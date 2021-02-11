РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
48467 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3651 28
Аваков (1710) МВД (2883) правоохранительные органы (2402) реформы (1576)

В этом году МВД планирует запуск двух масштабных проектов, - Аваков. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже в этом году МВД запускает два масштабных проекта - систему аэромедицинской эвакуации и реформирования гидрометеорологической службы ГСЧС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В этом году совместно с Министерством здравоохранения мы введем систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД. Это существенно повысит уровень оказания экстренной медицинской помощи в регионах. По меньшей мере 7 000 000 жителей Украины смогут получить максимально быстрый доступ к особой медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью", - сказал Аваков.

Министр отметил, что в планах МВД и реформирование гидрометеорологической службы ГСЧС с участием мировых лидеров в этой сфере.

В этом году МВД планирует запуск двух масштабных проектов, - Аваков 01

"Это даст возможность раннего выявления и прогнозирования опасных гидрометеорологических процессов, таких как ураганный ветер, шквалы, смерчи, град, наводнения, гололедица дорожного покрытия, прогнозирование пожарной опасности и тому подобное. Наша цель - модернизация гидрометеорологических систем для своевременного получения прогнозной информации. Это крайне важно для соответствующего реагирования и минимизации последствий и сохранения человеческой жизни", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Представлена новая модель организации Нацполиции: отделения разделены на два типа. ИНФОГРАФИКА

