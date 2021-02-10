Украина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций, - Криклий
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина предлагает проводить операции НАТО в воздушном пространстве возле оккупированного Крыма. Это не касается неба над самим оккупированным полуостровом.
Об этом на встрече с заместителем генсека НАТО Патриком Тернером заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает сайт МИУ, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что Украина рассчитывает на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией, а также предлагает использовать для воздушных операций альянса пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ).
"Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное", - подчеркнул Криклий.
Отметим, данный район полетной информации распространяется на юг Херсонской и Запорожской областей, а также на открытые воды Черного моря. До оккупации Крыма управление осуществлялось из Симферопольского центра "Крымаэроруха". После нее диспетчеров перевели в Днепр и Одессу.
Полеты над Крымом закрыты Украиной, но Российская Федерация использует воздушное пространство над полуостровом.
Пожалуйста, подождите...
При дальнобойности и точности ракет НАТО они Крымняш достанут откуда угодно.
Кстати, крымнашистам и всем путянввяди неплохо бы написать завещания у нотариусов на неоккупированной парашей территории Украины. Могут скоро пригодиться.
у всьому світі свінарніком вважають расею! а расеян - русишшвайне!
повбивали майданівців та співвітчизників, щоб хозяєва керували росією і свінособаками? як це повязано?
кацапы в курсе
ГероИ Украины .
И.В.К. как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр ни перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Филатов,Корбан и КОЛОМОЙСКИЙ Украину без награды от Путина защитили.
И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли
Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили
Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли
И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали
Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой
Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровская команда волонтеров озолотили
И Украину без награды от Путина защитили.
Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял