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Дискуссий о повышении пенсионного возраста сейчас нет, - Лазебная

Дискуссий о повышении пенсионного возраста сейчас нет, - Лазебная

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что на данный момент вопрос повышения пенсионного возраста в стране не дискутируется.

Об этом министр заявила в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Дискуссий вокруг повышения пенсионного возраста не ведется. Более того, я противник повышения пенсионного возраста", - подчеркнула Лазебная.

По ее словам, повышать пенсионный возраст можно только тогда, когда повысится качество жизни граждан.

На вопрос, какие тогда пути сокращения дефицита Пенсионного фонда рассматриваются, она отметила, что, прежде всего, легализация занятости.

"Не может быть так, когда в стране миллионы людей получают зарплаты в конвертах, лишая, в первую очередь себя нормального пенсионного обеспечения, и создавая скрытые долги для будущих поколений. Поэтому нам нужно научиться быть осознанными и ответственными", - заявила Лазебная.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При накопительной пенсионной системе средства смогут передаваться по наследству, - Лазебная

Автор: 

пенсионеры (837) пенсионный возраст (734) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+6
"Дискуссий нет, однозначно повысим!"))
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15.06.2020 13:10
+5
Чтобы люди имели нормальную зарплату и потом пенсии, вознаграждение за их труд должно быть 50%-60% от стоимости их продукции, а не 10-15% как сейчас. Поэтому "конверты" сначала поищите у Бени с Ринатом, а уже потом у других.
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15.06.2020 13:15
+3
на расее пуйло тоже говорил, что повышать не будут, а потом бац и повысили
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15.06.2020 13:10
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на расее пуйло тоже говорил, что повышать не будут, а потом бац и повысили
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15.06.2020 13:10 Ответить
"Дискуссий нет, однозначно повысим!"))
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15.06.2020 13:10 Ответить
Конечно повысят, денег то нет.
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15.06.2020 13:11 Ответить
для кого нет? для людей которые всю жизнь работали?
Для мусоров и прокуроров (45лет) для судей и депутатов х10) деньги ведь находят.
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15.06.2020 13:16 Ответить
Есть Люди, а есть мы с вами, демократия! Шо вы как маленький.
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15.06.2020 13:18 Ответить
Прокурворы, мусора, чиновники и судьи ето святое. Все как на *********. Полицейское государство. Сначала повинуйся а потом обжалуй и докажи что тебе подкинули нароту, потом избили и изнасиловали
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15.06.2020 13:19 Ответить
Водичку у вас заберуть. Для чого вам вода, якщо не буде землі?
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15.06.2020 13:25 Ответить
С изменением климата, вода сама уйдёт. Днипро пересыхает. А чернозёмы превратятся в песок. Вон леса как активно рубают. Человек сам себя уничтожит, дайте лет 20.
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15.06.2020 13:28 Ответить
Води менше, але вся вода не зникне. А от Крим вже без води. Підтримуючи Зе, який хоче дати воду в Крим, херсонці рубають сук на которому
сидять.
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15.06.2020 13:33 Ответить
Вся не зникне, але дивився прогнози зняті ВВС, в нас буде пустеля. Живу у Дніпрі.
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15.06.2020 13:41 Ответить
а где деньги людей которые всю жизнь пропахали и не дотянули до пенсии? нужно меньше грабить казну и всё наладится, вон взятку на тележке привезли 6 лямов зелени и шото не сраслось, а сколько таких тележек доехало до адресата? так что байки "денег нет" это уже не зайдёт в уши адекватных граждан.
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15.06.2020 14:32 Ответить
Підвищувати пенсію треба одразу до ста років! ЗЄбіли повинні відчути піклування свого обранця до самого трухлого лівера!
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15.06.2020 13:12 Ответить
Хуже не будет..(с)
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15.06.2020 13:12 Ответить
"Дискуссий о повышении пенсионного возраста сейчас нет, - Лазебная"
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А пора бы уже, что-то зебильная плесень с этим затянула. Пенсов развелось, как собак не резанных. Куда ни пойди(особенно к мусоркам и помойкам), везде пенсы, пенсы, ну как буд-то в Украине нет никого, кроме них. Мочить их надо по-взрослому, начиная с повышения пенсионного возраста и кончая враньём о повышении пенсий.
ДАЁШЬ ВРАНЬЁ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ И ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИООНОГО ВОЗРАСТА ДО 100 ЛЕТ.
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15.06.2020 13:15 Ответить
Чтобы люди имели нормальную зарплату и потом пенсии, вознаграждение за их труд должно быть 50%-60% от стоимости их продукции, а не 10-15% как сейчас. Поэтому "конверты" сначала поищите у Бени с Ринатом, а уже потом у других.
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15.06.2020 13:15 Ответить
Значит будут повышать. Только вбросами проверят желание холопов сопротивляться
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15.06.2020 13:17 Ответить
Нема дискусій що підвищення пенсійного віку, тому пенсійний вік збільшать без дискусій. Бубочка вам нічого не обіцяє.
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15.06.2020 13:22 Ответить
ТОКО ПОЛНЫЕ ЛОШАРЫ БУДУТ ВЕРИТЬ ЧТО В ЭТОЙ СТРАНЕ ИМ СВЕТИТ ПЕНСИЯ!!

ПНСИЯ СВЕТИТ ТОКО МУСОРАМ ПРОКУРОРАМ СУДЬЯИ НУ И ДЕПУТАТАМ! ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НЕ НАБЕРУТ СТАЖА И БУДУТ ИДТИ ДАЛЕКО И ЛЕСОМ!!
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15.06.2020 13:32 Ответить
А хіба зараз є пенсія?
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15.06.2020 13:36 Ответить
У судей и депутатов есть! видел на ютубе видео по пенсионной реформе, там один мужик расказывал что судья подала иск что ей платят пенсию 170тыс в месяц а по закону положено 210тыс! и она типа из принципа отсуживает себе то что ей положено!!
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15.06.2020 14:21 Ответить
Хіба що у них є пенсія.
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15.06.2020 14:49 Ответить
Каждая новая Верховна Рада обязана продлевать пенсионный возраст на 1 год.
И так до 65 лет. Потом видно будет.
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15.06.2020 13:33 Ответить
Зелена нечисть не отримає від мене ні копійки.
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15.06.2020 13:48 Ответить
"Дискуссий о повышении пенсионного возраста сейчас нет, - Лазебная"

Какая может быть дискуссия? Как янелох скажет, так зЕбилы и примут.
PS: Дискуссии нам подавай...
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15.06.2020 14:02 Ответить
 
 