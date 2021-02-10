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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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Борьба с коррупцией - одна из главных задач Украины, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Борьба с коррупцией - одна из главных задач Украины, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль называет борьбу с коррупцией одним из главных заданий для Кабинета министров Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Шмыгаль заявил в ходе совместного брифинга с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе.

"Одним из главных заданий для Украины и нашего правительства остается борьба с коррупцией. Это системная борьба, которая включает развитие институций, изменение правил игры в разных секторах экономики, введение новых законодательных инициатив и актов", - отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что в 2021 году Украина продолжит развивать рыночные отношения для уменьшения влияния монополий. В частности, планируется запуск рынка земли, эффективная работа рынка газа, а также работа других рынков по стандартам Евросоюза.

Премьер отметил, что в текущем году на украинской таможне пройдет комплексная реформа, которая предусматривает усиление сотрудничества с ЕС.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Задача ще та: як то так взяти і посадити в тюрму самих себе і своїх паханів?
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10.02.2021 16:51
+6
Это он кому? В ОП говорит?
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10.02.2021 16:48
+6
НОВЫЙ АНЕКДОТ ОТ ЗЕЛЁНОГО ПРЕМЬЕРА
Борьба с коррупцией - одна из главных задач Украины, - сказал менеджер Ахметова Шмыгаль.

Борьба с коррупцией - одна из главных задач Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1390 Борьба с коррупцией - одна из главных задач Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1390 Борьба с коррупцией - одна из главных задач Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1390
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10.02.2021 16:50
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Это он кому? В ОП говорит?
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10.02.2021 16:48 Ответить
Это он тебе лапшу на уши вешает.
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10.02.2021 16:49 Ответить
Я ЙОМУ ВІРЮ - ВІН НЕ ЗБЕШЕ !!!!!!

Борьба с коррупцией - одна из главных задач Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3884
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10.02.2021 17:00 Ответить
Усі політики у владі нагадують практикантів юристів на окружній ... Скільки не говори халва, у роті солодко не стане...
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10.02.2021 18:04 Ответить
НОВЫЙ АНЕКДОТ ОТ ЗЕЛЁНОГО ПРЕМЬЕРА
Борьба с коррупцией - одна из главных задач Украины, - сказал менеджер Ахметова Шмыгаль.

Борьба с коррупцией - одна из главных задач Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1390 Борьба с коррупцией - одна из главных задач Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1390 Борьба с коррупцией - одна из главных задач Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1390
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10.02.2021 16:50 Ответить
положить ее на лопатки и подмять ПОД СЕБЯ Борьба с коррупцией - одна из главных задач Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1850
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10.02.2021 17:09 Ответить
Меле,шо попало... Борьба с коррупцией - одна из главных задач Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 677
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10.02.2021 16:51 Ответить
Коли помахали ті, кого в тупому серіалі послали в сраку, помахали перед носом кредитом в 600млн. євро, то що завгодно скажеш.
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10.02.2021 16:53 Ответить
Задача ще та: як то так взяти і посадити в тюрму самих себе і своїх паханів?
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10.02.2021 16:51 Ответить
а коррупция сидит и считает,
и считает что борьба с государством одна из её главных задач
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10.02.2021 16:51 Ответить
вот её то как раз всё устраивает!
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10.02.2021 16:53 Ответить
И как успехи на этом поприще?
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10.02.2021 16:52 Ответить
Научились эффективно отмазывать коррупционеров даже без потери дожности в офисе Зеленского.
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10.02.2021 17:14 Ответить
И так уже десятки лет. налепили органов десяток, суд, кучи антикор-структур ...и только обогащаются на своих должностях, возглавили коррупцию...ещё шабунята бродят-агенты внешнего управления.
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10.02.2021 16:53 Ответить
Я вам не мешаю бороться, чесслово
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10.02.2021 16:54 Ответить
Пліснява серйозно вважає, що вийде навішати локшину НАТО, Америці, Англії, ЄС, МВФ, Світовому банку? Ідіоти невиліковні.
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10.02.2021 16:57 Ответить
Следуя его логике, Украина должна его побороть.
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10.02.2021 16:57 Ответить
Скільки ж правди в очах державних шлюх - співав Шевчук...Той Шмигаль,мабуть,не раз тренувався перед дзеркалом,щоб досягти такого чесного,безкомпромісного виразу обличчя,такої твердості і непідкупності в очах...Так би,здавалось,і кинувся він врукопашну боротись з корупцією...
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10.02.2021 17:24 Ответить
ПЧЁЛЫ ПРОТИВ МЁДА - Уряяяяяяяяяяяяяяяя .... Борьба с коррупцией - одна из главных задач Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2540
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10.02.2021 17:27 Ответить
"Укренерго": вже 11 енергоблоків ТЕС групи ДТЕК Ахметова вийшли в аварійний ремонт ..прям второй Чубайс. Борьба с коррупцией - одна из главных задач Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1487 только бы провокаций в Украине не было
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10.02.2021 17:29 Ответить
"Одним из главных заданий для Украины и нашего правительства остается борьба с коррупцией. Это системная борьба, которая включает развитие корупционных институций, на которые указывает и ЕС и НАТО и США
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10.02.2021 17:30 Ответить
ну все правильно уничтожить коррупцию задача не стоит, а боротьбя можно долго
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10.02.2021 17:34 Ответить
ТАК ЛУЧШЕ САМ ЗАСТРЕЛИСЬ ЧЕРТ АХМЕТОВСКИЙ !!!
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10.02.2021 18:08 Ответить
Нелегкая задача для коррупционеров, побороть самих себя, даже невозможная.
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10.02.2021 18:15 Ответить
только этой проблемой никто не замается...
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10.02.2021 18:15 Ответить
Це говорить особа, яка пустила з молотка Львівський автозаод. віхи його діяльності
У 1995-1997 роках - бухгалтер у банку "Електрон";
з 1997 року - бухгалтер, головний бухгалтер, директор з економіко-стратегічного розвитку Львівського автобусного заводу (ЛАЗ) і де той ЛАЗ куди він розвився? За даними низки ЗМІ, автобусний завод належить Ігорю Чуркіну - племінникові російського політика Чуркіна Віталія Івановича. Пізніше Віталій Чуркін заявив, що племінників у нього немає. В 2019 розпродали барахло заводу і останні комплектуючі.
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10.02.2021 18:24 Ответить
охреніти, Штрудель головний борюн з корупцією!
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10.02.2021 18:27 Ответить
Какая на хрен борьба, что сами с собой будете вести борьбу, ведь среди вас полно коррупционеров. Ну давайте, дерзайте, посмотрим, что из этого у вас выйдет.
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10.02.2021 18:52 Ответить
Себя сначала посади....
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10.02.2021 18:57 Ответить
Коррупия - это религия украинской власти!
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10.02.2021 19:03 Ответить
Ну и почему тогда лазарева до сих пор не на зоне?
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10.02.2021 19:50 Ответить
Коррупционеры призывают бороться с коррупцией, которую они, по данным СМИ, и возглавляют на протяжении всего пребывания у власти...И кто понес наказание? Смешно до слез... Боротьба з корупцією - одне з головних завдань України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6997
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10.02.2021 22:09 Ответить
 
 