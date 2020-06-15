При накопительной пенсионной системе средства смогут передаваться по наследству, - Лазебная
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявляет, что при накопительной пенсионной системе пенсионные накопления смогут передаваться по наследству, также не исключено создание государственного накопительного фонда в рамках законодательства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявил в интервью "Интерфакс-Украина".
"Средства накопительной системы является собственностью человека. Деньги будут храниться на их персональных счетах и передаваться по наследству родственникам", - отметила Лазебная.
Кроме того, отвечая на вопрос о том, будет ли для таких пенсионных накоплений создан Государственный накопительный фонд, министр отметила, что не исключает возможность создания государственного накопительного фонда в рамках законодательства.
"Но Минсоцполитики, все же, выступает на позиции, что модель работы системы должна быть построена на уже действующих государственных ГФС и ПФУ и частных институтах НПФ, КУА, администраторах, банках-хранителях. Не нужно новых надстроек и создания монополистических структур за счет средств государственного бюджета. В то же время нужно усилить государственное регулирование. Безопасность накоплений должна гарантироваться законодательно установленными механизмами", - объяснила Лазебная.
Также министр подчеркнула, что выступает за то, чтобы в накопительной пенсионной системе могли участвовать только украинские структуры.
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