В этом году МВД планирует запуск двух масштабных проектов, - Аваков 02

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+8
Самый лучший ппоект- это если Аваков уходит в отставку.
показать весь комментарий
11.02.2021 11:20
+6
сейчас начнет просить еще пару лярдов на распил....
показать весь комментарий
11.02.2021 11:22
+5
судя по чиновничьим аппетитам, Арсен Барисыч видит себя Премьером.. а в качестве благодарности за свою работу, Аваков попросит Харьков и область "в кормление"..
показать весь комментарий
11.02.2021 11:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самый лучший ппоект- это если Аваков уходит в отставку.
показать весь комментарий
11.02.2021 11:20 Ответить
Ну уж нет. Очередного Зелебобика на этой должнасти Украина не выдержит.
показать весь комментарий
11.02.2021 11:22 Ответить
Аваков уходит и забирает с собой Глав-зебила. Лучше зеленского будет даже случайный прохожий человек, словленный на улице Киева
показать весь комментарий
11.02.2021 12:57 Ответить
судя по чиновничьим аппетитам, Арсен Барисыч видит себя Премьером.. а в качестве благодарности за свою работу, Аваков попросит Харьков и область "в кормление"..
показать весь комментарий
11.02.2021 11:21 Ответить
Так они и так его давненько.
показать весь комментарий
11.02.2021 11:23 Ответить
сейчас начнет просить еще пару лярдов на распил....
показать весь комментарий
11.02.2021 11:22 Ответить
Я вот только не пойму зачем аваковским не медицинские вертолеты? Для каких задач их берут?
показать весь комментарий
11.02.2021 11:22 Ответить
А что, фотофиксацию на дорогах уже везде реализовали?
показать весь комментарий
11.02.2021 11:26 Ответить
если можно пилить бюджет и откатывать/грабить Украину с нескольких проектов, Арсен Борисович сделает это.
показать весь комментарий
11.02.2021 12:59 Ответить
Что, Арсен, денежки кончились?
Какую нужную херню на этот раз ты покупать собрался
показать весь комментарий
11.02.2021 11:31 Ответить
Вместо того чтобы заказать разработку машины для патрульной службы, да хотябы на автозазе, получить через 2-3 года автомобиль по своим заявкам, и получать их необходимое количество, авакян пилит деньги на вертолеты. насчет "возможность раннего выявления и прогнозирования опасных гидрометеорологических процессов" Источник: https://censor.net/ru/n3247305, ну *** включи телефон и посмотри, нет это очень даже нужная служба, но для начала наведи порядок в своем ведомстве. Дебил, б..я!
показать весь комментарий
11.02.2021 11:32 Ответить
Коли ти, курва рюкзаківська, закінчиш свій шоупроєкт з найвеличнішим зі знущанням над Ріфом?
показать весь комментарий
11.02.2021 11:32 Ответить
Чего только не придумает Аваков лишь бы не работать. Ау, Арсен Борисыч, очнитесь! У вас полный 3,14здец на дорогах и с преступностью. Какие, нах, вертолеты ...
показать весь комментарий
11.02.2021 11:32 Ответить
по их бумагам раскрываемость выше чем в чечне голосование за путина - чем ты не доволен?
показать весь комментарий
11.02.2021 11:57 Ответить
Цього року МВС планує запуск двох масштабних проєктів, - Аваков - Цензор.НЕТ 8100 Если коротко, то ВСЕМ что творится в МВД.
показать весь комментарий
11.02.2021 12:11 Ответить
может поставить Авакова премьер-министром? красть будет не больше Шмыгаля (тем более, что Аваков самодостаточный человек, а не ахметовская подстилка), но в отличие от Шмыгаля, имеет мозг...
показать весь комментарий
11.02.2021 13:02 Ответить
Прежде чем об этом размышлять, задумайся о том, Аваков - не просто лепший друг Коломойского но и его бизнес-партнер. А если ты изучишь вопрос противодействия Авакова команде грузинских реформаторов МВД, то тебе станет более понятна личность этого "реформатора".
показать весь комментарий
11.02.2021 13:09 Ответить
Хто заплатить за банкет? МВС не фінансує бюджет а навпаки його проїдає. Тому їх прожекти це вся ляже на шию громадян. З таким успіхом можна заявити що МВС планує злітати на Марс за 260 мілрд. доларів.
показать весь комментарий
11.02.2021 11:33 Ответить
На рюкзаках мого не поднимешь!
показать весь комментарий
11.02.2021 11:38 Ответить
Главное, чтобы при всех этих новациях/реформах имени Авакова не закрыли ни один незаконный пункт приемки металла и точку реализации наркоты !
показать весь комментарий
11.02.2021 11:52 Ответить
угу и под ето ты вытащищь несколько миллиардов из наших карманов - а погоду как и раньше все будут смотреть в телефонах
показать весь комментарий
11.02.2021 11:55 Ответить
Какую только хрень не придумают,что бы развести шута-лоха на увеличение бюджетного финансирования с последующим разворовыванием.
показать весь комментарий
11.02.2021 12:02 Ответить
ПЕРВЫЙ МАСШТАБНЫЙ ПРОЭКТ - ЭТО ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИГОРНОГО БИЗНЕСА, ВТОРОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРОСТИТУЦИИ....
показать весь комментарий
11.02.2021 12:09 Ответить
ничего плохого в легализации проституции нет, это даст дополнительные поступления в бюджет.

ничего плохого в легализации медицинской марихуаны нет, это даст дополнительные поступления в бюджет.

также нужно разрешить свободное обращение огнестрельного оружия.

а вот игорный бизнес - абсолютно бесполезная вещь, источник наживы для владельцев и нищеты для игроманов. пусть ездят в лас-вегас и монако.
показать весь комментарий
11.02.2021 13:05 Ответить
полицию он уже реформировал..
показать весь комментарий
11.02.2021 12:15 Ответить
в любом случае нужно что-то делать. застой=смерть. люди голосовали за зеленского, хотели как лучше, а получилось как всегда, нужно выбирать следующего, существует вероятность что он не будет чепушилой.
показать весь комментарий
11.02.2021 13:07 Ответить
НУ ВЕРТОЛЕТЫ ЛАДНО !!! А ПОГОДУ И В ИНТЕРНЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ МОЖНО !)
показать весь комментарий
11.02.2021 14:40 Ответить
 
 