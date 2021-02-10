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Новини Політика України
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Пенсійний вік підвищать з 1 квітня для частини громадян

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пенсійний вік підвищать з 1 квітня для частини громадян

Від квітня 2021 року всі українці виходитимуть на пенсію в 60 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, пенсійний вік для жінок 1961 року народження підвищується з 1 квітня 2021 року. Тепер усі українці виходитимуть на пенсію в 60 років.

Нововведення передбачено законом, про підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років, прийнятим у 2011 році, згідно з яким кожен рік пенсійний вік для жінок збільшувався на пів року. У 2021 році відбудеться останній етап підвищення.

Таким чином, право на отримання пенсії у віці 59 років 6 місяців мають жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року. У 60 років на пенсію будуть виходити жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року.

Читайте: Пенсійний вік для жінок зараз 59,5 років, про його перегляд не йдеться, - радник міністра соцполітики Шамбір

Крім того, пенсійною реформою 2017 року було передбачено поступове підвищення страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком. Починаючи з 2018 року вимога до стажу підвищується на 12 місяців, поки у 2028 році він не досягне 35 років. Зараз право на пенсію в 60 років мають українці зі стажем 28 років. Для тих, у кого немає такого стажу, передбачений вихід на пенсію в 63 роки.

Станом на 1 січня 2021 року в Україні нараховувалось 11 130 954 пенсіонери. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

Нагадаємо, для частини непрацюючих пенсіонерів з 1 січня 2021 року мінімальна пенсія за віком виросла з 2000 до 2400 грн. Це сталося у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 грн.

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Топ коментарі
+42
Василий Перминов

Пенсійний вік підвищать з 1 квітня для частини громадян - Цензор.НЕТ 9511
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10.02.2021 13:41
+36
правильно, зебилы должны страдать!!! Пенсионный возраст повысят с 1 апреля для части граждан - Цензор.НЕТ 7601
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10.02.2021 13:15
+30
Секундочку, а разве Гениталиссимус не отменил эти антинародные законы? Пенсионный возраст повысят с 1 апреля для части граждан - Цензор.НЕТ 5728
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10.02.2021 13:25
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Петро Олексійович не засновував партию регіонів !
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10.02.2021 14:46 Відповісти
Нє, Кіля Бімба казав що, то всьо абман.
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10.02.2021 15:28 Відповісти
Закон був прийнятий у 2011 році ,( хто уважно читав весь текст ) ЯнукОвощем і партією ригоаналів і комуняками ,
але як завжди винен Порошенко 🤣
Хто мішає сьогоднішній зеленій владі , маючи монобвльшість , відмінити цей закон і не патякати тут зебілам про Порошенка !
Тільки психічнохворі люди , постійно в кожній темі шукають винних , які вже не при владі !
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10.02.2021 14:17 Відповісти
Пенсійний вік підвищать з 1 квітня для частини громадян - Цензор.НЕТ 7817
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10.02.2021 14:26 Відповісти
Ну, держитесь!
Сейчас Йуля кааак вступится за пенсов, кааак врежет злочинной владе по зубам!
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10.02.2021 14:30 Відповісти
а ей не надо...Вана уже на пенсии )))))
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10.02.2021 14:55 Відповісти
таки да, но планы строит, судя по тотальному фейслифтингу.
Не для телевизора ли?
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10.02.2021 15:10 Відповісти
та да...тем более с зелеными спорить - шо у малыша печеньку забрать )))
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10.02.2021 15:18 Відповісти
Почему повышают для женщин, понятно. Средняя продолжительность жизни женщин (до коронавируса) 62 года.
Почему не снижают для мужчин, у них 58 лет.
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10.02.2021 14:39 Відповісти
Якби ******* пенсіонери у молоді роки щоночі працювали над демографічною проблемою країни, а не вивчали науковий комунізм, то й було б кому їм ті пенсії платити. Відверто кажучи, справжня трудова діяльність для багатьох пенсіонерів починається саме на пенсії. І про те щоби перекладати папірці замість махати заступом вони навіть і не мріють.
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10.02.2021 14:43 Відповісти
Наслідки пенсійної реХформи - це заслуга "сивочолого гетьмана". Це при ньому мінімальний страховий стаж підняли до 35 років (!!!) і при цьому, для розрахунку пенсій почали використовувати коефіцієнт нарахування 1%, замість 1.35%, який був до того. Тобто, стали більше працювати, а пенсію отримувати меншу. Ледве не забув: для СБУ , поліції, прокурорів і тд. і тп. залишили нарахування - 80 % (!!!) від їхньої заробітної плати + пенсійний вік не збільшили. ТАК ЩО ДЯКУЙТЕ ЗА ЦЕ - ПЕТРУ ОЛЕКСІЙОВИЧУ !!!
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10.02.2021 14:46 Відповісти
"...при ньому мінімальний страховий стаж підняли.." - тобто, не Петро Олексійович підняв?!

