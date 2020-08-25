УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10421 відвідувач онлайн
Новини
11 242 84

Пенсійний вік для жінок зараз 59,5 років, про його перегляд не йдеться, - радник міністра соцполітики Шамбір

Пенсійний вік для жінок зараз 59,5 років, про його перегляд не йдеться, - радник міністра соцполітики Шамбір

Пенсійний вік має відповідати тривалості життя.

Про це заявив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Пенсійний вік для жінок зараз 59,5 років, про його перегляд не йдеться. Якщо є стаж 35 років, то він буде незмінним, тобто розмов про те, що буде якийсь інший пенсійний вік, ми не ведемо, тому що пенсійний вік має відповідати тривалості життя в Україні. Відповідно, стан здоров'я, якість життя впливають на ці показники", - сказав Шамбір.

Радник міністра не виключив, що, якщо в Україні збільшуватиметься тривалість життя, "буде проводитися аналіз, і можливо буде перегляд (пенсійного віку. - Ред.)".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дискусій щодо підвищення пенсійного віку зараз немає, - Лазебна

Автор: 

пенсіонери (887) пенсійний вік (187) Міністерство соціальної політики (1268) Шамбір (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Когда я слышу от правительства, что сахар не будет дорожать ...
показати весь коментар
25.08.2020 23:25
+7
а ты можешь расказать в какой стране Европы есть минимальный стаж 35 лет?!!
показати весь коментар
25.08.2020 23:42
+6
Мусора и зеленский стебутся с лохов
показати весь коментар
25.08.2020 23:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мусора и зеленский стебутся с лохов
показати весь коментар
25.08.2020 23:24 Відповісти
Когда я слышу от правительства, что сахар не будет дорожать ...
показати весь коментар
25.08.2020 23:25 Відповісти
Ну будут гнать горилку с буряка. "Элитная" горилка моего Деда Павло так и называлась - "Коньяк Три Свеклочки". А если шо, подскажу как гнать с фуражной кукурузы. Без дрожжей и без сахара.
показати весь коментар
26.08.2020 00:01 Відповісти
так він просто в сінагозі жене?? Бо ж в Україні "свікла"це екзотичний фрукт..
показати весь коментар
26.08.2020 06:26 Відповісти
Ну нарешті тема про вік 100+ підкотила!!!
показати весь коментар
25.08.2020 23:26 Відповісти
Это что, угроза?
показати весь коментар
25.08.2020 23:27 Відповісти
Ні, то було попередження, що скоро в Україні "пенсіонерів" взагалі не буде
показати весь коментар
25.08.2020 23:30 Відповісти
та да!...ковид в этом нам поможет!!))))
показати весь коментар
25.08.2020 23:32 Відповісти
что бы был стаж 35 лет и ты мог выйти в 60 на пенсию, ты должен встать в 25 лет за станок и не вылазить из-за него.....
показати весь коментар
25.08.2020 23:33 Відповісти
А ти пропонуєш не вилазити кафешок?
показати весь коментар
25.08.2020 23:37 Відповісти
а ты можешь расказать в какой стране Европы есть минимальный стаж 35 лет?!!
показати весь коментар
25.08.2020 23:42 Відповісти
в Польше, по моему 5 лет и есть социальная пенсия, минималка, как у нас 1450...
показати весь коментар
25.08.2020 23:45 Відповісти
я вроде не про 5 лет спросил а про 35 лет!! как у нас после реформы! нам же расказывали что мы проводим реформы по Европейским стандартам вот мне и интересно в какой такой стране Европы минимально необходимый стаж 35 лет!!
показати весь коментар
25.08.2020 23:47 Відповісти
да согласен я.... материться просто тут нельзя))))
