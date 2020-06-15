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При накопительной пенсионной системе средства смогут передаваться по наследству, - Лазебная

При накопительной пенсионной системе средства смогут передаваться по наследству, - Лазебная

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявляет, что при накопительной пенсионной системе пенсионные накопления смогут передаваться по наследству, также не исключено создание государственного накопительного фонда в рамках законодательства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Средства накопительной системы является собственностью человека. Деньги будут храниться на их персональных счетах и передаваться по наследству родственникам", - отметила Лазебная.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, будет ли для таких пенсионных накоплений создан Государственный накопительный фонд, министр отметила, что не исключает возможность создания государственного накопительного фонда в рамках законодательства.

"Но Минсоцполитики, все же, выступает на позиции, что модель работы системы должна быть построена на уже действующих государственных ГФС и ПФУ и частных институтах НПФ, КУА, администраторах, банках-хранителях. Не нужно новых надстроек и создания монополистических структур за счет средств государственного бюджета. В то же время нужно усилить государственное регулирование. Безопасность накоплений должна гарантироваться законодательно установленными механизмами", - объяснила Лазебная.

Также министр подчеркнула, что выступает за то, чтобы в накопительной пенсионной системе могли участвовать только украинские структуры.

Также читайте: Обязательную накопительную пенсионную систему планируют запустить в 2021 году, - Лазебная

Автор: 

наследство (35) пенсия (2161) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+23
Така система працює в розвинутих країнах з твердою валютою, а не в зеляндіі де судами в ручному режимі керує якийсь кацапський псіх і всі ваші накопичення можна тупо вкрасти і їм за це нічого не буде)
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15.06.2020 13:00
+14
деньги не сгорают. ими пользуются дети депутатов..
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15.06.2020 12:59
+9
это обязательная нагрузка на фонд заработной платы - с каждой именно с каждой заплаты - мы просто будем получать меньше ,а потом инфлация превратит все наши накопления в бумагу - но кроме нагрузки на бизнес этим будет пользоваться правительство - они ведь не как сейчас не могу собрать с большого бизнеса ,бо больно и не дают - вот и решили взять с маленьких
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15.06.2020 13:04
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Вот это правильно, сколько людей всю жизнь платили взносы а потом недоживали до пенсии совсем немного, так хоть дети получат а не сгорит как сейчас.
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15.06.2020 12:57 Ответить
деньги не сгорают. ими пользуются дети депутатов..
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15.06.2020 12:59 Ответить
Куди платили?
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15.06.2020 12:59 Ответить
Така система працює в розвинутих країнах з твердою валютою, а не в зеляндіі де судами в ручному режимі керує якийсь кацапський псіх і всі ваші накопичення можна тупо вкрасти і їм за це нічого не буде)
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15.06.2020 13:00 Ответить
Т.е. те, кто работает сейчас, при солидарной пенсионной системе, будут и на нынешних пенсионеров и на свою пенсию вынимать из своего кармана?
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15.06.2020 13:03 Ответить
Дырку от бублика дети получат, а не деньги. За 30 лет правящая козлота по вкладам сбербанка с народом не рассчиталась. Более того бабки снимают и нотариусы и ощадбанк при наследовании этих "вкладов" покойных родителей. а деньги все равно не дают
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15.06.2020 13:09 Ответить
Ага, ага. Любишь кататься - люби и саночки возить.
Ща если папаша помрёт раньше пенсионного срока наследники платить будут в пенсионный фонд недостающие года.
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15.06.2020 13:11 Ответить
А как на счет инфляции и обесценивания гривны?
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15.06.2020 13:13 Ответить
И ты поверил в этот МММ? Гонтарева №2 придёт и перечислит все эти сбережения на счёт офшорный, сыновей Порошенка.
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15.06.2020 17:34 Ответить
Обіцянка-цяцянка.
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15.06.2020 12:58 Ответить
Как там говорят владельцы прогоревших банков своим вкладчикам? "Треба було дивиться куди вкладав!".
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15.06.2020 13:02 Ответить
Разве одну страховку? А облигации "Золотого займа"? А вклады в Сбербанке. О денежных реформах и разговора нет. Одна Павловская реформа чего стоила
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15.06.2020 13:11 Ответить
Вы застали Павловскую реформу? Если Вы не бывший цеховик, как Вы могли пострадать от политически проводимой Павловской реформы. Там в Вильнюсе телебашню захватывали и обмен соток и полтинников только народ с площадей убрал. Экономики там близко не было.
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15.06.2020 13:15 Ответить
Вы сами все написали. Трепали народ вместо того чтобы заниматься экономикой. Только в одном вы загнули. Какие цеховики в 1991 году? Полно кооператив, ЧП, МП, СП ООО. Просто решили отсечь заработанный нал? Это правильно? Эта та же продразверстка на новый лад
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15.06.2020 13:26 Ответить
это обязательная нагрузка на фонд заработной платы - с каждой именно с каждой заплаты - мы просто будем получать меньше ,а потом инфлация превратит все наши накопления в бумагу - но кроме нагрузки на бизнес этим будет пользоваться правительство - они ведь не как сейчас не могу собрать с большого бизнеса ,бо больно и не дают - вот и решили взять с маленьких
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15.06.2020 13:04 Ответить
это обязательНАя да ла - принудительная обираловка для сбора в первый год как миниму 100 миллиардов гривен
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15.06.2020 13:34 Ответить
Сказки для дураков. Вы (украинские власти начиная с Кравчука) прямые сбережения времен СССР не вернули, вклады наследникам не выдаете. Теперь пытаетесь новую разводку замутить
При накопительной пенсионной системе средства смогут передаваться по наследству, - Лазебная - Цензор.НЕТ 4177
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15.06.2020 13:05 Ответить
Накопительная пенсия к моменту ее выплаты А) либо обесценится до "0" на волне какого то очередного кризиса Б) либо ее раскрадут под благовидным предлогом В) либо просто заберут как это сделали в РФ. В принципе итог один и тот же , люди ее не увидят ( но деньги с них и предприятий соберут вовремя, что бы залатать текущие дыры и пробоины бюджета и пенсионного фонда.. или кто то в таком вот исходе сомневается.) Возможно где то это и работает, но только не в странах бывшего СНГ.
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15.06.2020 13:08 Ответить
По сути правильно. Но нужно говорить "в странах бывшего ссср". Украина в СНГ никогда не была. Была только наблюдателем.
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15.06.2020 13:29 Ответить
Не хотелось прибалтов обижать...
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15.06.2020 13:44 Ответить
Да, к ним это не относится...
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15.06.2020 14:26 Ответить
Замануха!
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15.06.2020 13:09 Ответить
Детки перережут своих родителей - судей, прокурворов...
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15.06.2020 13:10 Ответить
Зелена нечисть хоче вкрасти гроші українців. Я їм ні копійки не дам.
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15.06.2020 13:11 Ответить
Просто денежки у зекоманды закончились...
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15.06.2020 13:13 Ответить
Украинские банки несколько раз за это время обанкротятся.
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15.06.2020 13:14 Ответить
Без к привязки уплаченных взносов к чему нить что реально стоит денег...золото...платина...тот же доллар или евро....вся эта накопительная система это лохотрон....
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15.06.2020 13:16 Ответить
ТАКАЯ СИСТЕМА ДАВНО РАБОТАЕТ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ!
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15.06.2020 13:18 Ответить
І куди буде вкладувати кошти пенсійний фонд, якщо в нас не існує фондового ринку?
Як може існувати цивілізований фондовий ринок, якщо наприклад такі люди як коломойський користуючись проплаченим рішенням печерського суду може рейданути,обанкротити, або не повернути борги любій фірмі?
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15.06.2020 13:27 Ответить
Делайте ударение на РАБОТАЕТ, а не существует, как на копростане...
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15.06.2020 13:39 Ответить
Уберите идиотку от власти !!!!

