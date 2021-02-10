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Новини Політика України
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Деркач Андрій (90) Коломойський (1063) Порошенко (8155) Офіс Президента (1315) Дубінський Олександр (349)

ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ

Олександр Дубінський, виключений із фракції "Слуга народу", брав участь в історії з "плівками Деркача" з відома Офісу Президента.

Про це з посиланням на джерело в оточенні Коломойського пише "Українська правда", передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає: у Коломойського вважають, що Дубінського "кинули".

"Дубінського кинули і дуже негарно. Він же працював не проти Байдена, а проти Порошенка. І Банкова йому мовчки підморгувала, заохочувала, коли вони з Деркачем робили те, що робили. А потім об нього просто витерли ноги. Тепер же у нього, як у 37-му році: люди переходять на інший бік вулиці, коли його бачать", – розповідає співрозмовник УП в близькому оточенні Коломойського.

Як відомо, Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" 1 лютого.

Читайте: Дубінський здобув велике міжнародне визнання - на рівні США. Пишатися треба! - "слуга народу" Потураєв

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Топ коментарі
+50
Может люди переходят на другую сторону улицы потому что он гавно а не потому что как в 37 году?
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10.02.2021 12:10
+32
А как там брат-дегенерат бужанский ?
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10.02.2021 12:11
+28
говорим "Дубинский", подразумеваем "гАвно"..
говорим "гАвно", подразумеваем Дубинский..
который известен свое гавноГавкатней, и тупой собачье мордой, в которую сунули одновременно десяток санкционных херов..
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10.02.2021 12:14
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Может люди переходят на другую сторону улицы потому что он гавно а не потому что как в 37 году?
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10.02.2021 12:10 Відповісти
)))
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10.02.2021 12:12 Відповісти
говорим "Дубинский", подразумеваем "гАвно"..
говорим "гАвно", подразумеваем Дубинский..
который известен свое гавноГавкатней, и тупой собачье мордой, в которую сунули одновременно десяток санкционных херов..
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10.02.2021 12:14 Відповісти
А как там брат-дегенерат бужанский ?
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10.02.2021 12:11 Відповісти
этот хитрее.. затих и не высовывается..
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10.02.2021 12:14 Відповісти
Так вважають лише зрадники, які під час революції гідності вибрали сторону ворога. Валіть запоребрик з ненависної вами країни.
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10.02.2021 12:24 Відповісти
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ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4587 Кто ненавидит Порошенко, тот ненавидит Украину! ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 336
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10.02.2021 12:32 Відповісти
Медведчук неужели ты?
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10.02.2021 12:45 Відповісти
Хто-б, сумнівався? Однак, своя сорочка ближча до тіла..." - хай, краще, ФБР і Госдеп розбираються з Деркачем і Дубінським, ніж цікавляться грошима "бабушки Бені", на кіпрських рахунках Зеленського...
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10.02.2021 12:12 Відповісти
Зараз у Зєлі розкручують інший антипорошенківський проект,-за допомогою "свідчень" напівбожевільного Жванії. Ідіоти.
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10.02.2021 12:13 Відповісти
та кому він потрібен? ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9092 - самі тут розкручуєте... жванія вже був ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7785
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10.02.2021 12:46 Відповісти
Ну то ясно и понятно было ...даже зекретин на своей прессухе тогда развонялся)))
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10.02.2021 12:13 Відповісти
А куда пропал Дерьмак, занялся своей работой, взялся за тряпки, метлу и бумажки ?..
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10.02.2021 12:13 Відповісти
Говорят,он в а.уе что мертвечука щеманули без его ведома. Может в запое.
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10.02.2021 12:19 Відповісти
Говорят, что дерьмака кинут следующим. Русня решила слить мертвечука, т.к. он много крал (что само по себе у них не преступление) и по меркам русни мало сделал. Украину в стойло не вернул. Следующий на выход после мертвечука - дерьмак.

