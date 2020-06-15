Дискусій щодо підвищення пенсійного віку зараз немає, - Лазебна

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що на цей момент питання підвищення пенсійного віку в країні не дискутується.

Про це міністерка заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Дискусія навколо підвищення пенсійного віку не ведеться. Більше того, я противник підвищення пенсійного віку", - наголосила Лазебна.

За її словами, підвищувати пенсійний вік можна тільки тоді, коли підвищиться якість життя громадян.

На запитання, які тоді шляхи скорочення дефіциту Пенсійного фонду розглядаються, вона зазначила, що насамперед - легалізація зайнятості.

"Не може бути так, коли в країні мільйони людей отримують зарплати в конвертах, позбавляючи передусім себе нормального пенсійного забезпечення, і створюючи приховані борги для майбутніх поколінь. Тому нам потрібно навчитися бути свідомимим та відповідальними", - заявила Лазебна.

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