А хто?!
Може, згадаєш і про те, що " при Пороху" прийняли Закон про щорічну обов'язкову індексацію пенсій?
Звісно, не Порох прийняв. А хто ж, цікаво, цей закон похєрив?!
Кому дякувати?!
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10.02.2021 15:19 Відповісти
Уважніше читай. При ньому. Зменшити коефіцієнт розрахунку пенсій, збільшити пенсійний вік, а після того прийняти ЗУ про індексацію пенсій на копійки ?))) Не забудьте йому і подякувати........ "Сивочолому" подякувати.
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10.02.2021 15:56 Відповісти
В тебе яка пенсія?
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10.02.2021 16:24 Відповісти
До 2014 у меня была пенсия 206$-18040гр. После прихода ПАПа стало 80$ Сейчас,за два года,дополз до 108$. До 207 я наверное,при таких темпах-не до ползу. Уже 72!. Порох
сильно меня кинул, да и многих тоже. А теперь,смотрю много желающих хотят опять надеть ему корону...Представляю,сколько ласковых комментов посыпется в мой адрес...Да,Крым наш,а путлер х""ло.
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11.02.2021 06:40 Відповісти
Угу, еще кинули всех госслужащих с пенсией...
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10.02.2021 16:55 Відповісти
А конкретнее - что , где , когда?
Кто в каком году и что принимал? Конкретно, а не ля-ля
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10.02.2021 15:24 Відповісти
Це одна с пэрэмог сывочолого гетьмана, слава йому ы вэлыке спасыби за сонце и дощ с томосомтермосом!
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10.02.2021 16:54 Відповісти
Я по 1 списку работал....мне нормально в 2010 назначили 3000..в а 2017 пересчитали стало 7.5 к...в 19 осовременили на 17% в 2020 еще на 11% в 2021 еще на 11% осовременят
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10.02.2021 19:44 Відповісти
Срань гебнява, дякуй свого плєшивого сцаря за парєбріком.... 🤣🤣
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10.02.2021 21:06 Відповісти
Нововведение предусмотрено законом, о повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, принятым в 2011 году.
Источник: https://censor.net/ru/n3247098

Але ж для ідіота завше Порох винен.
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10.02.2021 22:07 Відповісти
Я вражений!!! Яка непохитна впевненість у власному дебілізмі...
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10.02.2021 23:55 Відповісти
Вот же надо так нагло брехать в инете, где всё проверяется на раз.
Закон 3668-VI "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" был принят парламентом любителей шапок и крепких хозяйственников 08.07.2011
С коммунистическим приветом из Ростова.

Законопроект № 0972, (который был подан Порошенко) и который фактически отменял закон 3668-VI и возвращал женщинам право выходить в 55 лет, был провален 288 голосами, фактической зеленой коалицией с ОПЗЖ 20 мая 2020. Большой привет любителям зеленых жаб и 95-го квартала.