На самом деле это плохо, т.к. глупый враг лучше умного. Мертвечук с дерьмаком глупые, посмотрим, кто теперь пройдет кастинг.
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10.02.2021 12:37 Відповісти
Там тимоха пока пригрелся на груди клоуна. Тот, который Кирилл. И потеснил дерьмака. Конкуренция, мать ее растак...
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10.02.2021 12:20 Відповісти
жмутся к зеленому телу ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8331
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10.02.2021 12:21 Відповісти
яка несподіванка - один єврей кинув іншого єврея який працював на третього єврея.
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10.02.2021 12:13 Відповісти
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Работа против Порошенко - это работа против Украины. И поэтому правильно делают слуги, что поступают как в 37-м году
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10.02.2021 12:15 Відповісти
Рот собачий ?.. Собачий. Тупой ?.. Тупой. Вот его и кинули. ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8024
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10.02.2021 12:17 Відповісти
Какие прекрасные,высокие взаимоотношения среди зелени. Просто любо-дорого посмотреть.)
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10.02.2021 12:18 Відповісти
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Как-то двояко здесь выглядит ваш пост. Вы не Порошенко имели ввиду? ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 333
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10.02.2021 12:25 Відповісти
ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1298 От Порошенко. Навіть англійським ватникам встиг в труселя нас.ати.
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10.02.2021 12:28 Відповісти
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Невероятно! Вы узнали по запаху! Браво! ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6225Это новый парфюм - "Безальтернативный". Но вам посоветую духи "Ришуча реформа N5"
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10.02.2021 12:43 Відповісти
"Ришуча реформа N5" - а шо, уже были о ней "видосики"? ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7184
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10.02.2021 13:21 Відповісти
ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1826 Якщо ви стверджуєте, що обіср.ались і засмерділись, не буду сперечатися. Вам видніше.
Це ж аксіома, де вата, там "узкій дух". І "винні" в цьому, завжди, чи Обама, чи Порошенко, чи Байден. ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5085
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10.02.2021 13:27 Відповісти
Не для цієї влади.
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10.02.2021 12:26 Відповісти
Даже Янык не кидал Своих (Думайте)
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10.02.2021 12:20 Відповісти
Не, ну не з фуйлом же ОПі ВАЗеленського воювати. Ще образиться. Не порятунком, знищеної ними економіки. Не налагодженням, знищеними ними міжнародних відносин. Не боротьбою ж з заразою.
Вони всією сворою риють під Пороха.
Гадюшник.
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10.02.2021 12:25 Відповісти
Ризиновий виріб...скоро і Беня кине.
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10.02.2021 12:31 Відповісти
дубасик собачий рот лохопед ! ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2050
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10.02.2021 12:31 Відповісти
отправили в петушиный угол такого интеллектуала ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1307
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10.02.2021 12:33 Відповісти
Дерьмак ему не заплатил ?
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10.02.2021 12:32 Відповісти
"Торпеда "мафии Коломойского. Автобіографічні тексти Олександра Дубінського (рос.).- Мой папа живет в столице ДНР. Мой папа поддерживает Путина. Я никогда в волонтерстве замечен не был. Не мое это. Родину защищать ? Не мое. Пришлось военкомат в игнор поставить. Мне русский мир очень близок. Вы поняли, Майданутые, какого я о вас мнения?
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10.02.2021 12:37 Відповісти
А какого мы о нем мнения! ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9114
До недавних пор этой жабе мохнорылой было все равно чужое мнение, он считал себя первым после Бени. Когда в его тупой собачий рот прилетело, начались поиски предателей. А нет предателей, вася! Есть ты, конченный гандон и есть Бог, который все видит. И чем круче ты косячишь, тем жестче прилетит. Это еще не все, мудак. Когда будут распинать Беню, ты будешь рядом. Вас одними гвоздями приколотят, как мясо на шампур.
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10.02.2021 12:47 Відповісти
Неудачный пример, этот перец и до плёнок был говном, просто это касалось отдельных персонажей, но когда коснулось репутации государства, а главное керманичей ..... тут уж никто терпеть не стал ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1770
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10.02.2021 12:39 Відповісти
Т.е. получается, на Пороха хвост пружинить еще опаснее, чем на Байдена?! ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2012 ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2012 ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2012
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10.02.2021 12:40 Відповісти
Ты что, тоже не соображаешь?
За Пороха ему ничего и не влепили. Только за Байдена.
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10.02.2021 12:46 Відповісти
Ты смайлики видишь? вот такие: ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3121
Это значит, человек смется. А когда человек смеется? когда шутит. У тебя иначе?
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10.02.2021 12:49 Відповісти
Фейкомет попался на антипорошенковском фейке, потому что берега попутал и прикрутил туда Байдена, кек
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10.02.2021 15:19 Відповісти
Самому Дубинскому нужно было соображалку включить.
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10.02.2021 12:44 Відповісти
За Байдена санкции,ну а за Петю сладкого лишат.. ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9808
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10.02.2021 13:10 Відповісти
А надо своей головой думать, перед тем как участвовать в провокациях "с одобрения" чьего бы то ни было. Не маленький.
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10.02.2021 13:10 Відповісти
Герой тот кто делает то,что не делает никто в определенное время .Он всегда был за справедливость.Он виноват где жил его отец.Ох вы и циники.