показати весь коментар
25.08.2020 23:49 Відповісти
в сша - 10 лет и минималка гарантирована
показати весь коментар
26.08.2020 08:52 Відповісти
Ти завжди вилазиш на таких темах і це підозріло. До речі, два роки тому ти нахвалявся звалити звідси. Шош такоє?
показати весь коментар
25.08.2020 23:49 Відповісти
я всегда пишу на темах на которых государство лезит в мой карман!! а как говорится свои планы с мудаками я обсуждать не собираюсь!!
показати весь коментар
25.08.2020 23:51 Відповісти
Навіщо тоді казав що вже збираєш чумадани?
показати весь коментар
25.08.2020 23:56 Відповісти
каких кахфешок???, пол-страны пашут на рынках и на полях, в Польшах и Италиях не оформленными... да и молодежь слабо соображает, что нужно пахать за 5 тысяч за станком....
показати весь коментар
25.08.2020 23:43 Відповісти
Рева - дЯ_КУ_Е_МО!!!!
показати весь коментар
25.08.2020 23:34 Відповісти
Ось нехай тепер жінки і радіють. Більшість з них голосувала за ах какого пацана на лісапеті.
показати весь коментар
25.08.2020 23:34 Відповісти
більшість і досі радіє ! є такі цікаві групи фейсбуці , заходжу поржати .зараз хвалять концерт
показати весь коментар
25.08.2020 23:55 Відповісти
А причём тут пацан на лисапете?. Пенсионная реформа принята при пете. Зеля предложил женщинам, у которых есть стаж выход на пенсию в 55. Верховна зрада даже не вынесла это на рассмотрение. Прошлая вынесла и согласилась с этим, но прэзидент петя ветировал. Так за кого треба радіти?
показати весь коментар
26.08.2020 08:02 Відповісти
Ідеться про те, що зелені, кажучи про незмінність пенсійного віку, підвищать його.
показати весь коментар
26.08.2020 11:43 Відповісти
Треба ще й докази пред'явити...
Був бізнес в Моєї - документи миші з'їли за п'ять років..
Це в податковій.. з кассовим аппаратом..за 90-і роки..
Почесний Донор України-може в Вас тече її кров..?
Кидають на роки нєпадетцкі..жінок..
Ваще якийсь писець і даавно..гівно...
показати весь коментар
25.08.2020 23:37 Відповісти
А відпустка по догляду за дитиною як рахується ?
показати весь коментар
25.08.2020 23:43 Відповісти
нет! ничего не считается токо служба в мусарне считается а всем остальныс хрен с углем!!
показати весь коментар
25.08.2020 23:45 Відповісти
не понятно, как считают до 2000 года (электронных баз), служба в армии, учеба, работа.....
показати весь коментар
25.08.2020 23:48 Відповісти
считают так чтобы себя не обделить! как говорится сильно не напрягайся посчитают не в твою пользу!!
показати весь коментар
25.08.2020 23:49 Відповісти
І все ти знаєш, тільки ніякої конкретики.
показати весь коментар
25.08.2020 23:54 Відповісти
кошелек открой свой и то же сразу все будешь знать! если конечно тебе знакомы базовые правила арифметики!!
показати весь коментар
25.08.2020 23:55 Відповісти
До 2000 року збираєш довідки де працював.
показати весь коментар
25.08.2020 23:53 Відповісти
да да идешь и собираешь на развалинах заводов ПТУ газет которых нет и порезали на металолом!! иди иди собирай ХА ХА ХА!!!
показати весь коментар
25.08.2020 23:56 Відповісти
Балабол. Заводи де я працював і досі працюють.
показати весь коментар
25.08.2020 23:59 Відповісти
а где мой батя работал и я когда учился в старших класах уже не работает и токо фундамент остался! ну и что?!!
показати весь коментар
26.08.2020 00:00 Відповісти
То твої проблеми.
показати весь коментар
26.08.2020 00:04 Відповісти
та ясень пень что мои!! не ЗЕЛЕНСКОГО же!! и уж темболее не РЕВЫ который реформу принимал!!
показати весь коментар
