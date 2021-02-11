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Цього року МВС планує запуск двох масштабних проєктів, - Аваков. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вже цього року МВС запускає два масштабні проєкти - систему аеромедичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

"Цього року спільно з Міністерством охорони здоров’я ми запровадимо систему аеромедичної евакуації та підтримки трансплантології із залученням авіації МВС. Це суттєво підвищить рівень надання екстреної медичної допомоги в регіонах. Щонайменше 7 мільйонів українців зможуть отримати максимально швидкий доступ до особливої медичної допомоги в ситуаціях, що загрожують їхньому життю та здоров’ю", - сказав Аваков.

Міністр зазначив, що в планах МВС і реформування гідрометеорологічної служби ДСНС за участю світових лідерів у цій сфері.

Цього року МВС планує запуск двох масштабних проєктів, - Аваков 01

"Це дасть можливість раннього виявлення та прогнозування небезпечних гідрометеорологічних процесів, ураганний вітер, шквали, смерчі, град, повені, ожеледиця дорожнього покриття, прогнозування пожежної небезпеки тощо. Наша мета – модернізація гідрометеорологічних систем задля своєчасного отримання прогнозної інформації. Це є вкрай важливим для відповідного реагування й мінімізації наслідків та збереження людського життя", - зазначив він.

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Цього року МВС планує запуск двох масштабних проєктів, - Аваков 02

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Топ коментарі
+8
Самый лучший ппоект- это если Аваков уходит в отставку.
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11.02.2021 11:20
+6
сейчас начнет просить еще пару лярдов на распил....
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11.02.2021 11:22
+5
судя по чиновничьим аппетитам, Арсен Барисыч видит себя Премьером.. а в качестве благодарности за свою работу, Аваков попросит Харьков и область "в кормление"..
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11.02.2021 11:21
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Самый лучший ппоект- это если Аваков уходит в отставку.
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11.02.2021 11:20 Відповісти
Ну уж нет. Очередного Зелебобика на этой должнасти Украина не выдержит.
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11.02.2021 11:22 Відповісти
Аваков уходит и забирает с собой Глав-зебила. Лучше зеленского будет даже случайный прохожий человек, словленный на улице Киева
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11.02.2021 12:57 Відповісти
судя по чиновничьим аппетитам, Арсен Барисыч видит себя Премьером.. а в качестве благодарности за свою работу, Аваков попросит Харьков и область "в кормление"..
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11.02.2021 11:21 Відповісти
Так они и так его давненько.
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11.02.2021 11:23 Відповісти
сейчас начнет просить еще пару лярдов на распил....
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11.02.2021 11:22 Відповісти
Я вот только не пойму зачем аваковским не медицинские вертолеты? Для каких задач их берут?
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11.02.2021 11:22 Відповісти
А что, фотофиксацию на дорогах уже везде реализовали?
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11.02.2021 11:26 Відповісти
если можно пилить бюджет и откатывать/грабить Украину с нескольких проектов, Арсен Борисович сделает это.
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11.02.2021 12:59 Відповісти
Что, Арсен, денежки кончились?
Какую нужную херню на этот раз ты покупать собрался
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11.02.2021 11:31 Відповісти
Вместо того чтобы заказать разработку машины для патрульной службы, да хотябы на автозазе, получить через 2-3 года автомобиль по своим заявкам, и получать их необходимое количество, авакян пилит деньги на вертолеты. насчет "возможность раннего выявления и прогнозирования опасных гидрометеорологических процессов" Источник: https://censor.net/ru/n3247305, ну *** включи телефон и посмотри, нет это очень даже нужная служба, но для начала наведи порядок в своем ведомстве. Дебил, б..я!
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11.02.2021 11:32 Відповісти
Коли ти, курва рюкзаківська, закінчиш свій шоупроєкт з найвеличнішим зі знущанням над Ріфом?
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11.02.2021 11:32 Відповісти
Чего только не придумает Аваков лишь бы не работать. Ау, Арсен Борисыч, очнитесь! У вас полный 3,14здец на дорогах и с преступностью. Какие, нах, вертолеты ...
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11.02.2021 11:32 Відповісти
по их бумагам раскрываемость выше чем в чечне голосование за путина - чем ты не доволен?
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11.02.2021 11:57 Відповісти
Цього року МВС планує запуск двох масштабних проєктів, - Аваков - Цензор.НЕТ 8100 Если коротко, то ВСЕМ что творится в МВД.
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11.02.2021 12:11 Відповісти
может поставить Авакова премьер-министром? красть будет не больше Шмыгаля (тем более, что Аваков самодостаточный человек, а не ахметовская подстилка), но в отличие от Шмыгаля, имеет мозг...
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11.02.2021 13:02 Відповісти
Прежде чем об этом размышлять, задумайся о том, Аваков - не просто лепший друг Коломойского но и его бизнес-партнер. А если ты изучишь вопрос противодействия Авакова команде грузинских реформаторов МВД, то тебе станет более понятна личность этого "реформатора".
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11.02.2021 13:09 Відповісти
Хто заплатить за банкет? МВС не фінансує бюджет а навпаки його проїдає. Тому їх прожекти це вся ляже на шию громадян. З таким успіхом можна заявити що МВС планує злітати на Марс за 260 мілрд. доларів.
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11.02.2021 11:33 Відповісти
На рюкзаках мого не поднимешь!
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11.02.2021 11:38 Відповісти
Главное, чтобы при всех этих новациях/реформах имени Авакова не закрыли ни один незаконный пункт приемки металла и точку реализации наркоты !
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11.02.2021 11:52 Відповісти
угу и под ето ты вытащищь несколько миллиардов из наших карманов - а погоду как и раньше все будут смотреть в телефонах
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11.02.2021 11:55 Відповісти
Какую только хрень не придумают,что бы развести шута-лоха на увеличение бюджетного финансирования с последующим разворовыванием.
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11.02.2021 12:02 Відповісти
ПЕРВЫЙ МАСШТАБНЫЙ ПРОЭКТ - ЭТО ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИГОРНОГО БИЗНЕСА, ВТОРОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРОСТИТУЦИИ....
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11.02.2021 12:09 Відповісти
ничего плохого в легализации проституции нет, это даст дополнительные поступления в бюджет.

ничего плохого в легализации медицинской марихуаны нет, это даст дополнительные поступления в бюджет.

также нужно разрешить свободное обращение огнестрельного оружия.

а вот игорный бизнес - абсолютно бесполезная вещь, источник наживы для владельцев и нищеты для игроманов. пусть ездят в лас-вегас и монако.
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11.02.2021 13:05 Відповісти
полицию он уже реформировал..
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11.02.2021 12:15 Відповісти
в любом случае нужно что-то делать. застой=смерть. люди голосовали за зеленского, хотели как лучше, а получилось как всегда, нужно выбирать следующего, существует вероятность что он не будет чепушилой.
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11.02.2021 13:07 Відповісти
НУ ВЕРТОЛЕТЫ ЛАДНО !!! А ПОГОДУ И В ИНТЕРНЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ МОЖНО !)
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11.02.2021 14:40 Відповісти
 
 