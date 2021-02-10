Зеленскому доверяет 38%, Кличко - 34%, - "Рейтинг"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинцы продолжают больше всех доверять Президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидеру партии "Удар" Виталию Кличко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6–8 февраля, передает Цензор.НЕТ.
Владимиру Зеленскому доверяют 38% опрошенных, Виталию Кличко – 34%.
Владимиру Гройсману доверяют 32%, Дмитрию Разумкову – 26%, Юлии Тимошенко – 25%, Юрию Бойко – 24%, Петру Порошенко – 23%, Арсену Авакову – 21%, Арсению Яценюку – 20%, Максиму Степанову – 12%, Денису Шмыгалю – 12%.
Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 27 января по 1 февраля 2021 года, Виталию Кличко доверяют 37,5% респондентов, Президенту Украины Владимиру Зеленскому – 35,6% опрошенных.
Опрос "Украина на карантине: мониторинг общественных настроений (волна # 9, 6-8 февраля 2021)" проведен Социологической группой Рейтинг 6–8 февраля 2021 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
Пожалуйста, подождите...
І яким боком це до пропозиції засатити Сірого Вовка на 15 років?
https://www.youtube.com/watch?v=kY9vcg87Ee4
https://www.youtube.com/watch?v=Y-53HZ0-WkM
ауедь...
Те, кто понимает, что Украина потеряна на много десятилетий и строит свои планы на будущее, исходя из этого, уже ничему не удивляются, а только перепроверяют свои билеты.
Те, кто не понимает, тем и будущее не особо нужно.
Поэтому повторю членорояльного классика "Какая разница?"
С другой стороны, страна, населенная на 73% деградантами, не может иметь нормальное будущее ни в каком виде.
Голоса с Юга и Востока потерять
Не знайшов потрібних пристойних слів.
Из рубрики: пишут в личку.
На этот раз, сообщение фейсбучного друга Александра Богоряда. С его разрешения, даю дословно и без купюр:
Приветствую, Олег!
Сейчас сброшу Вам часть сообщения подруги жены.
Ситуация на дороге позавчера.
"...вчера забирала Рено в 10 вечера.... специально, чтобы людей не было и трасса была пустая....... ну, вызвала такси, еду по Богатырской.......... Млядь, снег метет, **** дорог нет, такое ощущение, что в селе, а не в Киеве..... Фуры стоят вдоль дороги..........ииииииииии... доезжаем до Эпицентра, и всех останавливает полицейские............и стоим минут 30..........я думала что уже орать буду...........Ну, таксист вышел, пошел курить на улицу. Стоит возле полиции, что-то говорит с ними........ возвращаеться, говорит "сказал полицейский, что по Автозаводской!!!!!!!! сейчас проедет преЗЕдентский кортеж, срочно в Парковом Мистечке собираются слуги и лично Зеля".......время уже было начало 12го..... А я говорю "где Парковое, и где мы стоим?" Водила тоже говорит, что также сказал полиции об этом, а тот говорит: "тихо, млядь, оно такое конченое сцыкло - ни при ком такого не было, чтобы улицы перекрывали, и не только там где он едет, а даже параллельные и смежные....... типа, чтобы он ехал и не видел стоящих машин. Оно не любит, когда машины дудят - сильно дратуется".
... Дратуется ОНО!
Слуга народа, бл.., на лисапеде!
Helgi Sharp