26.08.2020 00:05 Відповісти
в архиве!у нас есть заводы которых нет уже 20 лет но в архиве даже берут выписки о ЗП за 90 е годы
показати весь коментар
26.08.2020 08:04 Відповісти
ага точно конечно в архиве!! ОДНОЗНАЧНО! ХА ХА ХА!!
показати весь коментар
26.08.2020 09:44 Відповісти
Я приносил в 2012 справки с несуществующих уже с 1999 чп.
показати весь коментар
26.08.2020 10:42 Відповісти
а я на луну летал токо ночью и тайно чтобы никто не знал!!
показати весь коментар
26.08.2020 10:43 Відповісти
Вернее,проставили в трудовой запись с уже несуществующих чп..
показати весь коментар
26.08.2020 10:44 Відповісти
а я на луну летал токо ночью и тайно чтобы никто не знал!!
показати весь коментар
26.08.2020 10:47 Відповісти
Ты можешь даже там остаться жить.
показати весь коментар
26.08.2020 10:48 Відповісти
там нечем дышать!! и жрать там нечего! главное конечно там нет таких сказочников как ты но все таки жратва в приоритете!!
показати весь коментар
26.08.2020 10:50 Відповісти
почему сейчас нельзя начать собирать для пенсионного дела?, через 10 лет позакрывают ВУЗЫ, воинские части, фирмы, где работал, служил... какой размер взносов будет считаться если учился-служил???
показати весь коментар
25.08.2020 23:59 Відповісти
Розумна пропозиція, але про це ніхто не думає поки не припече.
показати весь коментар
26.08.2020 00:06 Відповісти
как это не думает???, Рева вон подумал!, предлагает докупать стаж, из расчета вроде 30 тысяч в год)... и доказывай что ты не осел!)))
показати весь коментар
26.08.2020 00:11 Відповісти
нравится когда вас посылают! ну вперед походите пособирайте посылки от чинушь раз вам так нравится!!
показати весь коментар
26.08.2020 00:07 Відповісти
Военный билет, диплом, трудовая
показати весь коментар
26.08.2020 00:09 Відповісти
а отчисления?...
показати весь коментар
26.08.2020 00:14 Відповісти
Без них. Обойдёшься теми, что есть. Главное, чтобы стаж засчитали. Сильно влияет.
показати весь коментар
26.08.2020 00:32 Відповісти
Стаж можно оф докупить.
показати весь коментар
26.08.2020 10:51 Відповісти
ну ты даешь!, официально работать 10 лет, до 2000, что бы докупать ревовские-парашенковские 35 лет!))))
показати весь коментар
26.08.2020 11:38 Відповісти
До 2000 считают все:учеба,служба,работа..Заранее собирай справки..
показати весь коментар
26.08.2020 08:18 Відповісти
ДА ДА ИДИ СОБИРАЙ СПРАВКИ НА РАЗВАЛИНАХ!!
показати весь коментар
26.08.2020 09:50 Відповісти
Всё идёт в стаж
показати весь коментар
26.08.2020 08:19 Відповісти
Идет то что решит инспектор а как решит инспектор зависит от твоего кошелька!!
показати весь коментар
26.08.2020 09:50 Відповісти
Не пишите глупости.
показати весь коментар
26.08.2020 10:39 Відповісти
а ну да у нас в стране чиновники работают добросовестно никто не требует ни взяток ни дополнительных оплат все строго по закону и конституции!! ОДНОЗНАЧНО!!
показати весь коментар
26.08.2020 10:44 Відповісти
Не все ,не всё и не всегда.
показати весь коментар
26.08.2020 10:46 Відповісти
а ну да у нас в стране чиновники работают добросовестно никто не требует ни взяток ни дополнительных оплат все строго по закону и конституции!! ОДНОЗНАЧНО!!
показати весь коментар
26.08.2020 10:46 Відповісти
Не кращій варіант..
Дякуючі рехформі супрунши..
Розвалити-без проблем..
Зараз ..мья.. вигрібати треба..
))
показати весь коментар
25.08.2020 23:47 Відповісти
При Супрунші такої фігні не було, а прийшла зелень і вуаля.
показати весь коментар
26.08.2020 00:01 Відповісти
