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Зеленський (17376) Кличко (2810) рейтинг (696)

Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, -

Українці продовжують найбільше довіряти Президенту України Володимиру Зеленському та лідеру партії "Удар" Віталію Кличку.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 6–8 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Володимиру Зеленському довіряють 38% опитаних, Віталію Кличку – 34%.

Володимиру Гройсману довіряють 32%, Дмитру Разумкову – 26%, Юлії Тимошенко – 25%, Юрію Бойку – 24%, Петру Порошенку – 23%, Арсену Авакову – 21%, Арсенію Яценюку – 20%, Максиму Степанову – 12%, Денису Шмигалю – 12%.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 27 січня до 1 лютого 2021 року, Віталію Кличку довіряють 37,5% респондентів, Президентові України Володимиру Зеленському – 35,6% опитаних.

Опитування "Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв (хвиля #9, 6-8 лютого 2021)" проведено Соціологічною групою Рейтинг 6–8 лютого 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Педалик свободно общается на 4 языках. А квартальный шут даже радной язык не осили выучить
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10.02.2021 15:55
+13
А як це таке можна пояснити : довіряють аж 38 відсотків, а на президентських виборах готові голосувати близько 20-ти? Це на кого розраховано? 😁😁
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10.02.2021 15:53
+11
Доверять зеленскому могут либо идиоты либо мусора-судьи-прокуроры-казнокрады, которым очень хорошо зажилось при квартальном чучеле
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10.02.2021 16:00
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а я сейчас уже за Филатова из Днепра
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10.02.2021 15:51 Відповісти
за Пороха обиженки не будут голосовать - факт
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10.02.2021 15:52 Відповісти
Вот весь расклад, и как он прогнозируемо меняется с запада на восток...
Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 9746
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10.02.2021 16:10 Відповісти
везёт... хоть знаешь за кого...у меня в голове вообще пусто...зеро...
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10.02.2021 15:53 Відповісти
Так тебе и не надо. Ты маузер. У тебя другая функция.
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10.02.2021 15:57 Відповісти
не самая ненужная , кстати, функция))
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10.02.2021 16:00 Відповісти
Шо есть, то есть. Зеленскому доверяет 38%, Кличко - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 7529
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10.02.2021 16:02 Відповісти
А какое у него в Днепре амплуа - третий вратарь ??? Зеленскому доверяет 38%, Кличко - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4203
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10.02.2021 15:56 Відповісти
А чому не 138%?
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10.02.2021 19:33 Відповісти
Вот так, были Смешки и Гриценки. Теперь добавится непроходной Филатов, а все закончится рабиновичами с добкиными. Как были тупые -73% так и остались ими.
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10.02.2021 20:44 Відповісти
А какая связь между Кличком и зеленским? Зеленскому доверяет 38%, Кличко - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5626 Зеленскому доверяет 38%, Кличко - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5192
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10.02.2021 15:52 Відповісти
та же что и тойоты и "москвича" обе машины))
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10.02.2021 15:54 Відповісти
между Кличком и фирташем...
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10.02.2021 15:54 Відповісти
Статью прочитало? Зеленскому доверяет 38%, Кличко - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 551
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10.02.2021 15:54 Відповісти
Один выдающийся оратор, другой выдающийся оратор, мыслитель, почетный отдыхающий и почетный Папа Римский нашего королевства. (с)
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10.02.2021 16:24 Відповісти
А это как сравнить теплое с мягким)
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10.02.2021 17:14 Відповісти
Давай тарифы снижай ,будет 100% доверять . Зеленскому доверяет 38%, Кличко - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2278
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10.02.2021 15:53 Відповісти
Тада. Кинь животным овса.
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10.02.2021 15:58 Відповісти
Ага ,хлеба и зрелищ Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1692неплохим зрелищем будет отправка Барыги за решётку лет на 15. Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 3885
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10.02.2021 16:05 Відповісти
З Порохом не вийшло, давайте вас! Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 8929
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10.02.2021 16:13 Відповісти
Ну так и каналами Поршенко-Медведчука тоже не сразу вышло ... Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4891
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10.02.2021 16:15 Відповісти
Що з каналами Порошенка?
І яким боком це до пропозиції засатити Сірого Вовка на 15 років? Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 7408
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10.02.2021 16:21 Відповісти
Всех в топку!!!
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10.02.2021 15:53 Відповісти
Хто хороший, з урахуванням війни, ковіду, "кінця епохи бідності"? Хто та свята людина, яка це буде розгрібати, а не відосіки і обісцянки шпилити?
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10.02.2021 16:15 Відповісти
А як це таке можна пояснити : довіряють аж 38 відсотків, а на президентських виборах готові голосувати близько 20-ти? Це на кого розраховано? 😁😁
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10.02.2021 15:53 Відповісти
Педалик просто по-умнее выглядит и говорит поменьше.
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10.02.2021 15:53 Відповісти
Педалик свободно общается на 4 языках. А квартальный шут даже радной язык не осили выучить
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10.02.2021 15:55 Відповісти
Перепрошу, а рідний для нього, то який? Івріт чи ідіш?
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10.02.2021 16:10 Відповісти
Якими саме? Тією, якою він про піську розповідав? https://www.youtube.com/watch?v=1S8OFopgHRM

