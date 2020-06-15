Дискусій щодо підвищення пенсійного віку зараз немає, - Лазебна
Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що на цей момент питання підвищення пенсійного віку в країні не дискутується.
Про це міністерка заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Дискусія навколо підвищення пенсійного віку не ведеться. Більше того, я противник підвищення пенсійного віку", - наголосила Лазебна.
За її словами, підвищувати пенсійний вік можна тільки тоді, коли підвищиться якість життя громадян.
На запитання, які тоді шляхи скорочення дефіциту Пенсійного фонду розглядаються, вона зазначила, що насамперед - легалізація зайнятості.
"Не може бути так, коли в країні мільйони людей отримують зарплати в конвертах, позбавляючи передусім себе нормального пенсійного забезпечення, і створюючи приховані борги для майбутніх поколінь. Тому нам потрібно навчитися бути свідомимим та відповідальними", - заявила Лазебна.
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Для мусоров и прокуроров (45лет) для судей и депутатов х10) деньги ведь находят.
сидять.
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А пора бы уже, что-то зебильная плесень с этим затянула. Пенсов развелось, как собак не резанных. Куда ни пойди(особенно к мусоркам и помойкам), везде пенсы, пенсы, ну как буд-то в Украине нет никого, кроме них. Мочить их надо по-взрослому, начиная с повышения пенсионного возраста и кончая враньём о повышении пенсий.
ДАЁШЬ ВРАНЬЁ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ И ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИООНОГО ВОЗРАСТА ДО 100 ЛЕТ.
ПНСИЯ СВЕТИТ ТОКО МУСОРАМ ПРОКУРОРАМ СУДЬЯИ НУ И ДЕПУТАТАМ! ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НЕ НАБЕРУТ СТАЖА И БУДУТ ИДТИ ДАЛЕКО И ЛЕСОМ!!
И так до 65 лет. Потом видно будет.
Какая может быть дискуссия? Как янелох скажет, так зЕбилы и примут.
PS: Дискуссии нам подавай...