Міну сьогодні заложиш- може вибухнути і чере рік, чи два, чи три..
Руйнується швидко все..відбудова займає років десять, мінімум..))
показати весь коментар
26.08.2020 00:08 Відповісти
Закон не имеет обраТного действия..
ЩЕ як і має!!
Почалося з ПЕ , закінчує(?) ЗЕ??
Мені пофік-даавно на пенсіоні 🤣🤣🤣
Але жінок кинули- це вже -%%#*+%%??$$!!
показати весь коментар
25.08.2020 23:55 Відповісти
ВСЕМ ЛОХАМ ХРЕН А НЕ ПЕНСИЯ! МОЛЧАЛИ В ТРУБОЧКУ КОГДА ДЕЛАЛИ ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ ТАК ЧТО ТЕПЕРЬ ХЕР ВАМ!!
показати весь коментар
25.08.2020 23:46 Відповісти
🤣🤣
показати весь коментар
25.08.2020 23:49 Відповісти
Коли я чую,щщо жіночкам ще треба робити до 60 років,то я бачу одну крановщицю,реально,до речі,жіночка робе,тіко ж їй вже прораб,(а за що вже горлопан,яких ще пошукати),команди подає по рації...віррра ,******... А тоді жде, щоб вона нормаольн з крана злізла.І так матюкається...
показати весь коментар
25.08.2020 23:58 Відповісти
Команди подаються рукою.
показати весь коментар
26.08.2020 00:03 Відповісти
Та хєр там. От бачитея,я вже спілкуюсь нормальною робітничою мовою. До речі,можу його (прораба,*******), підмінити.
показати весь коментар
26.08.2020 00:29 Відповісти
Я працював підкрановим кілька років і маю 5 розряд, так що знаю.
показати весь коментар
26.08.2020 00:34 Відповісти
А я дивлюсь з вікна...
показати весь коментар
26.08.2020 00:45 Відповісти
Доречі,якщо дадуть каску та жилет,то можу стропальщіком аж бігом...Жартую...
показати весь коментар
26.08.2020 00:47 Відповісти
Крановщицю звуть тьотя Аня.Нормальна жіноча,до речі...
показати весь коментар
26.08.2020 00:57 Відповісти
Залізти легко.. а щоб злізти-??
))
Так і влада...))
показати весь коментар
26.08.2020 00:26 Відповісти
І заскавчала бидлота совково=тупорила.. Пенсія для НОРМАЛЬНИХ людей це 60-75%ЗАРОБЛЕНОГО а не дарунки від держави інші 25-40% йдуть на підтримку інвалідів неспроможних та ледарів
показати весь коментар
26.08.2020 06:32 Відповісти
Зелені пісюни вважають себе назавжди здоровими і безсмертними. Приклад - створення вселяких незаконних офісів, яке можливо лише в країнах тотального беззаконня і коррупції
показати весь коментар
26.08.2020 07:04 Відповісти
Смысла всю жизнь, 35 лет, отчислять больше 20% на сомнительную нищенскую пенсию нет. Все равно, после 65 лет вам назначат социальную помощь в виде прожиточного минимума, который на 200 грн. ниже минимальной пенсии. Вот и вся математика.
показати весь коментар
26.08.2020 08:13 Відповісти
когда есть стаж 35лет"!!!! Чёртовы ублюдки! А ничего что основная РАБОТА женщины - это вынашивать, рожать, растить и воспитывать детей, содержать дом в чистоте, убирать, стирать, гладить, готовить на всех...??????? В нормальных странах для пенсии надо 20 лет!!!! стажа, вообще-то. Сволочи! Превратили женщин в рабынь. Будто бы их не матери растили а волчицы. Я уже не говорю о размерах этих несчастных подачек, которые пенсией нельзя назвать, потому что на них прожить НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот что значит когда у руля безмозглые, бездушные, циничные, штаны, ВСЕХ касается, попередиков особенно.! Шоб вы твари не дождались своих пенсий и ваши кодла тоже, никаких, даже минимальных, а наворованное бабки вам боком повылазели!
показати весь коментар
26.08.2020 08:18 Відповісти
Честно говоря еще никому наворованные бабки боком не вылезли! ну по крайней мере на этом свете а что делается на том свете не знает никто!!
показати весь коментар
26.08.2020 09:46 Відповісти
 
 