https://www.youtube.com/watch?v=kY9vcg87Ee4
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10.02.2021 17:37 Відповісти
На пяти. В Польше, когда работал, Виталик прекрасно общался по-польски.
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10.02.2021 20:46 Відповісти
Прямо зараз активісти Нацкорпусу блокують базу бойовиків Киви-Медведчука, які готувались до провокацій в столиці. Нам стало відомо, що силові загони під кураторством ОПЗЖ готуються дестабілізувати ситуацію в Україні. Під виглядом підтримки закритих телеканалів "Zik", "112 Україна" та "NewsOne" в Київ стягнули групи можливо озброєних тітушок. Національний Корпус просить розголосу ЗМІ! Наразі ми знаходимось за адресою Тверський тупик, 3 і чекаємо на журналістів. Для контакту на місці: 066 438 74 11.

https://www.youtube.com/watch?v=Y-53HZ0-WkM
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10.02.2021 15:53 Відповісти
стебанову еще кто-то доверяет???
ауедь...
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10.02.2021 15:54 Відповісти
алилуя))
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10.02.2021 15:55 Відповісти
Кобелимая это интересно...
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10.02.2021 15:56 Відповісти
"Рейтинг", не забивайте людям баки, как Ося и Киса.
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10.02.2021 15:54 Відповісти
И нафига это позорище еще раз публиковать?

Те, кто понимает, что Украина потеряна на много десятилетий и строит свои планы на будущее, исходя из этого, уже ничему не удивляются, а только перепроверяют свои билеты.
Те, кто не понимает, тем и будущее не особо нужно.

Поэтому повторю членорояльного классика "Какая разница?"
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10.02.2021 15:56 Відповісти
Кличко наш Президент! Зеленскому доверяет 38%, Кличко - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1078
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10.02.2021 15:58 Відповісти
пропоную цих двох виставити на ринг! Клічко дати биту, члєнограю - рояль!
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10.02.2021 15:58 Відповісти
Кличко можно ничего не выдавать. Он пострадавлего говнокомандующего ЗЕ голыми руками может наизнанку вывернуть.
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10.02.2021 16:00 Відповісти
Доверять зеленскому могут либо идиоты либо мусора-судьи-прокуроры-казнокрады, которым очень хорошо зажилось при квартальном чучеле
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10.02.2021 16:00 Відповісти
Если рейтинги объективны,то в недалёком будущем нам ****...ц!
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10.02.2021 16:00 Відповісти
Это произошло уже 2 года назад на самом деле. Просто путь оказался чуть дольше.

