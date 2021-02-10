Україна запропонувала НАТО небо біля Криму для повітряних операцій, - Криклій
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Україна пропонує проводити операції НАТО в повітряному просторі біля окупованого Криму. Це не стосується неба над самим окупованим півостровом.
Про це на зустрічі з заступником генсека НАТО Патріком Тернером заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає сайт МІУ, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що Україна розраховує на підтримку НАТО у моніторингу повітряної ситуації уздовж кордону з Росією, а також пропонує використовувати для повітряних операцій альянсу простір в Сімферопольському районі польотної інформації (РПІ).
"Беручи до уваги оновлений бюлетень EASA про безпеку польотів в Сімферопольському районі польотної інформації та скасування обмежень Федерального управління цивільної авіації США на польоти в Сімферопольському РПІ, ми пропонуємо використовувати цю частину повітряного простору для повітряних операцій НАТО з транспортування військ, обладнання, вантажів тощо", - підкреслив Криклій.
Зазначимо, цей район польотної інформації поширюється на південь Херсонської і Запорізької областей, а також на відкриті води Чорного моря. До окупації Криму управління здійснювалося з Сімферопольського центру "Кримаероруху". Після неї диспетчерів перевели до Дніпра та Одеси.
Польоти над Кримом закрито Україною, але Російська Федерація використовує повітряний простір над півостровом.
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При дальнобойности и точности ракет НАТО они Крымняш достанут откуда угодно.
Кстати, крымнашистам и всем путянввяди неплохо бы написать завещания у нотариусов на неоккупированной парашей территории Украины. Могут скоро пригодиться.
у всьому світі свінарніком вважають расею! а расеян - русишшвайне!
повбивали майданівців та співвітчизників, щоб хозяєва керували росією і свінособаками? як це повязано?
кацапы в курсе
ГероИ Украины .
И.В.К. как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр ни перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Филатов,Корбан и КОЛОМОЙСКИЙ Украину без награды от Путина защитили.
И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли
Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили
Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли
И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали
Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой
Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровская команда волонтеров озолотили
И Украину без награды от Путина защитили.
Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял