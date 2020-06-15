За накопичувальної пенсійної системи кошти зможуть передаватися у спадок, - Лазебна

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна заявляє, що за накопичувальної пенсійної системи пенсійні накопичення зможуть передаватися у спадок, також не виключено створення державного накопичувального фонду в рамках законодавства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Кошти накопичувальної системи є власністю людини. Гроші будуть зберігатися на їхніх персональних рахунках і передаватися у спадок родичам", - зазначила Лазебна.

Крім того, відповідаючи на запитання про те, чи буде для таких пенсійних накопичень створений Державний накопичувальний фонд, міністр зазначила, що не виключає можливість створення державного накопичувального фонду в рамках законодавства.

"Але Мінсоцполітики, все ж, виступає на позиції, що модель роботи системи повинна бути побудована на вже чинних державних ДФС і ПФУ і приватних інститутах НПФ, КУА, адміністраторах, банках-хранителях. Не потрібно нових надбудов і створення монополістичних структур за рахунок коштів державного бюджету. У той же час потрібно посилити державне регулювання. Безпека накопичень повинна гарантуватися законодавчо встановленими механізмами", - пояснила Лазебна.

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Також міністерка підкреслила, що виступає за те, щоб в накопичувальній пенсійній системі могли брати участь тільки українські структури.