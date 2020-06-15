"Дискуссий о повышении пенсионного возраста сейчас нет, - Лазебная"

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что на данный момент вопрос повышения пенсионного возраста в стране не дискутируется.

Об этом министр заявила в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Дискуссий вокруг повышения пенсионного возраста не ведется. Более того, я противник повышения пенсионного возраста", - подчеркнула Лазебная.

По ее словам, повышать пенсионный возраст можно только тогда, когда повысится качество жизни граждан.

На вопрос, какие тогда пути сокращения дефицита Пенсионного фонда рассматриваются, она отметила, что, прежде всего, легализация занятости.

"Не может быть так, когда в стране миллионы людей получают зарплаты в конвертах, лишая, в первую очередь себя нормального пенсионного обеспечения, и создавая скрытые долги для будущих поколений. Поэтому нам нужно научиться быть осознанными и ответственными", - заявила Лазебная.

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