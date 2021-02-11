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Из-за коронавируса Латвия ввела временный запрет на въезд в страну

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Из-за коронавируса Латвия ввела временный запрет на въезд в страну

С 11 по 25 февраля по решению властей запрещен въезд в Латвию по несущественным причинам из всех стран ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании.

Поправки к распоряжению о введении чрезвычайного положения, принятые правительством, предусматривают, что въезд в Латвию будет разрешен только по неотложным и важным причинам, которыми считаются работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Поправки предусматривают также, что временно не будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии и в эти страны, так как там высока распространенность новых штаммов "Covid-19".

С разрешения министра сообщения разрешается осуществлять пассажирские перевозки, но не более пяти пассажиров, частным воздушным транспортом и бизнес-рейсами, нерегулярные пассажирские перевозки транзитом, специально организованные перевозки работников для доставки к месту работы, специально организованные перевозки спортсменов для участия в соревнованиях за рубежом и в международных соревнованиях в Латвии.

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Соответствие вышеупомянутым критериям лиц, желающих въехать в Латвию, должно быть подтверждено ими самими при заполнении электронной анкеты на сайте "covidpass.lv". При заполнении электронной анкеты нет необходимости прилагать документальные или другие достоверные доказательства причин въезда, но они должны иметься при себе, чтобы предъявить Госполиции и Государственной пограничной охране.

Парламентский секретарь министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица в четверг в интервью Латвийскому радио напомнила, что в этот раз Латвия не будет организовывать репатриационные рейсы, и люди также проявляют к ним гораздо меньший интерес.

Она отметила, что люди с "Covid-19" также могут вернуться в Латвию по суше, но только на частном транспорте.

По словам Калнини-Лукашевицы, существует вероятность продления этих ограничений более чем на две недели, но это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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Автор: Ірина Дашківська
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если судить по смертям, так все страны уже давно надо закрыть - вон, из-за ДТП огробатывается больше граждан напр., чем от вируса.. кх-кх.. о б*же(бежит к стопатолопу)))
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11.02.2021 09:09 Ответить
Тут дело в другом. Лидеры стран может и сами ковид-дисиденты, но это как с Богом: может его и нет, но лучше гадостей про него не говорить. Так и тут лучше перебздеть, чем недобздеть, а то вдруг коронавирус окажется действительно страшным вирусом и с них просто напросто потом спросят Из-за коронавируса Латвия ввела временный запрет на въезд в страну - Цензор.НЕТ 8703
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11.02.2021 09:14 Ответить
Посм. как "болел" Трамп и наши Зеля и Елдак. - пара дней и все синьоры как огурцы(в ж*пе)
а то шо вколят нопонятную хрень, да еще если потом заболеешь - скажут: это вы заболел Гватемальским штаммом, дай бабла и вколем против него, вот тока шо разделали и разработали, все для вас, мы работаем то есть, икру кушать не можем даже, так работаем.
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11.02.2021 09:22 Ответить
Та вирус есть и люди умирают - это правда. Но масштаб коронабесия вокруг него неоправданно зашкаливает. От СНЕДа тоже люди умирают, так что это теперь с бабами не долбиться получается? Л-Логика...
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11.02.2021 09:25 Ответить
А с чего ты взял что они вообще "болели"? С телевизора?
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11.02.2021 09:57 Ответить
нееее, с новостей.
с телевизора мой т.н. "батя" обосрал мну из-за Савченко, а потом когда были уже видео СБУ, - обосрал вдвойне = "да чо ты знаешь, дурак"

так шо я с телевизнориками вообще не веду речь.
- здоров-хайль кто-то там, досвидос.
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11.02.2021 10:21 Ответить
Латвия закрыла РАБссия-1,теперь рюсскаговорящие не латыши лишены зреть в ящиках своих пропагандонов Мавзолейных... Из-за коронавируса Латвия ввела временный запрет на въезд в страну - Цензор.НЕТ 31
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11.02.2021 09:18 Ответить
а для кацаповирусов пора вводить постоянный
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11.02.2021 09:26 Ответить
Смеху мало потому что вводится комендантский час по всему шарику и Европа в этом деле флагман кретинизма. Раша помрет тихо и никому не причинит беспокойства
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11.02.2021 09:59 Ответить
 
 