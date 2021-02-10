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Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій

Україна пропонує проводити операції НАТО в повітряному просторі біля окупованого Криму. Це не стосується неба над самим окупованим півостровом.

Про це на зустрічі з заступником генсека НАТО Патріком Тернером заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає сайт МІУ, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Україна розраховує на підтримку НАТО у моніторингу повітряної ситуації уздовж кордону з Росією, а також пропонує використовувати для повітряних операцій альянсу простір в Сімферопольському районі польотної інформації (РПІ).

"Беручи до уваги оновлений бюлетень EASA про безпеку польотів в Сімферопольському районі польотної інформації та скасування обмежень Федерального управління цивільної авіації США на польоти в Сімферопольському РПІ, ми пропонуємо використовувати цю частину повітряного простору для повітряних операцій НАТО з транспортування військ, обладнання, вантажів тощо", - підкреслив Криклій.

Також читайте: З ініціативи СБУ запроваджено санкції проти авіакомпаній, які перевозили Медведчука в РФ та окупований Крим

Зазначимо, цей район польотної інформації поширюється на південь Херсонської і Запорізької областей, а також на відкриті води Чорного моря. До окупації Криму управління здійснювалося з Сімферопольського центру "Кримаероруху". Після неї диспетчерів перевели до Дніпра та Одеси.

Польоти над Кримом закрито Україною, але Російська Федерація використовує повітряний простір над півостровом.

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Топ коментарі
+14
Новейший истребитель США F-15EX уже в небе Европы.. Украина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций, - Криклий - Цензор.НЕТ 6109Крысы мавзолейные,просмотрите в Ютьюбе что может этот литачок Украина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций, - Криклий - Цензор.НЕТ 1358 пердаки держите крепчеУкраина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций, - Криклий - Цензор.НЕТ 3575
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10.02.2021 13:38
+11
Хорошая идея. Может какой лапоть собьет самолет НАТО и наконец-то эти вечно озабоченные впрягутся в наши проблемы и военным путем освободят полуостров?
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10.02.2021 13:32
+9
_Уже сбили. И не просто летак НАТО, а с президентом, политическим и военным руководством. Это - нападение на страну НАТО со всеми вытекающими. Ну и что НАТО? Прикунулся шлангом!
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10.02.2021 13:46
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Хорошая идея. Может какой лапоть собьет самолет НАТО и наконец-то эти вечно озабоченные впрягутся в наши проблемы и военным путем освободят полуостров?
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10.02.2021 13:32 Відповісти
це якщо НАТА не засцить там літати! бо зараз терміновенько відкопають яку-небудь "конвенцію монтебуасьє", яка забороняє знаходитися літакам НАТИ біля великих і злобних москалів
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10.02.2021 13:37 Відповісти
Так при сатрапі Трампі там літали регулярно і нічого.
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10.02.2021 15:35 Відповісти
та як на мене, краще б щоб вони там побудували свою величезну військову базу
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10.02.2021 15:55 Відповісти
Если и найдут.. то это будет касаться только международно признанных границ кацапии, а Крым - это Украина, а значит - летать могу все кому МЫ разрешим...
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10.02.2021 19:06 Відповісти
_Уже сбили. И не просто летак НАТО, а с президентом, политическим и военным руководством. Это - нападение на страну НАТО со всеми вытекающими. Ну и что НАТО? Прикунулся шлангом!
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10.02.2021 13:46 Відповісти
здається я знаю я діє ната в таких випадках!! вони 20-30 років проводять розслідування, потім років 50-70 обговорюють "страшну помсту"! затверджують ще років так 200... а потім, впродовж 700-800 років нещадно руйнують агрессора
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10.02.2021 13:52 Відповісти
Ідіот? Спитаєш у каддафі шо і скільки вони проводять, депіл пля.
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10.02.2021 17:02 Відповісти
депіл, шукаєшь собі співрозмовника? шукай в іншому місці
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10.02.2021 19:03 Відповісти
взагалі, складається таке враження, що НАТО діє тільки тоді, коли впевненне на 100500 відсотків що їй не наваляють
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10.02.2021 15:04 Відповісти
_Они суть ботаны и пустомели. Против которых серийный убийца, маньяк. Пока пустомели бездействуют и только трепятся, маньяк напористо и упорно действует. Пустословы маньяку не соперники, это очевидно. Путлер справедливо презирает этих беспринципных ничтожеств и пустомелей - обаму с его красными линиями, саркози и микрона, меркеляку и штайнмаера со шредером, трумпа... дохера их! Если кто и загонит ему топор в череп, то точно не они, а такой же упорный и деятельный тип.
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10.02.2021 16:13 Відповісти
Надо еще Севастополь америкосам отдать для базирования флота с условием, что кацапский мусор они сами уберут.
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10.02.2021 16:08 Відповісти
Должна быть Симферопольская область. Севаштополь расформировать до уровня раенного центра. Никах афтономий и особых статусов!!!!
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10.02.2021 16:16 Відповісти
Это не мешает превратить его в базу ВМФ США.
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10.02.2021 18:56 Відповісти
зараз у когось підгорить Украина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций, - Криклий - Цензор.НЕТ 365
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10.02.2021 13:34 Відповісти
"Это не касается неба над самим оккупированным полуостровом." Не имеет значения.

