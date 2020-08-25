Пенсійний вік для жінок зараз 59,5 років, про його перегляд не йдеться, - радник міністра соцполітики Шамбір
Пенсійний вік має відповідати тривалості життя.
Про це заявив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Пенсійний вік для жінок зараз 59,5 років, про його перегляд не йдеться. Якщо є стаж 35 років, то він буде незмінним, тобто розмов про те, що буде якийсь інший пенсійний вік, ми не ведемо, тому що пенсійний вік має відповідати тривалості життя в Україні. Відповідно, стан здоров'я, якість життя впливають на ці показники", - сказав Шамбір.
Радник міністра не виключив, що, якщо в Україні збільшуватиметься тривалість життя, "буде проводитися аналіз, і можливо буде перегляд (пенсійного віку. - Ред.)".
Топ коментарі
+11 133133
показати весь коментар25.08.2020 23:25
+7 Ruslan Tkachenko
показати весь коментар25.08.2020 23:42
+6 Moto Gaz #420961
показати весь коментар25.08.2020 23:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Був бізнес в Моєї - документи миші з'їли за п'ять років..
Це в податковій.. з кассовим аппаратом..за 90-і роки..
Почесний Донор України-може в Вас тече її кров..?
Кидають на роки нєпадетцкі..жінок..
Ваще якийсь писець і даавно..гівно...
Дякуючі рехформі супрунши..
Розвалити-без проблем..
Зараз ..мья.. вигрібати треба..
))
Руйнується швидко все..відбудова займає років десять, мінімум..))
ЩЕ як і має!!
Почалося з ПЕ , закінчує(?) ЗЕ??
Мені пофік-даавно на пенсіоні 🤣🤣🤣
Але жінок кинули- це вже -%%#*+%%??$$!!
))
Так і влада...))