда они пишут законы они думают про ****...ся?! А потом принимают закон и народ прямо чувствует что его **..т!
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09.02.2021 21:08 Відповісти
Не успевают пиндюлюну всем слугам впендюрить для придания правильного вектора)
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09.02.2021 21:04 Відповісти
Може це й партія, але не політична. І найважливіше питання, яке перед нею стояло й стоїть - як все просрати.
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09.02.2021 21:04 Відповісти
уже и сьезд не могут во время собрать.. клоуны *** "Слуги народу" проведуть з'їзд на день пізніше, ніж планували - Цензор.НЕТ 4447
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09.02.2021 21:10 Відповісти
"...брифинг ... кандидатов в народные депутаты Украины от партии на 50-м и 87-м избирательных округах".

"Слуги народу" проведуть з'їзд на день пізніше, ніж планували - Цензор.НЕТ 4749
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09.02.2021 21:30 Відповісти
То на кузню кадрів до Трускавця))
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09.02.2021 21:35 Відповісти
На день пізніше ніж планували - от лишенько! Сумна новина.
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09.02.2021 22:09 Відповісти
 
 