Есть ещё что сказать по сути, или опять будешь врать?
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11.02.2021 00:58 Відповісти
***
каждый, доживший до пенсии, считается государственным преступником и личным врагом пенсионного фонда
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10.02.2021 14:57 Відповісти
Василий,можно сказать и так: пенс,если ты патриот Украины-умри.
Если это кого то задело или обидело- забанте....
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10.02.2021 18:27 Відповісти
только не патриот Украины, а патриот Пенсионного фонда)))
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10.02.2021 18:34 Відповісти
для депутатов, небось, повысят
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10.02.2021 15:06 Відповісти
В ОКТЯБРЕ 2001-ГО- ПРЕЗИДЕНТ ЛЕОНИД КУЧМА НАПИСАЛ НАРОДНЫМ ДЕПУТАТАМ ОТДЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ, ПОЛНОСТЬЮ ПОСВЯЩЕННОЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАДИКАЛЬНОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ.
В тексте была следующая фраза: "Промедление реформой неизбежно приведет к увеличению нагрузки на экономику, уменьшению пенсий, задержкам с их выплатой. Это окончательно дискредитирует действующую систему пенсионного обеспечения".
В 1998 году президент Леонид Кучма ИЗДАЛ УКАЗ об основных направлениях пенсионной реформы.
Позже от имени Кабмина Валерия Пустовойтенко в Раду были поданы два закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и "Негосударственных пенсионных фондах".
В ноябре 2002 года премьер-министром вместо Анатолия Кинаха был назначен Виктор Янукович.
Осенью 2003-го Верховная Рада после долгих дискуссий все же приняла ключевые пенсионные законы
После победы на президентских выборах 2010 года Виктора Януковича, новая власть столкнулась с тем, что в 2011 году дефицит Пенсионного фонда составлял 30,1 млрд грн - десятую часть всех расходов общего фонда госбюджета того года.

НЕСМОТРЯ НА СЕРЬЕЗНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, КАБМИНУ АЗАРОВА УДАЛОСЬ ПРОВЕСТИ ЧЕРЕЗ РАДУ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ЖЕНЩИН С 55 ДО 60 ЛЕТ ДО 2021 ГОДА
В 2017-м Кабмин Владимира Гройсмана предпринял очередную попытку справиться с дырой в ПФ.
В ДЕКАБРЕ 2019 года в Раде появилась еще одна версия закона о накопительных пенсиях.
https://project.liga.net/projects/pension_reform/
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10.02.2021 15:21 Відповісти
Грубо 11млн пенсіонерів 4 тис. середня пенсія, необхідно 44 млрд гривень. В бюджеті передбачено 20 млрд. на зелений тариф плюс тариф на передачу, плюс тариф на ее. Може ліквідувати зелений тариф і на все хватить щей залишиться?
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10.02.2021 18:32 Відповісти
Валентин Панасюк dc2c1d6f а Ахметову как жить без зеленого тарифа потом ? Снова каталой зарабатывать, в карты лохов на курорте обыгрывать ? Тес-ы построенные при Союзе вычерпали свой ресурс блоки в аварийном ремонте.
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10.02.2021 19:47 Відповісти
Еще раз для тех, кто плохо видит, слышит и много брешет

НЕСМОТРЯ НА СЕРЬЕЗНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, КАБМИНУ АЗАРОВА УДАЛОСЬ ПРОВЕСТИ ЧЕРЕЗ РАДУ
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ЖЕНЩИН С 55 ДО 60 ЛЕТ ДО 2021 ГОДА


