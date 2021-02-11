Правительство Германии продлило локдаун до 7 марта

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и руководители правительств федеральных земель в среду, 10 февраля, во время совещания договорились о продолжении локдауна в стране до 7 марта. Основные ограничения, введенные ранее для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, остаются в силе, но есть и определенные послабления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

В частности, сохраняется ограничение частных контактов, а также обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. От необязательных частных поездок и визитов рекомендуют воздержаться.

Во время совещания решили, что правительства федеральных земель самостоятельно принимать решение о возобновлении обучения в школах и работы детских садов. Участники совещания отмечали приоритетность этого вопроса, отдельные земли заявили о намерении постепенного восстановления обучения в школах еще в феврале.

Среди запланированных послаблений также - разрешение парикмахерским возобновить работу с 1 марта при условии предварительной записи клиентов и использование медицинских масок.

Дальнейшие послабления будут вводить после того, как удастся достичь показателя в 35 новых случаев заражения 100 000 населения за семь дней и ниже. Тогда планируют разрешить работу учреждений розничной торговли, музеев и тому подобное. На данный момент этот показатель в Германии составляет 68. Ранее политики заявляли о необходимости достижения показателя в 50 новых случаев для ослабления карантина

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Следующее совещание относительно дальнейших шагов должно состояться 3 марта. По словам Меркель, к ослаблению ограничений власть должна подходить осторожно, поскольку необходимо сделать все возможное, чтобы избежать серьезных колебаний уровня заражений в стране. Канцлер отметили существенное снижение количества новых случаев заражения коронавирусом в стране после введения ограничений и поблагодарила граждан страны.

С середины декабря в Германии не работают розничные магазины, развлекательные заведения и предприятия сферы услуг, рестораны и кафе еще с начала ноября продают еду только навынос. Школы и детские сады за некоторыми исключениями также закрыты.

С 10 января в Германии еще больше ограничили контакты: разрешено встречаться только с одним лицом, которое живет отдельно. В тех регионах, где наблюдается более 200 заражений на 100 тыс. человек в течение семи дней, людям запрещено удаляться от места жительства на расстояние более 15 километров. Исключения предусмотрены только для поездок по уважительным причинам.

19 января Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель договорились о продолжении локдауна в стране до 14 февраля. При этом некоторые ограничения были усилены. Среди новых карантинных мероприятий - внедрение обязательного ношения медицинских масок в магазинах и в транспорте. Также было запрещено использовать маски из ткани и прикрывать лицо предметами одежды.

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), по состоянию на 10 февраля в Германии зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 63 тыс. человек, у которых подтвердили инфицирование.