Дубинский.

Наступив на хвосты

Как ножом по горлу
Антикоррупционные Веб-листы
И Дубинского Александра домены
Коррупционные рубит органы

Безо всякого табу,
Они аннигилировали бонусы
Вовремя созданной Абанту
Они определили градусы

Влечения непотребного широту,
Они Раскопали ландыши
Власти нашей стадности в быту,

Они иноходцы ***** и Настоящие Палтусы

Видят только в округе №94-Е справа на лету!!!
И в 94 выборочном округе вплавь вырвав волосы -
Депутата Кононенкo выгнали с Янтарной комнаты,
И честь Дубинский не променял на гладиолусы
Достойно представив нашу Сторону.
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10.02.2021 13:24 Відповісти
Дело Порошенко-Байден быстренько закрыли, а Дубинского еще быстрее турнули. Даже удивило, что в последних видосиках Зеля не проехался по Порошенко. Можно представить, как его сейчас корежит. Байден все его карты перемешал.)
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10.02.2021 13:28 Відповісти
Чувство собственной неполноценности в сравнении с Порошенко вызывает у всех этих зелёных мразей начиная от зевовы, ненависть, которая толкает на непродуманные поступки. Таким и были эти плёнки, а то, что Дубинский участвовал в спектакле с Деркачем не по собственному решению, а с одобрения зевовы, и так понятно.
Но этим малограмотным и не имеющим никакого политического опыта людям, по дури народной ставшими властью, тягаться с Порошенко выйдет себе дороже.
Уж открывать дело на Байдена, даже если хотели догнать Порошенко, это же было верхом идиотизма, а навязчивое желание "посадить Порошенко" и толкало этих неадекватов на такой идиотизм.
Они все, кто сейчас играет роль власти по сравнению с Порошенко, опытнейшим политиком, всегда при любом раскладе находившемся во власти и имеющим авторитет и обширные связи в большинством политиков мирового уровня, просто убогая сельская самодеятельность.
И пишу я это не потому, что фанатка Петра Алексеевича, а потому что это объективная данность.
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10.02.2021 13:40 Відповісти
ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1924
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10.02.2021 13:43 Відповісти
Ну, хай надасть докази в інтернеті. Багато дубінських після звільнення кричать що, вони мають купу компромату який ось-ось опублікують, а потім всі тануть в тумані.
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10.02.2021 13:48 Відповісти
Як волонтери InformNapalm "спалили" Дубінського, Деркача та інших слуг Кремля - дивіться, 5хвилин
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10.02.2021 13:50 Відповісти
Даже фрикция слуг народа, ******* бородача в его тупой собачий рот
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10.02.2021 13:54 Відповісти
"люди переходят на другую сторону улицы, когда его видят ".
ОП заохочував Дубінського працювати проти Порошенка, але його кинули, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4638
Сподіваюсь так буде і з журнашлюхою Мосійчук, і з Гондордоном.
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10.02.2021 14:08 Відповісти
Ну це у вас такий пацифізм.Є більш дієві методи покарання українських гнид. На останніх виборах підходжу до виборчої дільниці. Перед входом за столиком в білій накидці стоїть знайомий і проводить те дибільне зеопитування. Я йому сказав: "Оце ти Василю продався жидам за тисячу гривень. Ти зганьбив свою родину". До речі не бідний, має точку побутової електроніки на ринку. Батько його покійний був патріотичних поглядів, а син виявився нікчемою.Ось це наглядний приклад словам Кобзаря:"Славних прадідів великих правнуки погані".
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10.02.2021 14:41 Відповісти
Ну то у вас ще більший пацифізм: "Оце ти Василю продався жидам за тисячу гривень... ". Ну й що він покаявся, чи змінив свої погляди? Я думаю, що коли людина бачить, як знайомі переходять на інший бік вулиці, щоб не привітатись - це тисне на психіку. А щодо журнашлюх, то порядний чоловік їх ще й на роботу не візьме.
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10.02.2021 15:04 Відповісти
У вас своя думка , у мене своя . Головне що у нас є спільне завдання -- протистояти антиукраїнській гопоті. А з тим дрібним барижкою було трохи різкіше ,не буду вдаватись в деталі. Ще можу сказатиб що кілька разів заходив до нього в магазинчик ,то ставив себе як велике цабе і всіх клієнтів мав за "чайнииків".,
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10.02.2021 16:00 Відповісти
 
 