Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг"
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Українці продовжують найбільше довіряти Президенту України Володимиру Зеленському та лідеру партії "Удар" Віталію Кличку.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 6–8 лютого, передає Цензор.НЕТ.
Володимиру Зеленському довіряють 38% опитаних, Віталію Кличку – 34%.
Володимиру Гройсману довіряють 32%, Дмитру Разумкову – 26%, Юлії Тимошенко – 25%, Юрію Бойку – 24%, Петру Порошенку – 23%, Арсену Авакову – 21%, Арсенію Яценюку – 20%, Максиму Степанову – 12%, Денису Шмигалю – 12%.
Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 27 січня до 1 лютого 2021 року, Віталію Кличку довіряють 37,5% респондентів, Президентові України Володимиру Зеленському – 35,6% опитаних.
Опитування "Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв (хвиля #9, 6-8 лютого 2021)" проведено Соціологічною групою Рейтинг 6–8 лютого 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
Будь ласка, зачекайте...
І яким боком це до пропозиції засатити Сірого Вовка на 15 років?
https://www.youtube.com/watch?v=kY9vcg87Ee4
https://www.youtube.com/watch?v=Y-53HZ0-WkM
ауедь...
Те, кто понимает, что Украина потеряна на много десятилетий и строит свои планы на будущее, исходя из этого, уже ничему не удивляются, а только перепроверяют свои билеты.
Те, кто не понимает, тем и будущее не особо нужно.
Поэтому повторю членорояльного классика "Какая разница?"
С другой стороны, страна, населенная на 73% деградантами, не может иметь нормальное будущее ни в каком виде.
Голоса с Юга и Востока потерять
Не знайшов потрібних пристойних слів.
Из рубрики: пишут в личку.
На этот раз, сообщение фейсбучного друга Александра Богоряда. С его разрешения, даю дословно и без купюр:
Приветствую, Олег!
Сейчас сброшу Вам часть сообщения подруги жены.
Ситуация на дороге позавчера.
"...вчера забирала Рено в 10 вечера.... специально, чтобы людей не было и трасса была пустая....... ну, вызвала такси, еду по Богатырской.......... Млядь, снег метет, **** дорог нет, такое ощущение, что в селе, а не в Киеве..... Фуры стоят вдоль дороги..........ииииииииии... доезжаем до Эпицентра, и всех останавливает полицейские............и стоим минут 30..........я думала что уже орать буду...........Ну, таксист вышел, пошел курить на улицу. Стоит возле полиции, что-то говорит с ними........ возвращаеться, говорит "сказал полицейский, что по Автозаводской!!!!!!!! сейчас проедет преЗЕдентский кортеж, срочно в Парковом Мистечке собираются слуги и лично Зеля".......время уже было начало 12го..... А я говорю "где Парковое, и где мы стоим?" Водила тоже говорит, что также сказал полиции об этом, а тот говорит: "тихо, млядь, оно такое конченое сцыкло - ни при ком такого не было, чтобы улицы перекрывали, и не только там где он едет, а даже параллельные и смежные....... типа, чтобы он ехал и не видел стоящих машин. Оно не любит, когда машины дудят - сильно дратуется".
... Дратуется ОНО!
Слуга народа, бл.., на лисапеде!
Helgi Sharp