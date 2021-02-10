ОП поощрял Дубинского работать против Порошенко, но его кинули, - СМИ
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Александр Дубинский, исключенный из фракции "Слуга народа", участвовал в истории с "пленками Деркача" с ведома Офиса Президента.
Об этом со ссылкой на источник в окружении Коломойского пишет "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает: у Коломойского считают, что Дубинского "кинули".
"Дубинского кинули и очень некрасиво. Он работал не против Байдена, а против Порошенко. И Банковая ему молча подмигивала, поощряла, когда они с Деркачем делали то, что делали. А потом о него просто вытерли ноги. Теперь же у него, как в 37-м году: люди переходят на другую сторону улицы, когда его видят", - рассказывает собеседник УП в близком окружении Коломойского.
Как известно, Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" 1 февраля.
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говорим "гАвно", подразумеваем Дубинский..
который известен свое гавноГавкатней, и тупой собачье мордой, в которую сунули одновременно десяток санкционных херов..
На самом деле это плохо, т.к. глупый враг лучше умного. Мертвечук с дерьмаком глупые, посмотрим, кто теперь пройдет кастинг.
Це ж аксіома, де вата, там "узкій дух". І "винні" в цьому, завжди, чи Обама, чи Порошенко, чи Байден.
Вони всією сворою риють під Пороха.
Гадюшник.
До недавних пор этой жабе мохнорылой было все равно чужое мнение, он считал себя первым после Бени. Когда в его тупой собачий рот прилетело, начались поиски предателей. А нет предателей, вася! Есть ты, конченный гандон и есть Бог, который все видит. И чем круче ты косячишь, тем жестче прилетит. Это еще не все, мудак. Когда будут распинать Беню, ты будешь рядом. Вас одними гвоздями приколотят, как мясо на шампур.
За Пороха ему ничего и не влепили. Только за Байдена.
Это значит, человек смется. А когда человек смеется? когда шутит. У тебя иначе?
Дубинский.
Наступив на хвосты
Как ножом по горлу
Антикоррупционные Веб-листы
И Дубинского Александра домены
Коррупционные рубит органы
Безо всякого табу,
Они аннигилировали бонусы
Вовремя созданной Абанту
Они определили градусы
Влечения непотребного широту,
Они Раскопали ландыши
Власти нашей стадности в быту,
Они иноходцы ***** и Настоящие Палтусы
Видят только в округе №94-Е справа на лету!!!
И в 94 выборочном округе вплавь вырвав волосы -
Депутата Кононенкo выгнали с Янтарной комнаты,
И честь Дубинский не променял на гладиолусы
Достойно представив нашу Сторону.
Но этим малограмотным и не имеющим никакого политического опыта людям, по дури народной ставшими властью, тягаться с Порошенко выйдет себе дороже.
Уж открывать дело на Байдена, даже если хотели догнать Порошенко, это же было верхом идиотизма, а навязчивое желание "посадить Порошенко" и толкало этих неадекватов на такой идиотизм.
Они все, кто сейчас играет роль власти по сравнению с Порошенко, опытнейшим политиком, всегда при любом раскладе находившемся во власти и имеющим авторитет и обширные связи в большинством политиков мирового уровня, просто убогая сельская самодеятельность.
И пишу я это не потому, что фанатка Петра Алексеевича, а потому что это объективная данность.
Сподіваюсь так буде і з журнашлюхою Мосійчук, і з Го
ндордоном.