С другой стороны, страна, населенная на 73% деградантами, не может иметь нормальное будущее ни в каком виде.
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10.02.2021 16:03 Відповісти
Пи#да Україні.... ідіоти нормальну владу не оберуть 38% й досі довіряє янєлоху 😮😮😮 -потенційні ідіоти,+20-25% ворогів які голосують за жОПЗЖ та різні партії петушарія... тоб то 58% як мінімум тих хто тягне країну на дно! Сумна статистика, сподіваюсь помилкова.🤞
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10.02.2021 16:09 Відповісти
между цирком и стадионом разница не большая
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10.02.2021 16:15 Відповісти
У меня щас истерика будет... 38% доверяют киздуну, который не выполнил ни одного своего обещания и которого раз в три дня ловят на вранье... как такое вообще может быть? Это собрание поклонников фон Захер Мазоха?
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10.02.2021 16:16 Відповісти
Это просто говорит о том, что реформ они боятся еще больше чем Янелоха.
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10.02.2021 16:34 Відповісти
вони обоє не є українці, як їм можна довіряти??
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10.02.2021 16:18 Відповісти
Вообще никто не подходит. Какой Зеленский, какой Кличко? И все остальные?? Абсолютно все зашкварные и уже показали себя с не лучшей стороны(кто-то в меньшей, кто-то в большей степени). Меньше всего по "зашкарености" из этого списка - Гройсман и Разумков (они же выглядят и самыми адекватными). Но им не перепадёт. Первого, ближе к выборам, сожрут с дерьмом за его еврейство, а второго- свяжут с узким миром. Президентом, скорей всего, будет Кличко. Это будет опять грустное время для страны, разбавляемое иногда смехом из-за бреда, который будет молоть боксёр.
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10.02.2021 16:21 Відповісти
Фуйню не городи, Дима Шицкий. Иди на "лента точка сру", там твое место.
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10.02.2021 16:38 Відповісти
время покажет, какая это фуйня.
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10.02.2021 16:44 Відповісти
Бред заказной. От конторы политтехнолога Грынива собственника этой конторы, придворного мародера Поросенко.
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10.02.2021 16:23 Відповісти
Брехав би,та міру знав би. Приказка народна...
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10.02.2021 16:26 Відповісти
гы Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 1724 Кличко в президенты!
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10.02.2021 16:33 Відповісти
Гетьман пан Порошенко, прийдіть та порядок наведіть.. Бо вже нема сил терпіти це неподобство
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10.02.2021 16:35 Відповісти
что то что то....
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10.02.2021 16:50 Відповісти
Гройсмана в президенты, Пороха премьером Яценюк министр экономики
Голоса с Юга и Востока потерять Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4231
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10.02.2021 16:39 Відповісти
Як не день то нові цифри. Казав і буду казати, всі ці рєйтінгі, опроси, ексПЕРДти все це до лампочки. Скільки хто заплатив у того такий і рейтинг. А ви думаєте за що існують всякого рода ексПЕРДти та інститути соцопитування де одна секретутка, ексПЕРДт та прибиральниця і вже інстітут, мляха-муха... Зеленському довіряє 38%, Кличку - 34%, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 6306
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10.02.2021 16:40 Відповісти
Какой вопрос - такой ответ!
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10.02.2021 16:46 Відповісти
Символично двоим "клоунам" на двоих доверяют 72%... ничего не приходит на ум в связи с этим...
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10.02.2021 17:39 Відповісти
На Московії XVI століття найбільше довіряли юродивим. В Україні ХХІ століття найбільше довіряють професійному довб***бу і професійному клоуну. Прогрес!
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10.02.2021 17:50 Відповісти
Сколько стоит такой результат опроса? 😂😂😂
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10.02.2021 18:19 Відповісти
По ходу Гросю будут вести на президентство.
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10.02.2021 18:28 Відповісти
Хотів коментувати.
Не знайшов потрібних пристойних слів.
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10.02.2021 18:42 Відповісти
Рейтинг - засунь себе этот опрос в жопу, оттуда откуда его вытащил.
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10.02.2021 19:00 Відповісти
О.как..у осла рейтинг поднялся....это типо в Киеве!вооо...рейтинг перданул!,,
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10.02.2021 19:23 Відповісти
П@здеш ! Чистой воды! Клоуну никто не доверяет!
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10.02.2021 19:27 Відповісти
Вот клоуну Пете сейчас обидно стало
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10.02.2021 22:28 Відповісти
"Слушайте, ну я точно буду стоять в пробках, кортежи - нах..."
Из рубрики: пишут в личку.
На этот раз, сообщение фейсбучного друга Александра Богоряда. С его разрешения, даю дословно и без купюр:
Приветствую, Олег!
Сейчас сброшу Вам часть сообщения подруги жены.
Ситуация на дороге позавчера.
"...вчера забирала Рено в 10 вечера.... специально, чтобы людей не было и трасса была пустая....... ну, вызвала такси, еду по Богатырской.......... Млядь, снег метет, **** дорог нет, такое ощущение, что в селе, а не в Киеве..... Фуры стоят вдоль дороги..........ииииииииии... доезжаем до Эпицентра, и всех останавливает полицейские............и стоим минут 30..........я думала что уже орать буду...........Ну, таксист вышел, пошел курить на улицу. Стоит возле полиции, что-то говорит с ними........ возвращаеться, говорит "сказал полицейский, что по Автозаводской!!!!!!!! сейчас проедет преЗЕдентский кортеж, срочно в Парковом Мистечке собираются слуги и лично Зеля".......время уже было начало 12го..... А я говорю "где Парковое, и где мы стоим?" Водила тоже говорит, что также сказал полиции об этом, а тот говорит: "тихо, млядь, оно такое конченое сцыкло - ни при ком такого не было, чтобы улицы перекрывали, и не только там где он едет, а даже параллельные и смежные....... типа, чтобы он ехал и не видел стоящих машин. Оно не любит, когда машины дудят - сильно дратуется".
... Дратуется ОНО!
Слуга народа, бл.., на лисапеде!
Helgi Sharp
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10.02.2021 23:28 Відповісти
Опитування проводили в кабiнетах Зеленського та Кличка,ЗА змогли б вiдповiсти тiльки слiпi,глухi та розумово вiдсталi...
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11.02.2021 04:32 Відповісти
это уже не бред, это модифицированная палата номер 6...
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11.02.2021 05:51 Відповісти
 
 