https://project.liga.net/projects/pension_reform/
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10.02.2021 15:23 Відповісти
Повышение пенсионного возраста - то такэ... его еще при Тигипко поднимали, а вот страховой стаж в количестве 35 лет (в 25 встал у станка, в 60 вышел на пенсию), (ежемесячные отчисления ЕСВ), нет отчислений-нет пении, хоть в 80-лет, ввел великий рехформатор политрук Рева...
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10.02.2021 18:31 Відповісти
"...пенсионной реформой 2017 года было предусмотрено постепенное повышение страхового стажа...", от сиди і гадай хто, Янукович чи Зеленський провів цю "рехформу".
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10.02.2021 15:25 Відповісти
Начиналось все с Кучмы с 2001-го, прошло сколько лет? 20!
Кто-то уже может все это открутить на 20 лет назад?
Когда Янык и кампания обворовали страну и смылись ,в казне осталась дырка от бублика. Пришлось ценой невероятных усилий все восстанавливать. Во время войны еще и госказну наполнять. Поднялись, закрепились немного, начали выруливать.
И тут "мудрый" нарід сорвал стоп-кран и выбрал клоуна, который прямо со сцены приземлился в президентское кресло. Со своей оравой маладых талантов. Развалили все, что с таким трудом было восстановлено после Яныка и теперь уже предлагают нам накопительную пензию бо все просрали со своими служками. Прибарахлились в турборежиме. 73%, проголосовавшись за них должны быть за них рады. А сами сдохнуть, чтобы зюзики жили припеваючи...
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10.02.2021 16:40 Відповісти
Не хвилюйтеся, нам ще до 2045 року віддавати відсоток від ВВП за реструктуризацію боргу. То ж, не дуже там вбивайтеся на роботі.
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10.02.2021 15:33 Відповісти
Зебілам пенсія зовсім не треба!
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10.02.2021 15:52 Відповісти
Тобі свинарчук з розенблатом заплатять пенсію ту що комісар рева нарахує.
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01.03.2021 20:24 Відповісти
З чим я вас і поздоровляю,пересічні українці! Пенсійний вік підвищать з 1 квітня для частини громадян - Цензор.НЕТ 1765
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10.02.2021 16:02 Відповісти
Брехня.Мінімальна пенсія по віку 1700грн.
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10.02.2021 16:04 Відповісти
А по тарифам надо заплатить тыщи 3.
И какая получается арифметика
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10.02.2021 16:41 Відповісти
За те суддям підвищили на 22 тис грн,могли б і більше та у нас бідна країна.
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10.02.2021 16:52 Відповісти
а цим обовязково, все життя проводили аукціони судових рішень и все одно бідні.
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10.02.2021 18:43 Відповісти
І це все дякуючи минулим патріотам,котрі знов рвуться до влади,і котрі казали що обмежили пенсії всім 10тис грн.Ганьба свинарнику.
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10.02.2021 18:47 Відповісти
это не пенсия, это соц.выплата)
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10.02.2021 18:33 Відповісти
Мінімальна пенсія,а соцвиплата 1900.
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10.02.2021 18:42 Відповісти
В ЄС ще 20 років тому в деяких країнах на пенсію ішли і чоловіки, і жінки в 65 років. Але якщо маєш один рік пенсійного стажу і хворієш, то маєш соц допомогу 430 евро. Або не працюєш, а в 65 років платять замість пенсії соц. допомогу. Ціни такі, як у нас, або нижчі.
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10.02.2021 20:23 Відповісти
Сейчас право на пенсию в 60 лет имеют украинцы со стажем 28 лет. Для тех, у кого нет такого стажа, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

На какую пенсию,на минимальную или социальную?
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10.02.2021 16:06 Відповісти
Если не успеют то пойдут в 65 лет и без стажа будет социалка
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10.02.2021 17:21 Відповісти
Нет,при этих условиях 60 и 28,какая пенсия соцц или минимальная?
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10.02.2021 17:32 Відповісти
Зюзя и Шмыгаль предлагают вам накопительную пенсию.
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10.02.2021 16:24 Відповісти
тоже мне два Льони Голубкова))
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11.02.2021 10:40 Відповісти
Рехворматоры уевы.
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10.02.2021 17:26 Відповісти
чтоб меньше платить пенсам, один хрен на 100 баксов не прожить
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10.02.2021 17:43 Відповісти
Пример самый дурацкий, который только только можно придумать
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10.02.2021 18:08 Відповісти
Вот интересно куда они девают бабло? Пенс.возраст увеличили на 5 лет, коэффициент снизили с 1,5% до 1, крымские пенсионеры отвалились, половина донбасских либо в раше, либо на Миротворце, война и ковид выкосили тоже прилично, продолжительность жизни катастрофа - многие платя всю жизнь взнос не доживают до пенсии или на первых годах пенсии уходят, а что творится на дорогах - погибают как на войне. Пенсия 1769 или 2100грн это истребление стариков при таких ценах на всё... и всё равно дотируя Пенс.фонд из бюджета там уже не дыра а ПРОРВА! Не пора ли эту кормушку потрясти хорошенько?
И где обещанная ПЕРЕПИСЬ населения???
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10.02.2021 18:24 Відповісти
Висновок один!


Нех........................й платити податки в цій державі! Пенсійний вік підвищать з 1 квітня для частини громадян - Цензор.НЕТ 2021
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10.02.2021 18:33 Відповісти
1апр шутейка Пенсійний вік підвищать з 1 квітня для частини громадян - Цензор.НЕТ 2790
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10.02.2021 18:34 Відповісти
а ще в мене є питаннячко до панів в котрих точно є собаки, до пана Олега Ляшка та пана Юрія Луценко - чи вистачає вам 1769грн чи навіть 2100 на утримання вашої собаки? та чи збирають ваші собаки картон та пляшки?
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10.02.2021 18:37 Відповісти
1769 грн чи навіть 2100 грн - это размер пенсии подавляющего большинства украинских пенсионеров. И да, зеленые мрази издеваются над пенсионерами как сами хотят
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11.02.2021 10:37 Відповісти
КТО ПЛАТИТ ТОТ ЛОХ !)
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10.02.2021 19:02 Відповісти
Старики будут бомжевать.
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10.02.2021 19:23 Відповісти
Если у человека хотя бы есть 1 год стажу он должен получать пенсию ИМХО.
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10.02.2021 19:24 Відповісти
Прикольно так... Людина наприклад платила 20 - 30 років податки і отримає х.....й на палці!
Сенс платити податки?! Платять податки лохи, як казав Бєня!
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10.02.2021 19:26 Відповісти
Головне для наших мафіозних пройдисвітів при владі, щоб люди все життя платили собі на пенсію податками, але до тієї пенсії не доживали((

Пенсійний вік підвищать з 1 квітня для частини громадян - Цензор.НЕТ 8524
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10.02.2021 19:54 Відповісти
а когда вы наработаете 35 лет стажа, зеленский со шмыгалем скажут, что пенсия отменяется. собственно уже сейчас пенсии платятся исключительно за счет внешних заимствований. пенсии или зарплата сотрудникам полиции. и не факт, что кредитор после очередного пьяного расстрела изнасилования в райотделе или принятия 2695 не решит, что нечего тратить американские деньги на украинских полицаев.

вдумайтесь - на полицаев Украина тратит больше, чем на пенсионеров (кроме льготных категорий пенсионеров)
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10.02.2021 22:03 Відповісти
а что с пешехода взять - они же нищие) другое дело водителя - у них можно отобрать последние на бензин 500 грн. и сказать, что нет полиции на дорогах я бы не сказал - только и ждут кого бы облапошить
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11.02.2021 10:35 Відповісти
Опачки! А ось і ще один закон аля "как на расєє"! Вітаю зебуїнів з такою досить непоганою перемогою!
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10.02.2021 22:05 Відповісти
Это якуневич с азировым...
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10.02.2021 22:42 Відповісти
А совсем недавно ржали над кацапами, когда им пенсионный возраст увеличили.
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11.02.2021 01:22 Відповісти
Если кто то еще надеется на гос пенсию , то спешу вас разочаровать , пенсии не будет не надейтесь. Неее точнее будет у : Депутатов , судей , прокуроров и для того что бы они ее получали вы и платите налоги . А вам не положено не хрена . По тому как в Китае или надежда на детей или вкалывать пока не сдохнете.
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11.02.2021 09:54 Відповісти
Пенсионеры читают название статьи....Пенсию повысят 1 апреля Пенсійний вік підвищать з 1 квітня для частини громадян - Цензор.НЕТ 5896
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11.02.2021 10:02 Відповісти
Пред пенсионерам и пенсионерам нужно разрешить подрабатывать ,чтобы их не трогали только фискальные органы, фескалам только нужно следить чтобы в фирмах таких полу пенсов и пенсов мелькало не больше двух или трёх
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11.02.2021 10:08 Відповісти
Не только лишь все смогут дожить до пенсии
Не только лишь все смогут прожить на пенсию.
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11.02.2021 10:49 Відповісти
Для переселенців з Донбасу пенсійний вік підвищується поза-чергою. Для них усе поза-чергою.
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11.02.2021 13:33 Відповісти
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