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Новости Политика Украины
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Зеленский (16489) Кличко (4510) рейтинг (1617)

Зеленскому доверяет 38%, Кличко - 34%, - "Рейтинг"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленскому доверяет 38%, Кличко - 34%, -

Украинцы продолжают больше всех доверять Президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидеру партии "Удар" Виталию Кличко.

 Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6–8 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Владимиру Зеленскому доверяют 38% опрошенных, Виталию Кличко – 34%.

Владимиру Гройсману доверяют 32%, Дмитрию Разумкову – 26%, Юлии Тимошенко – 25%, Юрию Бойко – 24%, Петру Порошенко – 23%, Арсену Авакову – 21%, Арсению Яценюку – 20%, Максиму Степанову – 12%, Денису Шмыгалю – 12%.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 27 января по 1 февраля 2021 года, Виталию Кличко доверяют 37,5% респондентов, Президенту Украины Владимиру Зеленскому – 35,6% опрошенных.

Опрос "Украина на карантине: мониторинг общественных настроений (волна # 9, 6-8 февраля 2021)" проведен Социологической группой Рейтинг 6–8 февраля 2021 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
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Топ комментарии
+14
Педалик свободно общается на 4 языках. А квартальный шут даже радной язык не осили выучить
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10.02.2021 15:55
+13
А як це таке можна пояснити : довіряють аж 38 відсотків, а на президентських виборах готові голосувати близько 20-ти? Це на кого розраховано? 😁😁
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10.02.2021 15:53
+11
Доверять зеленскому могут либо идиоты либо мусора-судьи-прокуроры-казнокрады, которым очень хорошо зажилось при квартальном чучеле
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10.02.2021 16:00
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а я сейчас уже за Филатова из Днепра
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10.02.2021 15:51 Ответить
за Пороха обиженки не будут голосовать - факт
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10.02.2021 15:52 Ответить
Вот весь расклад, и как он прогнозируемо меняется с запада на восток...
Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 9746
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10.02.2021 16:10 Ответить
везёт... хоть знаешь за кого...у меня в голове вообще пусто...зеро...
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10.02.2021 15:53 Ответить
Так тебе и не надо. Ты маузер. У тебя другая функция.
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10.02.2021 15:57 Ответить
не самая ненужная , кстати, функция))
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10.02.2021 16:00 Ответить
Шо есть, то есть. Зеленскому доверяет 38%, Кличко - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 7529
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10.02.2021 16:02 Ответить
А какое у него в Днепре амплуа - третий вратарь ??? Зеленскому доверяет 38%, Кличко - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4203
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10.02.2021 15:56 Ответить
А чому не 138%?
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10.02.2021 19:33 Ответить
Вот так, были Смешки и Гриценки. Теперь добавится непроходной Филатов, а все закончится рабиновичами с добкиными. Как были тупые -73% так и остались ими.
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10.02.2021 20:44 Ответить
А какая связь между Кличком и зеленским? Зеленскому доверяет 38%, Кличко - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5626 Зеленскому доверяет 38%, Кличко - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5192
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10.02.2021 15:52 Ответить
та же что и тойоты и "москвича" обе машины))
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10.02.2021 15:54 Ответить
между Кличком и фирташем...
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10.02.2021 15:54 Ответить
Статью прочитало? Зеленскому доверяет 38%, Кличко - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 551
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10.02.2021 15:54 Ответить
Один выдающийся оратор, другой выдающийся оратор, мыслитель, почетный отдыхающий и почетный Папа Римский нашего королевства. (с)
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10.02.2021 16:24 Ответить
А это как сравнить теплое с мягким)
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10.02.2021 17:14 Ответить
Давай тарифы снижай ,будет 100% доверять . Зеленскому доверяет 38%, Кличко - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2278
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10.02.2021 15:53 Ответить
Тада. Кинь животным овса.
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10.02.2021 15:58 Ответить
Ага ,хлеба и зрелищ Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1692неплохим зрелищем будет отправка Барыги за решётку лет на 15. Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 3885
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10.02.2021 16:05 Ответить
З Порохом не вийшло, давайте вас! Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 8929
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10.02.2021 16:13 Ответить
Ну так и каналами Поршенко-Медведчука тоже не сразу вышло ... Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4891
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10.02.2021 16:15 Ответить
Що з каналами Порошенка?
І яким боком це до пропозиції засатити Сірого Вовка на 15 років? Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 7408
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10.02.2021 16:21 Ответить
Всех в топку!!!
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10.02.2021 15:53 Ответить
Хто хороший, з урахуванням війни, ковіду, "кінця епохи бідності"? Хто та свята людина, яка це буде розгрібати, а не відосіки і обісцянки шпилити?
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10.02.2021 16:15 Ответить
А як це таке можна пояснити : довіряють аж 38 відсотків, а на президентських виборах готові голосувати близько 20-ти? Це на кого розраховано? 😁😁
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10.02.2021 15:53 Ответить
Педалик просто по-умнее выглядит и говорит поменьше.
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10.02.2021 15:53 Ответить
Педалик свободно общается на 4 языках. А квартальный шут даже радной язык не осили выучить
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10.02.2021 15:55 Ответить
Перепрошу, а рідний для нього, то який? Івріт чи ідіш?
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10.02.2021 16:10 Ответить
Якими саме? Тією, якою він про піську розповідав? https://www.youtube.com/watch?v=1S8OFopgHRM

