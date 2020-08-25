Пенсійний вік для жінок зараз 59,5 років, про його перегляд не йдеться, - радник міністра соцполітики Шамбір

Пенсійний вік має відповідати тривалості життя.

Про це заявив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Пенсійний вік для жінок зараз 59,5 років, про його перегляд не йдеться. Якщо є стаж 35 років, то він буде незмінним, тобто розмов про те, що буде якийсь інший пенсійний вік, ми не ведемо, тому що пенсійний вік має відповідати тривалості життя в Україні. Відповідно, стан здоров'я, якість життя впливають на ці показники", - сказав Шамбір.

Радник міністра не виключив, що, якщо в Україні збільшуватиметься тривалість життя, "буде проводитися аналіз, і можливо буде перегляд (пенсійного віку. - Ред.)".

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