При дальнобойности и точности ракет НАТО они Крымняш достанут откуда угодно.
Кстати, крымнашистам и всем путянввяди неплохо бы написать завещания у нотариусов на неоккупированной парашей территории Украины. Могут скоро пригодиться. Украина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций, - Криклий - Цензор.НЕТ 6738
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10.02.2021 13:35 Відповісти
чому "короткое"? москалі наче вихваляються тисячорічною історією
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10.02.2021 13:38 Відповісти
Твой свинарник уже закончил, набутылочное чечне дань платите
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10.02.2021 13:49 Відповісти
100% - кацапам уже никто не удивляется..
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10.02.2021 13:54 Відповісти
Новейший истребитель США F-15EX уже в небе Европы.. Украина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций, - Криклий - Цензор.НЕТ 6109Крысы мавзолейные,просмотрите в Ютьюбе что может этот литачок Украина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций, - Криклий - Цензор.НЕТ 1358 пердаки держите крепчеУкраина предложила НАТО небо возле Крыма для воздушных операций, - Криклий - Цензор.НЕТ 3575
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10.02.2021 13:38 Відповісти
мдаа.. может перевозить под крыльями 22 управляемые ракеты .. это вам не цацки-пецки!
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10.02.2021 13:48 Відповісти
Старичок Игл
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10.02.2021 16:53 Відповісти
коментар відмічено як спам
ПаРашенка таке не міг навіть у сні запропонувати,боязнь підводила.
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10.02.2021 13:38 Відповісти
запропонувати можна що завгодно, суть політики полягає в тому, щоб не ставити своїх союзників в незручне положення! бо ната там, скоріш за все, не буде літати і придумає мільярд відмазок чому саме!
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10.02.2021 13:46 Відповісти
Парашенко тебе на голову насрал
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10.02.2021 13:50 Відповісти
Помиляєшся- тобі й твоїй отарі у голову!
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10.02.2021 14:03 Відповісти
Петушок, ходи отсюда
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10.02.2021 14:37 Відповісти
Ведмежа хвороба завадила!)))
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10.02.2021 14:02 Відповісти
Порошенко посрал Путлеру в рот с НовоОтссорссией от Харькова ло Одессы Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій - Цензор.НЕТ 5106
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10.02.2021 13:40 Відповісти
Быдло Мавзолейное вы уроды кончеенные..Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій - Цензор.НЕТ 7580 Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій - Цензор.НЕТ 4451
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10.02.2021 13:41 Відповісти
Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій - Цензор.НЕТ 1355 Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій - Цензор.НЕТ 9220 Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій - Цензор.НЕТ 9220
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10.02.2021 13:42 Відповісти
так Крым же - Украина... нужно и небо Крыма смело предлагать!
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10.02.2021 13:47 Відповісти
у вас якась плутанина в реченнях!
у всьому світі свінарніком вважають расею! а расеян - русишшвайне!
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10.02.2021 13:54 Відповісти
Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій - Цензор.НЕТ 535
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10.02.2021 13:58 Відповісти
ваш свіночобачій йьізьік доволі важко зрозуміти не дивлячись на мій багаторічний досвід!
повбивали майданівців та співвітчизників, щоб хозяєва керували росією і свінособаками? як це повязано?
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10.02.2021 13:59 Відповісти
пердак подгорает лаптеногий? и это правильно - ваш час уже близок...
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10.02.2021 17:12 Відповісти
Быдло Мавзолейное,ваша сраная незалежность с 12 июня 1990 года превратилась в концлагерь..Позравляю,вы переплюнули ГУЛАГ Джугашвили.. Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій - Цензор.НЕТ 2656стадо баранов Шариковых
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10.02.2021 13:55 Відповісти
погоди,это еще Большой Междоусобной Резни не было..
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10.02.2021 13:58 Відповісти
Архипелаг Гулаг!
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10.02.2021 17:11 Відповісти
свинособака, марш на бутилку!
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10.02.2021 14:18 Відповісти
Пентагон приказал перекрасить СРОЧНО всю технику США в зеленый цвет,песочный цвет уже не в моде... Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій - Цензор.НЕТ 5215Желтые танки США "Abrams" станут зелеными,заявил министр обороны США Ллойд Остин... Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій - Цензор.НЕТ 6587
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10.02.2021 13:48 Відповісти
Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій - Цензор.НЕТ 898
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10.02.2021 13:50 Відповісти
Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій - Цензор.НЕТ 7341
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10.02.2021 13:51 Відповісти
просто красиво
кацапы в курсеУкраїна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій - Цензор.НЕТ 2427
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10.02.2021 13:51 Відповісти
а расия великая или не очень ?
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10.02.2021 13:55 Відповісти
нема расії, є - свинособачий лаптєстан!
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10.02.2021 14:23 Відповісти
гутен моргенУкраїна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій - Цензор.НЕТ 2058
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10.02.2021 13:56 Відповісти
Сибір Наш?.. Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій - Цензор.НЕТ 8823
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10.02.2021 14:15 Відповісти
Быдло советское Гитлера не смогло победитьь...,куда там Чечню брали 2 раза Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій - Цензор.НЕТ 9785
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10.02.2021 13:57 Відповісти
свинособако, це ти В-52 у своїх вологих мріях лаптями збиватимеш.
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10.02.2021 14:22 Відповісти
Там еще из Норвегии должны В-1В Lancer подтянутся.
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10.02.2021 13:57 Відповісти
дык, Global Hawk и так над Крымом нормально летает)
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10.02.2021 13:59 Відповісти
Бомбардировщики США В-1В умеют стрелять одновременно 100 зарядом...причем по Азимуту и дальности полета ракет в любом направлении...спрятаться от такого залпа невозможно..
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10.02.2021 14:02 Відповісти
Зачем злить маньяка ..Если сдачи не дадим.Зачем.Положить детей и ..Вторых Днепровцев и др. героев уже нет .Все погибли или уехали .

ГероИ Украины .

И.В.К. как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр ни перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Филатов,Корбан и КОЛОМОЙСКИЙ Украину без награды от Путина защитили.

И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли

Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили

Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли

И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали
Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой
Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровская команда волонтеров озолотили
И Украину без награды от Путина защитили.
Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял
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10.02.2021 14:03 Відповісти
Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій - Цензор.НЕТ 5339
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10.02.2021 14:06 Відповісти
Краще домовтеся з НАТО і США, відповідно до Будапештського меморандуму, щодо розміщення елементів протиповітряної оборони на всій території України хоч би тимчасово до звільнення наших окупованих територій. Бо ми наразі, бідні-нещасні, змушені в нашій системі ППО користуватися краденими у кацапів клістронами поки своїх немає.
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10.02.2021 14:15 Відповісти
Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій - Цензор.НЕТ 513 Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій - Цензор.НЕТ 5293
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10.02.2021 14:17 Відповісти
Вчера НАТО в лице Столтенберга выразило очередную обеспокоенность. 7 год войны. Это можно понимать что эрэфии дают зеленый свет на убийство украинцев. Воротит от таких "союзников". Украине необходимо восстановить ядерное оружие. Это развяжет руки ВСУ и даст возможность в полной мере реализовать свой потенциал.
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10.02.2021 14:25 Відповісти
Пропоную віддати і повітряний простір над Кримом для потреб НАТО і США. Навіть пропоную їм над Кримом випробувати ядерну зброю так десь на 1-2 мегатони.
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10.02.2021 15:14 Відповісти
Зашибись, північний вітер і ми будем їсти 3-кг помідори.
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10.02.2021 15:24 Відповісти
А может и так, что помидоры нас. Триффиды, начало...
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10.02.2021 15:56 Відповісти
А ЧЕГО НАД САМИМ КРЫМОМ НЕБО НЕ ДАЛИ !!!???
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10.02.2021 19:01 Відповісти
 
 