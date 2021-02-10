Боротьба з корупцією - одне з головних завдань України, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль називає боротьбу з корупцією одним із головних завдань для Кабінету міністрів України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Шмигаль заявив в ході спільного брифінгу з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом у Брюсселі.
"Одним із головних завдань для України і нашого уряду залишається боротьба з корупцією. Це системна боротьба, яка включає розвиток інституцій, зміну правил гри в різних секторах економіки, введення нових законодавчих ініціатив та актів", - зазначив глава уряду.
Шмигаль наголосив, що у 2021 році Україна продовжить розвивати ринкові відносини для зменшення впливу монополій. Зокрема, планується запуск ринку землі, ефективна робота ринку газу, а також робота інших ринків за стандартами Євросоюзу.
Прем'єр зазначив, що в поточному році на українській митниці пройде комплексна реформа, яка передбачає посилення співпраці з ЄС.
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Борьба с коррупцией - одна из главных задач Украины, - сказал менеджер Ахметова Шмыгаль.
и считает что борьба с государством одна из её главных задач
У 1995-1997 роках - бухгалтер у банку "Електрон";
з 1997 року - бухгалтер, головний бухгалтер, директор з економіко-стратегічного розвитку Львівського автобусного заводу (ЛАЗ) і де той ЛАЗ куди він розвився? За даними низки ЗМІ, автобусний завод належить Ігорю Чуркіну - племінникові російського політика Чуркіна Віталія Івановича. Пізніше Віталій Чуркін заявив, що племінників у нього немає. В 2019 розпродали барахло заводу і останні комплектуючі.