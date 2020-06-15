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Дискусій щодо підвищення пенсійного віку зараз немає, - Лазебна

Дискусій щодо підвищення пенсійного віку зараз немає, - Лазебна

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що на цей момент питання підвищення пенсійного віку в країні не дискутується.

Про це міністерка заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Дискусія навколо підвищення пенсійного віку не ведеться. Більше того, я противник підвищення пенсійного віку", - наголосила Лазебна.

За її словами, підвищувати пенсійний вік можна тільки тоді, коли підвищиться якість життя громадян.

На запитання, які тоді шляхи скорочення дефіциту Пенсійного фонду розглядаються, вона зазначила, що насамперед - легалізація зайнятості.

"Не може бути так, коли в країні мільйони людей отримують зарплати в конвертах, позбавляючи передусім себе нормального пенсійного забезпечення, і створюючи приховані борги для майбутніх поколінь. Тому нам потрібно навчитися бути свідомимим та відповідальними", - заявила Лазебна.

Також читайте: За накопичувальної пенсійної системи кошти зможуть передаватися у спадок, - Лазебна

Автор: 

пенсіонери (888) пенсійний вік (187) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+6
"Дискуссий нет, однозначно повысим!"))
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15.06.2020 13:10
+5
Чтобы люди имели нормальную зарплату и потом пенсии, вознаграждение за их труд должно быть 50%-60% от стоимости их продукции, а не 10-15% как сейчас. Поэтому "конверты" сначала поищите у Бени с Ринатом, а уже потом у других.
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15.06.2020 13:15
+3
на расее пуйло тоже говорил, что повышать не будут, а потом бац и повысили
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15.06.2020 13:10
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на расее пуйло тоже говорил, что повышать не будут, а потом бац и повысили
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15.06.2020 13:10 Відповісти
"Дискуссий нет, однозначно повысим!"))
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15.06.2020 13:10 Відповісти
Конечно повысят, денег то нет.
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15.06.2020 13:11 Відповісти
для кого нет? для людей которые всю жизнь работали?
Для мусоров и прокуроров (45лет) для судей и депутатов х10) деньги ведь находят.
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15.06.2020 13:16 Відповісти
Есть Люди, а есть мы с вами, демократия! Шо вы как маленький.
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15.06.2020 13:18 Відповісти
Прокурворы, мусора, чиновники и судьи ето святое. Все как на *********. Полицейское государство. Сначала повинуйся а потом обжалуй и докажи что тебе подкинули нароту, потом избили и изнасиловали
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15.06.2020 13:19 Відповісти
Водичку у вас заберуть. Для чого вам вода, якщо не буде землі?
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15.06.2020 13:25 Відповісти
С изменением климата, вода сама уйдёт. Днипро пересыхает. А чернозёмы превратятся в песок. Вон леса как активно рубают. Человек сам себя уничтожит, дайте лет 20.
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15.06.2020 13:28 Відповісти
Води менше, але вся вода не зникне. А от Крим вже без води. Підтримуючи Зе, який хоче дати воду в Крим, херсонці рубають сук на которому
сидять.
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15.06.2020 13:33 Відповісти
Вся не зникне, але дивився прогнози зняті ВВС, в нас буде пустеля. Живу у Дніпрі.
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15.06.2020 13:41 Відповісти
а где деньги людей которые всю жизнь пропахали и не дотянули до пенсии? нужно меньше грабить казну и всё наладится, вон взятку на тележке привезли 6 лямов зелени и шото не сраслось, а сколько таких тележек доехало до адресата? так что байки "денег нет" это уже не зайдёт в уши адекватных граждан.
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15.06.2020 14:32 Відповісти
Підвищувати пенсію треба одразу до ста років! ЗЄбіли повинні відчути піклування свого обранця до самого трухлого лівера!
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15.06.2020 13:12 Відповісти
Хуже не будет..(с)
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15.06.2020 13:12 Відповісти
"Дискуссий о повышении пенсионного возраста сейчас нет, - Лазебная"
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А пора бы уже, что-то зебильная плесень с этим затянула. Пенсов развелось, как собак не резанных. Куда ни пойди(особенно к мусоркам и помойкам), везде пенсы, пенсы, ну как буд-то в Украине нет никого, кроме них. Мочить их надо по-взрослому, начиная с повышения пенсионного возраста и кончая враньём о повышении пенсий.
ДАЁШЬ ВРАНЬЁ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ И ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИООНОГО ВОЗРАСТА ДО 100 ЛЕТ.
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15.06.2020 13:15 Відповісти
Чтобы люди имели нормальную зарплату и потом пенсии, вознаграждение за их труд должно быть 50%-60% от стоимости их продукции, а не 10-15% как сейчас. Поэтому "конверты" сначала поищите у Бени с Ринатом, а уже потом у других.
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15.06.2020 13:15 Відповісти
Значит будут повышать. Только вбросами проверят желание холопов сопротивляться
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15.06.2020 13:17 Відповісти
Нема дискусій що підвищення пенсійного віку, тому пенсійний вік збільшать без дискусій. Бубочка вам нічого не обіцяє.
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15.06.2020 13:22 Відповісти
ТОКО ПОЛНЫЕ ЛОШАРЫ БУДУТ ВЕРИТЬ ЧТО В ЭТОЙ СТРАНЕ ИМ СВЕТИТ ПЕНСИЯ!!

ПНСИЯ СВЕТИТ ТОКО МУСОРАМ ПРОКУРОРАМ СУДЬЯИ НУ И ДЕПУТАТАМ! ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НЕ НАБЕРУТ СТАЖА И БУДУТ ИДТИ ДАЛЕКО И ЛЕСОМ!!
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15.06.2020 13:32 Відповісти
А хіба зараз є пенсія?
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15.06.2020 13:36 Відповісти
У судей и депутатов есть! видел на ютубе видео по пенсионной реформе, там один мужик расказывал что судья подала иск что ей платят пенсию 170тыс в месяц а по закону положено 210тыс! и она типа из принципа отсуживает себе то что ей положено!!
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15.06.2020 14:21 Відповісти
Хіба що у них є пенсія.
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15.06.2020 14:49 Відповісти
Каждая новая Верховна Рада обязана продлевать пенсионный возраст на 1 год.
И так до 65 лет. Потом видно будет.
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15.06.2020 13:33 Відповісти
Зелена нечисть не отримає від мене ні копійки.
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15.06.2020 13:48 Відповісти
"Дискуссий о повышении пенсионного возраста сейчас нет, - Лазебная"

Какая может быть дискуссия? Как янелох скажет, так зЕбилы и примут.
PS: Дискуссии нам подавай...
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15.06.2020 14:02 Відповісти
 
 