https://www.youtube.com/watch?v=kY9vcg87Ee4
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10.02.2021 17:37 Ответить
На пяти. В Польше, когда работал, Виталик прекрасно общался по-польски.
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10.02.2021 20:46 Ответить
Прямо зараз активісти Нацкорпусу блокують базу бойовиків Киви-Медведчука, які готувались до провокацій в столиці. Нам стало відомо, що силові загони під кураторством ОПЗЖ готуються дестабілізувати ситуацію в Україні. Під виглядом підтримки закритих телеканалів "Zik", "112 Україна" та "NewsOne" в Київ стягнули групи можливо озброєних тітушок. Національний Корпус просить розголосу ЗМІ! Наразі ми знаходимось за адресою Тверський тупик, 3 і чекаємо на журналістів. Для контакту на місці: 066 438 74 11.

https://www.youtube.com/watch?v=Y-53HZ0-WkM
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10.02.2021 15:53 Ответить
стебанову еще кто-то доверяет???
ауедь...
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10.02.2021 15:54 Ответить
алилуя))
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10.02.2021 15:55 Ответить
Кобелимая это интересно...
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10.02.2021 15:56 Ответить
"Рейтинг", не забивайте людям баки, как Ося и Киса.
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10.02.2021 15:54 Ответить
И нафига это позорище еще раз публиковать?

Те, кто понимает, что Украина потеряна на много десятилетий и строит свои планы на будущее, исходя из этого, уже ничему не удивляются, а только перепроверяют свои билеты.
Те, кто не понимает, тем и будущее не особо нужно.

Поэтому повторю членорояльного классика "Какая разница?"
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10.02.2021 15:56 Ответить
Кличко наш Президент! Зеленскому доверяет 38%, Кличко - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1078
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10.02.2021 15:58 Ответить
пропоную цих двох виставити на ринг! Клічко дати биту, члєнограю - рояль!
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10.02.2021 15:58 Ответить
Кличко можно ничего не выдавать. Он пострадавлего говнокомандующего ЗЕ голыми руками может наизнанку вывернуть.
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10.02.2021 16:00 Ответить
Доверять зеленскому могут либо идиоты либо мусора-судьи-прокуроры-казнокрады, которым очень хорошо зажилось при квартальном чучеле
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10.02.2021 16:00 Ответить
Если рейтинги объективны,то в недалёком будущем нам ****...ц!
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10.02.2021 16:00 Ответить
Это произошло уже 2 года назад на самом деле. Просто путь оказался чуть дольше.