Накопительная пенсия возможна только при твёрдой валюте ( евро доллар)
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ СБЕРЕГАНИЕ ДЕНЕГ - ПРОСТО ОБМАН ЛЮДЕЙ
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15.06.2020 13:34 Ответить
На кацапстане наследником всех накоплений, оказался один злобный карлик, а у нас кто? Даже сейчас в Украине, я часто слышу что - пенсионера кто-то кормит! А где те деньги, что вычитали годами из зарплаты в П.Ф.? Про поценты, уже молчу...
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15.06.2020 13:34 Ответить
Детей чинуш с непомерными зарплатами будут должны кормить наши дети.
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15.06.2020 13:43 Ответить
Спецпенсии отменили? Тогда я не доверяю государству свои сбережения
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15.06.2020 13:44 Ответить
Не представляю, как можно на что-то копить в гривне на десятилетия вперед.
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15.06.2020 13:44 Ответить
Как это , могут передаваться? Во всех странах накопительная пенсия передаётся по наследству , или по завещанию. Накопительная пенсия это тот же банковский счёт. А наша зельконтора уже предполагает написать ,,писюльку" , чтобы будующим ,,слугам" можно было лапу наложить. А доживете?
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15.06.2020 13:55 Ответить
Тобто, нащадок президента буде розпоряджатись цими коштами?
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15.06.2020 14:25 Ответить
Я в другой новости про яркого представителя "бубочкиной власти" предположил, что это просто "тупая бл;№дь", которая вообще понятия не имеет про социологию. И тут - на тебе - ЯРКОЕ подтверждение моего мнения. Считала там бабки в пенсионном. И вдруг кто-то решил (прежде всего она сама про себя) что она спец в социологии, психологии, юриспруденции и прочих науках. друх всех пенсионеров и мать всех порабощенных. Представим себе ситацию, довольно частую в селах - престарелая мать-пенсионерка с ослабленным здоровьем, а иногда с инсультом "воспитывает" непутевого сына лет эдак под 50. Знакомо? Сынуля выпивоха. И тут Лазебная проталкивает через свою кодлу (официальное название группы связанных с собой интересами евреев) закон о наследовании пенсии. Каковы шансы сией матери выжить на фоне этого закона. Ведь выпивоха, который ни дня не работал официально на общество станет у нас уважаемым пенсионером. Можно рассуждать: сам ее завалит или подушкой придушит кто-то из собутыльников. Но стоит ли? Не так?
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15.06.2020 14:33 Ответить
Після розвалу СРСР всі накопичення передались у спадок - ПРОПАЛИ БЕЗСЛІДНО. Тимошенко тисячу повернула хто вспів скористатись.
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15.06.2020 14:43 Ответить
Звичайно в спадок,а ви що думали,людина вмерла і з нею всі її гроші ?
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15.06.2020 14:52 Ответить
На деле же по наследству будут передаваться только долги, так как другого ничего хорошего у пенсов нет и не будет.
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15.06.2020 16:52 Ответить
 
 