Пенсионный возраст повысят с 1 апреля для части населения
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
С апреля 2021 года все украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, пенсионный возраст для женщин 1961 года рождения повышается с 1 апреля 2021 года. Теперь все украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет.
Нововведение предусмотрено законом, о повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, принятым в 2011 году, согласно которому каждый год пенсионный возраст для женщин увеличивался на полгода. В 2021 году произойдет последний этап повышения.
Таким образом, право на получение пенсии в возрасте 59 лет 6 месяцев имеют женщины, родившиеся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. А в 60 лет на пенсию будут выходить женщины, родившиеся после 1 апреля 1961 года.
Кроме того, пенсионной реформой 2017 года было предусмотрено постепенное повышение страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту. Начиная с 2018 года требование к стажу повышается на 12 месяцев, пока в 2028 году он не достигнет 35 лет. Сейчас право на пенсию в 60 лет имеют украинцы со стажем 28 лет. Для тех, у кого нет такого стажа, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.
По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.
Напомним, для части неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года минимальная пенсия по возрасту выросла с 2000 до 2400 грн. Это произошло в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн.
Пожалуйста, подождите...
але як завжди винен Порошенко 🤣
Хто мішає сьогоднішній зеленій владі , маючи монобвльшість , відмінити цей закон і не патякати тут зебілам про Порошенка !
Тільки психічнохворі люди , постійно в кожній темі шукають винних , які вже не при владі !
Сейчас Йуля кааак вступится за пенсов, кааак врежет злочинной владе по зубам!
Не для телевизора ли?
Почему не снижают для мужчин, у них 58 лет.
А хто?!
Може, згадаєш і про те, що " при Пороху" прийняли Закон про щорічну обов'язкову індексацію пенсій?
Звісно, не Порох прийняв. А хто ж, цікаво, цей закон похєрив?!
Кому дякувати?!
сильно меня кинул, да и многих тоже. А теперь,смотрю много желающих хотят опять надеть ему корону...Представляю,сколько ласковых комментов посыпется в мой адрес...Да,Крым наш,а путлер х""ло.
Кто в каком году и что принимал? Конкретно, а не ля-ля
томосомтермосом!
Источник: https://censor.net/ru/n3247098
Але ж для ідіота завше Порох винен.
Закон 3668-VI "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" был принят парламентом любителей шапок и крепких хозяйственников 08.07.2011
С коммунистическим приветом из Ростова.
Законопроект № 0972, (который был подан Порошенко) и который фактически отменял закон 3668-VI и возвращал женщинам право выходить в 55 лет, был провален 288 голосами, фактической зеленой коалицией с ОПЗЖ 20 мая 2020. Большой привет любителям зеленых жаб и 95-го квартала.
Есть ещё что сказать по сути, или опять будешь врать?
каждый, доживший до пенсии, считается государственным преступником и личным врагом пенсионного фонда
Если это кого то задело или обидело- забанте....
В тексте была следующая фраза: "Промедление реформой неизбежно приведет к увеличению нагрузки на экономику, уменьшению пенсий, задержкам с их выплатой. Это окончательно дискредитирует действующую систему пенсионного обеспечения".
В 1998 году президент Леонид Кучма ИЗДАЛ УКАЗ об основных направлениях пенсионной реформы.
Позже от имени Кабмина Валерия Пустовойтенко в Раду были поданы два закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и "Негосударственных пенсионных фондах".
В ноябре 2002 года премьер-министром вместо Анатолия Кинаха был назначен Виктор Янукович.
Осенью 2003-го Верховная Рада после долгих дискуссий все же приняла ключевые пенсионные законы
После победы на президентских выборах 2010 года Виктора Януковича, новая власть столкнулась с тем, что в 2011 году дефицит Пенсионного фонда составлял 30,1 млрд грн - десятую часть всех расходов общего фонда госбюджета того года.
НЕСМОТРЯ НА СЕРЬЕЗНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, КАБМИНУ АЗАРОВА УДАЛОСЬ ПРОВЕСТИ ЧЕРЕЗ РАДУ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ЖЕНЩИН С 55 ДО 60 ЛЕТ ДО 2021 ГОДА
В 2017-м Кабмин Владимира Гройсмана предпринял очередную попытку справиться с дырой в ПФ.
В ДЕКАБРЕ 2019 года в Раде появилась еще одна версия закона о накопительных пенсиях.
https://project.liga.net/projects/pension_reform/
НЕСМОТРЯ НА СЕРЬЕЗНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, КАБМИНУ АЗАРОВА УДАЛОСЬ ПРОВЕСТИ ЧЕРЕЗ РАДУ
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ЖЕНЩИН С 55 ДО 60 ЛЕТ ДО 2021 ГОДА
https://project.liga.net/projects/pension_reform/
Кто-то уже может все это открутить на 20 лет назад?
Когда Янык и кампания обворовали страну и смылись ,в казне осталась дырка от бублика. Пришлось ценой невероятных усилий все восстанавливать. Во время войны еще и госказну наполнять. Поднялись, закрепились немного, начали выруливать.
И тут "мудрый" нарід сорвал стоп-кран и выбрал клоуна, который прямо со сцены приземлился в президентское кресло. Со своей оравой маладых талантов. Развалили все, что с таким трудом было восстановлено после Яныка и теперь уже предлагают нам накопительную пензию бо все просрали со своими служками. Прибарахлились в турборежиме. 73%, проголосовавшись за них должны быть за них рады. А сами сдохнуть, чтобы зюзики жили припеваючи...
И какая получается арифметика
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На какую пенсию,на минимальную или социальную?
И где обещанная ПЕРЕПИСЬ населения???
Нех........................й платити податки в цій державі!
Сенс платити податки?! Платять податки лохи, як казав Бєня!
вдумайтесь - на полицаев Украина тратит больше, чем на пенсионеров (кроме льготных категорий пенсионеров)
Не только лишь все смогут прожить на пенсию.