С другой стороны, страна, населенная на 73% деградантами, не может иметь нормальное будущее ни в каком виде.
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10.02.2021 16:03 Ответить
Пи#да Україні.... ідіоти нормальну владу не оберуть 38% й досі довіряє янєлоху 😮😮😮 -потенційні ідіоти,+20-25% ворогів які голосують за жОПЗЖ та різні партії петушарія... тоб то 58% як мінімум тих хто тягне країну на дно! Сумна статистика, сподіваюсь помилкова.🤞
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10.02.2021 16:09 Ответить
между цирком и стадионом разница не большая
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10.02.2021 16:15 Ответить
У меня щас истерика будет... 38% доверяют киздуну, который не выполнил ни одного своего обещания и которого раз в три дня ловят на вранье... как такое вообще может быть? Это собрание поклонников фон Захер Мазоха?
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10.02.2021 16:16 Ответить
Это просто говорит о том, что реформ они боятся еще больше чем Янелоха.
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10.02.2021 16:34 Ответить
вони обоє не є українці, як їм можна довіряти??
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10.02.2021 16:18 Ответить
Вообще никто не подходит. Какой Зеленский, какой Кличко? И все остальные?? Абсолютно все зашкварные и уже показали себя с не лучшей стороны(кто-то в меньшей, кто-то в большей степени). Меньше всего по "зашкарености" из этого списка - Гройсман и Разумков (они же выглядят и самыми адекватными). Но им не перепадёт. Первого, ближе к выборам, сожрут с дерьмом за его еврейство, а второго- свяжут с узким миром. Президентом, скорей всего, будет Кличко. Это будет опять грустное время для страны, разбавляемое иногда смехом из-за бреда, который будет молоть боксёр.
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10.02.2021 16:21 Ответить
Фуйню не городи, Дима Шицкий. Иди на "лента точка сру", там твое место.
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10.02.2021 16:38 Ответить
время покажет, какая это фуйня.
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10.02.2021 16:44 Ответить
Бред заказной. От конторы политтехнолога Грынива собственника этой конторы, придворного мародера Поросенко.
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10.02.2021 16:23 Ответить
Брехав би,та міру знав би. Приказка народна...
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10.02.2021 16:26 Ответить
гы Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1724 Кличко в президенты!
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10.02.2021 16:33 Ответить
Гетьман пан Порошенко, прийдіть та порядок наведіть.. Бо вже нема сил терпіти це неподобство
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10.02.2021 16:35 Ответить
что то что то....
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10.02.2021 16:50 Ответить
Гройсмана в президенты, Пороха премьером Яценюк министр экономики
Голоса с Юга и Востока потерять Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4231
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10.02.2021 16:39 Ответить
Як не день то нові цифри. Казав і буду казати, всі ці рєйтінгі, опроси, ексПЕРДти все це до лампочки. Скільки хто заплатив у того такий і рейтинг. А ви думаєте за що існують всякого рода ексПЕРДти та інститути соцопитування де одна секретутка, ексПЕРДт та прибиральниця і вже інстітут, мляха-муха... Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 6306
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10.02.2021 16:40 Ответить
Какой вопрос - такой ответ!
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10.02.2021 16:46 Ответить
Символично двоим "клоунам" на двоих доверяют 72%... ничего не приходит на ум в связи с этим...
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10.02.2021 17:39 Ответить
На Московії XVI століття найбільше довіряли юродивим. В Україні ХХІ століття найбільше довіряють професійному довб***бу і професійному клоуну. Прогрес!
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10.02.2021 17:50 Ответить
Сколько стоит такой результат опроса? 😂😂😂
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10.02.2021 18:19 Ответить
По ходу Гросю будут вести на президентство.
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10.02.2021 18:28 Ответить
Хотів коментувати.
Не знайшов потрібних пристойних слів.
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10.02.2021 18:42 Ответить
Рейтинг - засунь себе этот опрос в жопу, оттуда откуда его вытащил.
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10.02.2021 19:00 Ответить
О.как..у осла рейтинг поднялся....это типо в Киеве!вооо...рейтинг перданул!,,
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10.02.2021 19:23 Ответить
П@здеш ! Чистой воды! Клоуну никто не доверяет!
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10.02.2021 19:27 Ответить
Вот клоуну Пете сейчас обидно стало
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10.02.2021 22:28 Ответить
"Слушайте, ну я точно буду стоять в пробках, кортежи - нах..."
Из рубрики: пишут в личку.
На этот раз, сообщение фейсбучного друга Александра Богоряда. С его разрешения, даю дословно и без купюр:
Приветствую, Олег!
Сейчас сброшу Вам часть сообщения подруги жены.
Ситуация на дороге позавчера.
"...вчера забирала Рено в 10 вечера.... специально, чтобы людей не было и трасса была пустая....... ну, вызвала такси, еду по Богатырской.......... Млядь, снег метет, **** дорог нет, такое ощущение, что в селе, а не в Киеве..... Фуры стоят вдоль дороги..........ииииииииии... доезжаем до Эпицентра, и всех останавливает полицейские............и стоим минут 30..........я думала что уже орать буду...........Ну, таксист вышел, пошел курить на улицу. Стоит возле полиции, что-то говорит с ними........ возвращаеться, говорит "сказал полицейский, что по Автозаводской!!!!!!!! сейчас проедет преЗЕдентский кортеж, срочно в Парковом Мистечке собираются слуги и лично Зеля".......время уже было начало 12го..... А я говорю "где Парковое, и где мы стоим?" Водила тоже говорит, что также сказал полиции об этом, а тот говорит: "тихо, млядь, оно такое конченое сцыкло - ни при ком такого не было, чтобы улицы перекрывали, и не только там где он едет, а даже параллельные и смежные....... типа, чтобы он ехал и не видел стоящих машин. Оно не любит, когда машины дудят - сильно дратуется".
... Дратуется ОНО!
Слуга народа, бл.., на лисапеде!
Helgi Sharp
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10.02.2021 23:28 Ответить
Опитування проводили в кабiнетах Зеленського та Кличка,ЗА змогли б вiдповiсти тiльки слiпi,глухi та розумово вiдсталi...
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11.02.2021 04:32 Ответить
это уже не бред, это модифицированная палата номер 6...
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11.02.2021 05:51 Ответить
 
 