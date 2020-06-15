Дискуссий о повышении пенсионного возраста сейчас нет, - Лазебная
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что на данный момент вопрос повышения пенсионного возраста в стране не дискутируется.
Об этом министр заявила в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Дискуссий вокруг повышения пенсионного возраста не ведется. Более того, я противник повышения пенсионного возраста", - подчеркнула Лазебная.
По ее словам, повышать пенсионный возраст можно только тогда, когда повысится качество жизни граждан.
На вопрос, какие тогда пути сокращения дефицита Пенсионного фонда рассматриваются, она отметила, что, прежде всего, легализация занятости.
"Не может быть так, когда в стране миллионы людей получают зарплаты в конвертах, лишая, в первую очередь себя нормального пенсионного обеспечения, и создавая скрытые долги для будущих поколений. Поэтому нам нужно научиться быть осознанными и ответственными", - заявила Лазебная.
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Для мусоров и прокуроров (45лет) для судей и депутатов х10) деньги ведь находят.
сидять.
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А пора бы уже, что-то зебильная плесень с этим затянула. Пенсов развелось, как собак не резанных. Куда ни пойди(особенно к мусоркам и помойкам), везде пенсы, пенсы, ну как буд-то в Украине нет никого, кроме них. Мочить их надо по-взрослому, начиная с повышения пенсионного возраста и кончая враньём о повышении пенсий.
ДАЁШЬ ВРАНЬЁ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ И ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИООНОГО ВОЗРАСТА ДО 100 ЛЕТ.
ПНСИЯ СВЕТИТ ТОКО МУСОРАМ ПРОКУРОРАМ СУДЬЯИ НУ И ДЕПУТАТАМ! ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НЕ НАБЕРУТ СТАЖА И БУДУТ ИДТИ ДАЛЕКО И ЛЕСОМ!!
И так до 65 лет. Потом видно будет.
Какая может быть дискуссия? Как янелох скажет, так зЕбилы и примут.
PS: Дискуссии нам подавай...