Зеленскому доверяет 38%, Кличко - 34%, - "Рейтинг"

Украинцы продолжают больше всех доверять Президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидеру партии "Удар" Виталию Кличко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6–8 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Владимиру Зеленскому доверяют 38% опрошенных, Виталию Кличко – 34%.

Владимиру Гройсману доверяют 32%, Дмитрию Разумкову – 26%, Юлии Тимошенко – 25%, Юрию Бойко – 24%, Петру Порошенко – 23%, Арсену Авакову – 21%, Арсению Яценюку – 20%, Максиму Степанову – 12%, Денису Шмыгалю – 12%.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 27 января по 1 февраля 2021 года, Виталию Кличко доверяют 37,5% респондентов, Президенту Украины Владимиру Зеленскому – 35,6% опрошенных.

Опрос "Украина на карантине: мониторинг общественных настроений (волна # 9, 6-8 февраля 2021)" проведен Социологической группой Рейтинг 6–8 февраля 2021 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.